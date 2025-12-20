Nemzeti Sportrádió

Bundesliga: Schäfer András beállt a 84. percben, és remek lövéssel eldöntötte az Union Berlin meccsét

2025.12.20. 17:34
Schäfer András gólöröme Kölnben (Fotó: Getty Images)
Az Union Berlin Schäfer András góljával 1–0-ra győzött a Köln vendégeként a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 15. fordulójának szombati játéknapján.

1. FC Köln–Union Berlin 0–1. Schäfer András a kispadon kezdett a berlini csapatban, csupán a 84. percben léphetett pályára – és ő lett a nyerőember! A 91. percben egy röviden tisztázott szöglet után a magyar légiós a 16-os előteréből ballal hatalmas lövést küldött az akkor már emberhátrányban lévő hazaiak kapujának jobb oldalába. Schäfernek ez volt az első gólja az idényben, Bundesliga-karrierje során pedig a negyedik.

„Ez egy szép karácsonyi ajándék – idéz Schäfer mérkőzés utáni rövid nyilatkozatából az Union hivatalos honlapja. – Nagyon hajtós és nehéz meccs volt, éppen olyan, amilyenre számítottunk. A Köln jobb volt, különösen az első félórában, de visszaküzdöttük magunkat, és a miénk volt az utolsó szó. Nagy öröm, hogy elvittük a három pontot!”

Wolfsburg–Freiburg 3–4. Ez a meccs hozta a délutáni Bundesliga-program legbizarrabb gólját: a 49. percben Noah Atubolu, a freiburgi kapus elpasszolta a labdát a saját 16-osán belül, Dzenan Pejcinovic lecsapott rá, még egy cselre is futotta az idejéből, mielőtt az üresen tátongó kapuba lőtt… A húszéves Pejcinovicnak remek napja volt: korábban egyetlen gólt sem szerzett a német élvonalban, most meg sem állt háromig! Más kérdés, hogy a vendégek is bőségesen termeltek, jóvátették kapusuk gyermeteg hibáját, és megnyerték a fordulatos mérkőzést. A Wolfsburg két győzelem után kapott ki, a Freiburg két nyeretlen forduló után győzött ismét. (Mint ismert, a wolfsburgiak magyar légiósa, Dárdai Bence térdműtét után lábadozik.)

Hamburg–Frankfurt 1–1. Albert Lokonga vezető gólját a frankfurtiak oldaláról Hugo Larsson válaszolta meg egy szép támadás végén az első félidő derekán, ezzel ki is alakult a végeredmény. A HSV-nak az első félidőben kapufája, a másodikban érvénytelen gólja volt.

VfB Stuttgart–Hoffenheim 0–0. Kevés gólhelyzetet hozott a szombat délutáni program rangadójának ígérkező csata, a megszerzett egy ponttal a vendégek a VfB előtt maradtak a tabellán.

Augsburg–Werder Bremen 0–0. Az Augsburg a megelőző két hazai bajnoki meccsét kapott gól nélkül nyerte meg; gólt ezúttal sem kapott, viszont szereznie csak érvénytelent sikerült, továbbá volt kapufája is – az öt forduló óta nyeretlen Werder hazavitt egy pontot.

NÉMET BUNDESLIGA
15. FORDULÓ, szombati mérkőzések
1. FC Köln–Union Berlin 0–1 (Schäfer 90+1.)
Kiállítva: Van den Berg (Köln, 83.)
Wolfsburg–Freiburg 3–4 (Pejcinovic 13., 49., 69., ill. Treu 5., Grifo 56. – 11-esből, Seelt 71. – öngól, Scherhant 78.)
Hamburg–Eintracht Frankfurt 1–1 (Lokonga 19., ill. H. Larsson 26.)
VfB Stuttgart–Hoffenheim 0–0
Augsburg–Werder Bremen 0–0
Később
18.30: RB Leipzig–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)

A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE
Vasárnap
15.30: Mainz–St. Pauli (Tv: Arena4)
17.30: Heidenheim–Bayern München (Tv: Match4)
Pénteken játszották
Borussia Dortmund–Mönchengladbach 2–0 (Brandt 10., Beier 90+7.)

Német labdarúgás
20 órája

A Dortmund nyerte meg a Borussia-rangadót

Sokáig Brandt 10. percben szerzett gólja volt az egyetlen találat, de a 97. percben Beier is eredményes volt a Mönchengladbach ellen.
   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Bayern München

14

12

2

51–11

+40

38

  2. Borussia Dortmund

15

9

5

1

26–12

+14

32

  3. RB Leipzig

14

9

2

3

29–16

+13

29

  4. Hoffenheim

15

8

3

4

29–20

+9

27

  5. Bayer Leverkusen

14

8

2

4

30–19

+11

26

  6. Stuttgart

15

8

2

5

25–22

+3

26

  7. Eintracht Frankfurt

15

7

4

4

30–30

0

25

  8. Union Berlin

15

6

3

6

20–23

–3

21

  9. Freiburg

15

5

5

5

25–26

–1

20

10. Werder Bremen

15

4

5

6

18–28

–10

17

11. 1. FC Köln

15

4

4

7

22–24

–2

16

12. Mönchengladbach

15

4

4

7

18–24

–6

16

13. Hamburg

15

4

4

7

16–25

–9

16

14. Wolfsburg

15

4

3

8

23–28

–5

15

15. Augsburg

15

4

2

9

17–28

–11

14

16. St. Pauli

14

3

2

9

13–26

–13

11

17. Heidenheim

14

3

2

9

13–30

–17

11

18. Mainz

14

1

4

9

13–26

–13

7

 

 

