Ifjúsági BL: Kovács Bendegúz triplázott a Dortmund ellen

Kovács Bendegúz a kezdőben kapott szerepet az Alkmaar U19-es csapatában, és már a hetedik percben megszerezte csapatának a vezetést, egy szép csel után 17 méterről a jobb sarokba helyezett a kifutó kapus mellett.

A 18 éves csatár az 50. percben növelte az előnyt, Saviola Simons passza után közvetlen közelről lőtt a kapuba.

A 84. percben Wassim Bouziane megszerezte a harmadikat, majd a ráadás második percében Kovács a jobbösszekötő helyén kapott egy labdát, és az átvétel után jobbról kilőtte a hosszú sarkot.

Kovács Bendegúz az ifi BL-ben öt meccsen már hét gólnál jár.

IFJÚSÁGI BL

A 32 között

AZ Alkmaar U19 (holland)–Borussia Dortmund U19 (német) 4–0 (1–0)