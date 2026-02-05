Huszti András Romániában folytatja pályafutását – NS-infó

Csütörtök este repülőgépre ül, hogy aláírjon új csapatánál Huszti András. Az NB I-ben mindeddig 103 mérkőzésen pályára lépő 25 éves védő karrierje során először áll légiósnak, lapunk értesülése szerint Romániában folytatja. Úgy tudjuk, pénteken orvosi vizsgálat vár rá, amin ha mindent rendben találnak, aláírja szerződését.

Noha lapunk információja szerint a minap az AS Trencín is bejelentkezett érte (a szlovák klubot vezetőedzőként irányító Ricardo Moniz szívesen szerződtette volna korábbi zalaegerszegi játékosát), valamint az Egyesült Államokból is volt ajánlata egy USL-klubtól (ez az amerikai másodosztály), a korábbi korosztályos válogatott védő a romániai lehetőség mellett döntött.

Huszti András korábban játszott a Puskás Akadémia, a Budafok, a Zalaegerszeg, az Újpest és a Videoton színeiben, szeptember óta nem volt csapata, és bár a téli felkészülést Nyíregyházán kezdte, edzőmeccsen is játszott a Szpariban, ám végül légiósnak állt és a hétvégén aláír új klubjánál.



