Bobban, hódeszkában és síakrobatikában sincs már magyar induló az olimpián

BOB –1994 és 2006 között rendre volt magyar induló is

Négy évvel ezelőtt a németek a négy versenyszámból hármat megnyertek, várhatóan Cortinában is ők dominálnak majd.

A sportág már az első, 1924-es téli olimpián is a programban szerepelt és azóta mindössze egyszer, 1960-ban hiányzott, mert a Squaw Valley-i játékokon nem volt pálya. Először még csak a négyesek versenyeztek, 1932 óta a kettesek is megmérethetik magukat.

A női kettesek 2002-ben mutatkozhattak be és ők a legutóbbi, pekingi téli olimpián már egyesben, az úgynevezett monobobban is összemérhették az erejüket.

Magyar versenyző ezúttal nem lesz tagja a mezőnynek, de 1994 és 2006 között rendszeresen indultak a mieink: Lillehammerben kettesben, Naganóban négyesben, Salt Lake Cityben négyesben és női kettesben, végül Torinóban férfi kettesben szerepeltek bobosaink. Négy évvel ezelőtt a németek a négy versenyszámból hármat megnyertek, várhatóan Cortinában is ők dominálnak majd.

Február 15.: női egyes 1. futam 10.00 és 2. futam 11.50

Február 16.: férfi kettes 1. futam 10.00 és 2. futam 11.57, női egyes 3. futam 19.00 és 4. futam 21.06

Február 17.: férfi kettes 3. futam 19.00 és 4. futam 21.05

Február 20.: női kettes 1. futam 18.00 és 2. futam 19.50

Február 21.: férfi négyes 1. futam 10.00 és 2. futam 11.57, női kettes 3. futam 19.00 és 4. futam 21.05

Február 22.: férfi négyes 3. futam 10.00 és 4. futam 12.15 A PROGRAM

Fotó: Árvai Károly

HÓDESZKA – Már 11 számban hirdetnek győztest

Négy évvel ezelőtt Pekingben szerepelt az első magyar olimpikon ebben a sportágban, de idén nem szurkolhatunk honfitársunknak.

Naganóban, 1998-ban szerepelt először az olimpia programjában a sportág négy versenyszámmal, amely az idők folyamán fokozatosan bővült.

Az előző, 2022-es pekingi ötkarikás játékok óta már 11 számban hirdetnek győztest, és ez idén sem lesz másképp. Sajnos, magyar versenyzőnek nem szurkolhatunk a Livigno Hóparkban, mert Kozuback Kamilla és Brunner Blanca sem tudott kvótát szerezni. Négy évvel ezelőtt előbbi volt az első magyar olimpikon ebben a sportágban: akkor big airben 17., félcsőben 19., slopestyle-ban 28. lett.

Február 5.: férfi big air selejtező 19.30

Február 7.: férfi big air döntő 19.30

Február 8.: női és férfi párhuzamos óriás-műlesiklás selejtező és kieséses szakasz 9.00, döntő 14.29, női big air selejtező 19.30

Február 9.: női big air döntő 19.30

Február 11.: női félcső selejtező 10.30, férfi félcső selejtező 19.30

Február 12.: férfi krossz selejtező és kieséses szakasz 10.00, döntő 15.01, női félcső döntő 19.30

Február 13.: női krossz selejtező és kieséses szakasz 10.00, döntő 14.46, férfi félcső döntő 19.30

Február 15.: vegyes krossz kieséses szakasz 13.45, döntő 14.40

Február 16.: női slopestyle selejtező 10.30, férfi slopestyle selejtező 14.00

Február 17.: női slopestyle döntő 13.00

Február 18.: férfi slopestyle döntő 12.30 A PROGRAM

Fotó: AFP

SZKELETON – Évtizedekig nem versenyeztek az olimpián

Cortinában a szánkósokhoz hasonlóan bevezetik a vegyes váltót is.

A szánkózás „fejjel előre, hason” változata már az 1928-as St. Moritz-i olimpia programján szerepelt, majd húsz évvel később is ugyanott bizonyíthattak a versenyzők ebben a szakágban.

Ezt követően azonban legközelebb 2002-ben versenyeztek olimpián szkeletonban, mert túlságosan veszélyesnek tartották. Salt Lake Cityben azonban már a férfiak mellett a nők is összemérhették erejüket, míg Cortinában a szánkósokhoz hasonlóan bevezetik a vegyes váltót. Négy évvel ezelőtt – a másik két csúszósportághoz hasonlóan – a németek domináltak és mindkét számot ők nyerték meg, ezúttal azonban nem ők az esélyesek, hanem a britek és az amerikaiak. Magyar versenyző még sohasem indult a téli ötkarikás játékokon.

Február 12.: férfi 1. és 2. futam 9.30 és 11.08

Február 13.: női 1. és 2. futam 16.00 és 17.48, férfi 3. és 4. futam 19.30 és 21.05

Február 14.: női 3. és 4. futam 18.00 és 19.44

Február 15.: vegyes váltó 18.00 A PROGRAM

A kenus olimpiai bajnok Pulai Imre a 2010-es években közel volt az olimpiai induláshoz (FOTÓ: MOB.HU)

SZÁNKÓ – Bemutatkoznak a női kettesek is

Magyar versenyző még sohasem indult ebben a sportágban a téli ötkarikás játékokon.

Az olimpiai programban 1964-ben, az ausztriai Innsbruckban mutatkozott be a sportág, három versenyszámmal: férfi és női egyessel, illetve férfi kettessel. 2014 óta váltóversenyt is rendeznek, a női kettesek pedig Cortinában szerepelnek először.

Magyar versenyző még sohasem indult ebben a sportágban, ehhez legközelebb a kenus olimpiai bajnok Pulai Imre állt a 2010-es években. Négy évvel ezelőtt Pekingben a németek taroltak és ezúttal akár öt aranyérmet is szerezhetnek, de ehhez azért az osztrákoknak is lesz egy-két szavuk.

Február 7.: férfi egyes 1. és 2. futam 17.00, 18.32

Február 8.: férfi egyes 3. és 4. futam 17.00, 18.34

Február 9.: női egyes 1. és 2. futam 17.00, 18.35

Február 10.: női egyes 3. és 4. futam 17.00, 18.34

Február 11.: női és férfi kettes, 1. és 2. futam 17.00, 18.53

Február 12.: vegyesváltó 18.30 A PROGRAM

Eddig egyedül Swaney Elizabeth képviselte színeinket (FOTÓ: GETTY IMAGES)

SÍAKROBATIKA – Immár 15 számban osztanak érmet a Livigno Hóparkban

Eddig egyetlen versenyző, Swaney Elizabeth képviselte a magyar színeket még 2018-ban, női félcsőben.

Először az 1992-es albertville-i olimpián szerepelt a sportág két versenyszámmal, a férfi és női mogullal (más néven buckasízés). Az idei játékokon már 15 számban osztanak érmet a Livigno Hóparkban. A négy évvel ezelőttihez képest két új versenyszámot rendeznek, mégpedig a férfi és női dual mogult, azaz az első olimpián szereplő szakág párhuzamos változatát.

Magyar versenyző nem indul, eddig egyedül Swaney Elizabeth képviselte színeinket még 2018-ban Pjongcsangban, női félcsőben, ahol emlékezetes, gyakorlatilag mindenféle akrobatikus elem nélkül végrehajtott két gyakorlatával az utolsó, 24. helyen végzett. Az amerikai–magyar kettős állampolgárságú sportoló 2014-ben venezuelaiként szkeletonban, a mostani játékok előtt pedig izraeli szánkósként próbált meg kvalifikációt szerezni – sikertelenül.

Swaney szereplését az egyenlítői-guineai úszó Eric Moussambani 2000-es, az ausztrál brékes Rachael Gunn 2024-es, valamint a brit síugró Michael Edwards (Eddie, a sas) és a jamaicai bobosok 1988-as teljesítményével emlegetik egy szinten, ami ugyan kétes értékű, de utóbbiak sportpályafutásáról például nagy sikerű vígjátékokat is készítettek, amelyek világhírűvé tették őket.