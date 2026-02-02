Nemzeti Sportrádió

NS-infó: Bolla Bendegúz marad a Rapid Wiennél

Vágólapra másolva!
2026.02.02. 13:47
Bolla Bendegúz információink szerint marad a Rapidnál (Fotó: Getty Images)
Címkék
légiósok Bolla Bendegúz Rapid Wien
A Nemzeti Sport Ausztriából származó értesülései szerint Bolla Bendegúz a tavaszi szezonban is a bécsi SK Rapid labdarúgója marad.
Légiósok
Tegnap, 10:20

A Fradi után Serie A-csapat jelentkezett be Bolla Bendegúzért – NS-infó

Az Udinese vásárlási kötelezettséggel fél évre kölcsönvenné a 34-szeres magyar válogatott jobbhátvédet a transzferpiac hétfő esti zárása előtt.

Pénteken még arról írtunk az osztrák Sky Sportra hivatkozva, hogy a Rapid elutasította a Ferencváros első ajánlatát Bolla Bendegúzért.

Szombat este Gianluca Di Marzio értesüléséből kiderült, hogy az FTC adott esetben olasz élvonalbeli klubbal versenyezhet, Bolláért ugyanis bejelentkezett az Udinese is. A már említett ausztriai forrás úgy tudja, hogy a Rapid az udinei ajánlatot is visszautasította.

A friuliak még folytatták volna a tárgyalásokat a Rapiddal, de a Nemzeti Sport Ausztriából származó értesülései szerint a bécsiek nem engedik el magyar légiósukat, aki így a tavaszi szezont is a Rapidnál tölti.

A 34-szeres magyar válogatott jobbhátvéd szerződése 2027 nyaráig érvényes a bécsieknél.

Bolla alapembernek számít a csapatban, hiszen a mostani idényben 14 bajnokin, kilenc nemzetközi kupameccsen és négy Osztrák Kupa-meccsen kapott lehetőséget.
 

 

légiósok Bolla Bendegúz Rapid Wien
Legfrissebb hírek

Nikitscher Tamás a nyári klubcseréjéről: Fel sem vetődött, hogy váltsak

Légiósok
1 órája

Heti légiósprogram: Szoboszlaiék rangadót vívnak a Manchester Cityvel

Légiósok
2 órája

Légióskörkép: Varga Barnabás túl az első AEK-gólon, Kerkez és Szoboszlai gólpasszt adott

Légiósok
4 órája

Marko Nikolics: Külön is szeretném kiemelni, nagyon örülök Varga Barnabás góljának!

Minden más foci
4 órája

A Fradi után Serie A-csapat jelentkezett be Bolla Bendegúzért – NS-infó

Légiósok
Tegnap, 10:20

NS-infó: Kleinheisler László hétfőn érkezik Csíkszeredába

Légiósok
2026.01.31. 12:48

A Lens legyőzte Negóékat, és a tabella élére ugrott

Francia labdarúgás
2026.01.30. 22:58

Légiósok: Vida Kristopher aláírt Romániában

Légiósok
2026.01.30. 15:44
Ezek is érdekelhetik