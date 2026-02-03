Nemzeti Sportrádió

Ifjúsági BL: Kovács Bendegúz triplázott a Dortmund ellen

2026.02.03. 16:14
Kovács Bendegúz triplázott a Dortmund ellen (Fotó: X, AZ)
Az AZ Alkmaar 4–0-ra legyőzte a Borussia Dortmundot a labdarúgó ifjúsági Bajnokok Ligájában a legjobb 16 közé jutásért, és a hollandok magyar támadója, Kovács Bendegúz háromszor is eredményes volt.

Kovács Bendegúz a kezdőben kapott szerepet az Alkmaar U19-es csapatában, és már a hetedik percben megszerezte csapatának a vezetést, egy szép csel után 17 méterről a jobb sarokba helyezett a kifutó kapus mellett.

A 18 éves csatár az 50. percben növelte az előnyt, Saviola Simons passza után közvetlen közelről lőtt a kapuba. 

A 84. percben Wassim Bouziane megszerezte a harmadikat, majd a ráadás második percében Kovács a jobbösszekötő helyén kapott egy labdát, és az átvétel után jobbról kilőtte a hosszú sarkot.

Kovács Bendegúz az ifi BL-ben öt meccsen már hét gólnál jár.

IFJÚSÁGI BL
A 32 között
AZ Alkmaar U19 (holland)–Borussia Dortmund U19 (német) 4–0 (1–0)

 

Ezek is érdekelhetik