Ifjúsági BL: Kovács Bendegúz triplázott a Dortmund ellen
Az AZ Alkmaar 4–0-ra legyőzte a Borussia Dortmundot a labdarúgó ifjúsági Bajnokok Ligájában a legjobb 16 közé jutásért, és a hollandok magyar támadója, Kovács Bendegúz háromszor is eredményes volt.
Kovács Bendegúz a kezdőben kapott szerepet az Alkmaar U19-es csapatában, és már a hetedik percben megszerezte csapatának a vezetést, egy szép csel után 17 méterről a jobb sarokba helyezett a kifutó kapus mellett.
A 18 éves csatár az 50. percben növelte az előnyt, Saviola Simons passza után közvetlen közelről lőtt a kapuba.
A 84. percben Wassim Bouziane megszerezte a harmadikat, majd a ráadás második percében Kovács a jobbösszekötő helyén kapott egy labdát, és az átvétel után jobbról kilőtte a hosszú sarkot.
Kovács Bendegúz az ifi BL-ben öt meccsen már hét gólnál jár.
IFJÚSÁGI BL
A 32 között
AZ Alkmaar U19 (holland)–Borussia Dortmund U19 (német) 4–0 (1–0)
2026.01.31. 12:48
