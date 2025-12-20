Bundesliga: Schäfer András beállt a 84. percben, és remek lövéssel eldöntötte az Union Berlin meccsét
1. FC Köln–Union Berlin 0–1. Schäfer András a kispadon kezdett a berlini csapatban, csupán a 84. percben léphetett pályára – és ő lett a nyerőember! A 91. percben egy röviden tisztázott szöglet után a magyar légiós a 16-os előteréből ballal hatalmas lövést küldött az akkor már emberhátrányban lévő hazaiak kapujának jobb oldalába. Schäfernek ez volt az első gólja az idényben, Bundesliga-karrierje során pedig a negyedik.
„Ez egy szép karácsonyi ajándék – idéz Schäfer mérkőzés utáni rövid nyilatkozatából az Union hivatalos honlapja. – Nagyon hajtós és nehéz meccs volt, éppen olyan, amilyenre számítottunk. A Köln jobb volt, különösen az első félórában, de visszaküzdöttük magunkat, és a miénk volt az utolsó szó. Nagy öröm, hogy elvittük a három pontot!”
Wolfsburg–Freiburg 3–4. Ez a meccs hozta a délutáni Bundesliga-program legbizarrabb gólját: a 49. percben Noah Atubolu, a freiburgi kapus elpasszolta a labdát a saját 16-osán belül, Dzenan Pejcinovic lecsapott rá, még egy cselre is futotta az idejéből, mielőtt az üresen tátongó kapuba lőtt… A húszéves Pejcinovicnak remek napja volt: korábban egyetlen gólt sem szerzett a német élvonalban, most meg sem állt háromig! Más kérdés, hogy a vendégek is bőségesen termeltek, jóvátették kapusuk gyermeteg hibáját, és megnyerték a fordulatos mérkőzést. A Wolfsburg két győzelem után kapott ki, a Freiburg két nyeretlen forduló után győzött ismét. (Mint ismert, a wolfsburgiak magyar légiósa, Dárdai Bence térdműtét után lábadozik.)
Hamburg–Frankfurt 1–1. Albert Lokonga vezető gólját a frankfurtiak oldaláról Hugo Larsson válaszolta meg egy szép támadás végén az első félidő derekán, ezzel ki is alakult a végeredmény. A HSV-nak az első félidőben kapufája, a másodikban érvénytelen gólja volt.
VfB Stuttgart–Hoffenheim 0–0. Kevés gólhelyzetet hozott a szombat délutáni program rangadójának ígérkező csata, a megszerzett egy ponttal a vendégek a VfB előtt maradtak a tabellán.
Augsburg–Werder Bremen 0–0. Az Augsburg a megelőző két hazai bajnoki meccsét kapott gól nélkül nyerte meg; gólt ezúttal sem kapott, viszont szereznie csak érvénytelent sikerült, továbbá volt kapufája is – az öt forduló óta nyeretlen Werder hazavitt egy pontot.
NÉMET BUNDESLIGA
15. FORDULÓ, szombati mérkőzések
1. FC Köln–Union Berlin 0–1 (Schäfer 90+1.)
Kiállítva: Van den Berg (Köln, 83.)
Wolfsburg–Freiburg 3–4 (Pejcinovic 13., 49., 69., ill. Treu 5., Grifo 56. – 11-esből, Seelt 71. – öngól, Scherhant 78.)
Hamburg–Eintracht Frankfurt 1–1 (Lokonga 19., ill. H. Larsson 26.)
VfB Stuttgart–Hoffenheim 0–0
Augsburg–Werder Bremen 0–0
Később
18.30: RB Leipzig–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)
A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE
Vasárnap
15.30: Mainz–St. Pauli (Tv: Arena4)
17.30: Heidenheim–Bayern München (Tv: Match4)
Pénteken játszották
Borussia Dortmund–Mönchengladbach 2–0 (Brandt 10., Beier 90+7.)
A Dortmund nyerte meg a Borussia-rangadót
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Bayern München
14
12
2
–
51–11
+40
38
|2. Borussia Dortmund
15
9
5
1
26–12
+14
32
|3. RB Leipzig
14
9
2
3
29–16
+13
29
|4. Hoffenheim
15
8
3
4
29–20
+9
27
|5. Bayer Leverkusen
14
8
2
4
30–19
+11
26
|6. Stuttgart
15
8
2
5
25–22
+3
26
|7. Eintracht Frankfurt
15
7
4
4
30–30
0
25
|8. Union Berlin
15
6
3
6
20–23
–3
21
|9. Freiburg
15
5
5
5
25–26
–1
20
|10. Werder Bremen
15
4
5
6
18–28
–10
17
|11. 1. FC Köln
15
4
4
7
22–24
–2
16
|12. Mönchengladbach
15
4
4
7
18–24
–6
16
|13. Hamburg
15
4
4
7
16–25
–9
16
|14. Wolfsburg
15
4
3
8
23–28
–5
15
|15. Augsburg
15
4
2
9
17–28
–11
14
|16. St. Pauli
14
3
2
9
13–26
–13
11
|17. Heidenheim
14
3
2
9
13–30
–17
11
|18. Mainz
14
1
4
9
13–26
–13
7