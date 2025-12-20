Bundesliga: Schäfer András beállt a 84. percben, és remek lövéssel eldöntötte az Union Berlin meccsét

1. FC Köln–Union Berlin 0–1. Schäfer András a kispadon kezdett a berlini csapatban, csupán a 84. percben léphetett pályára – és ő lett a nyerőember! A 91. percben egy röviden tisztázott szöglet után a magyar légiós a 16-os előteréből ballal hatalmas lövést küldött az akkor már emberhátrányban lévő hazaiak kapujának jobb oldalába. Schäfernek ez volt az első gólja az idényben, Bundesliga-karrierje során pedig a negyedik.

„Ez egy szép karácsonyi ajándék – idéz Schäfer mérkőzés utáni rövid nyilatkozatából az Union hivatalos honlapja. – Nagyon hajtós és nehéz meccs volt, éppen olyan, amilyenre számítottunk. A Köln jobb volt, különösen az első félórában, de visszaküzdöttük magunkat, és a miénk volt az utolsó szó. Nagy öröm, hogy elvittük a három pontot!”

Wolfsburg–Freiburg 3–4. Ez a meccs hozta a délutáni Bundesliga-program legbizarrabb gólját: a 49. percben Noah Atubolu, a freiburgi kapus elpasszolta a labdát a saját 16-osán belül, Dzenan Pejcinovic lecsapott rá, még egy cselre is futotta az idejéből, mielőtt az üresen tátongó kapuba lőtt… A húszéves Pejcinovicnak remek napja volt: korábban egyetlen gólt sem szerzett a német élvonalban, most meg sem állt háromig! Más kérdés, hogy a vendégek is bőségesen termeltek, jóvátették kapusuk gyermeteg hibáját, és megnyerték a fordulatos mérkőzést. A Wolfsburg két győzelem után kapott ki, a Freiburg két nyeretlen forduló után győzött ismét. (Mint ismert, a wolfsburgiak magyar légiósa, Dárdai Bence térdműtét után lábadozik.)

Hamburg–Frankfurt 1–1. Albert Lokonga vezető gólját a frankfurtiak oldaláról Hugo Larsson válaszolta meg egy szép támadás végén az első félidő derekán, ezzel ki is alakult a végeredmény. A HSV-nak az első félidőben kapufája, a másodikban érvénytelen gólja volt.

VfB Stuttgart–Hoffenheim 0–0. Kevés gólhelyzetet hozott a szombat délutáni program rangadójának ígérkező csata, a megszerzett egy ponttal a vendégek a VfB előtt maradtak a tabellán.

Augsburg–Werder Bremen 0–0. Az Augsburg a megelőző két hazai bajnoki meccsét kapott gól nélkül nyerte meg; gólt ezúttal sem kapott, viszont szereznie csak érvénytelent sikerült, továbbá volt kapufája is – az öt forduló óta nyeretlen Werder hazavitt egy pontot.

NÉMET BUNDESLIGA

15. FORDULÓ, szombati mérkőzések

1. FC Köln–Union Berlin 0–1 (Schäfer 90+1.)

Kiállítva: Van den Berg (Köln, 83.)

Wolfsburg–Freiburg 3–4 (Pejcinovic 13., 49., 69., ill. Treu 5., Grifo 56. – 11-esből, Seelt 71. – öngól, Scherhant 78.)

Hamburg–Eintracht Frankfurt 1–1 (Lokonga 19., ill. H. Larsson 26.)

VfB Stuttgart–Hoffenheim 0–0

Augsburg–Werder Bremen 0–0

Később

18.30: RB Leipzig–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)

A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE

Vasárnap

15.30: Mainz–St. Pauli (Tv: Arena4)

17.30: Heidenheim–Bayern München (Tv: Match4)

Pénteken játszották

Borussia Dortmund–Mönchengladbach 2–0 (Brandt 10., Beier 90+7.)