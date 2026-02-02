NS-infó: Bolla Bendegúz marad a Rapid Wiennél

Pénteken még arról írtunk az osztrák Sky Sportra hivatkozva, hogy a Rapid elutasította a Ferencváros első ajánlatát Bolla Bendegúzért.

Szombat este Gianluca Di Marzio értesüléséből kiderült, hogy az FTC adott esetben olasz élvonalbeli klubbal versenyezhet, Bolláért ugyanis bejelentkezett az Udinese is. A már említett ausztriai forrás úgy tudja, hogy a Rapid az udinei ajánlatot is visszautasította.

A friuliak még folytatták volna a tárgyalásokat a Rapiddal, de a Nemzeti Sport Ausztriából származó értesülései szerint a bécsiek nem engedik el magyar légiósukat, aki így a tavaszi szezont is a Rapidnál tölti.

A 34-szeres magyar válogatott jobbhátvéd szerződése 2027 nyaráig érvényes a bécsieknél.

Bolla alapembernek számít a csapatban, hiszen a mostani idényben 14 bajnokin, kilenc nemzetközi kupameccsen és négy Osztrák Kupa-meccsen kapott lehetőséget.

