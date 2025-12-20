Bundesliga: vezetett a Leipzig, a Leverkusen mégis hazavitte mindhárom pontot
Xaver Schlager ballal lőtt a jobb sarokba, ezzel az RB szerzett vezetést a 35. percben, de a Bayer gyorsan válaszolt: a francia Martin Terrier átfejelte a labdát a magyar kapuson, a cseh Patrick Schick pedig egy lövőcsel után lőtt a léc alá, és ha Gulácsi Péter nem véd kétszer is bravúrral, a Bayer jelentősebb előnyre is szert tett volna.
A második félidőben mindent megpróbált a házigazda, de a Leverkusen stabilan védekezett. A ráadásban a magyar kapus újabb két hatalmas védést mutatott be, de a legvégén ismét tehetetlen volt: a 18 éves Montrell Culbreath egyedül vitte kapura a labdát, és a léc alá lőtt, ezzel a Bayer meg is előzte a tabellán a Leipziget.
NÉMET BUNDESLIGA
15. FORDULÓ, szombati mérkőzések
RB Leipzig–Bayer Leverkusen 1–3 (X. Schlager 35., ill. Terrier 40., Schick 44., Culbreath 90+7.)
Korábban
1. FC Köln–Union Berlin 0–1 (Schäfer 90+1.)
Kiállítva: Van den Berg (Köln, 83.)
Wolfsburg–Freiburg 3–4 (Pejcinovic 13., 49., 69., ill. Treu 5., Grifo 56. – 11-esből, Seelt 71. – öngól, Scherhant 78.)
Hamburg–Eintracht Frankfurt 1–1 (Lokonga 19., ill. H. Larsson 26.)
VfB Stuttgart–Hoffenheim 0–0
Augsburg–Werder Bremen 0–0
A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE
Vasárnap
15.30: Mainz–St. Pauli (Tv: Arena4)
17.30: Heidenheim–Bayern München (Tv: Match4)
Pénteken játszották
Borussia Dortmund–Mönchengladbach 2–0 (Brandt 10., Beier 90+7.)
A Dortmund nyerte meg a Borussia-rangadót
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Bayern München
14
12
2
–
51–11
+40
38
|2. Borussia Dortmund
15
9
5
1
26–12
+14
32
|3. Bayer Leverkusen
15
9
2
4
33–20
+13
29
|4. RB Leipzig
15
9
2
4
30–19
+11
29
|5. Hoffenheim
15
8
3
4
29–20
+9
27
|6. Stuttgart
15
8
2
5
25–22
+3
26
|7. Eintracht Frankfurt
15
7
4
4
30–30
0
25
|8. Union Berlin
15
6
3
6
20–23
–3
21
|9. Freiburg
15
5
5
5
25–26
–1
20
|10. Werder Bremen
15
4
5
6
18–28
–10
17
|11. 1. FC Köln
15
4
4
7
22–24
–2
16
|12. Mönchengladbach
15
4
4
7
18–24
–6
16
|13. Hamburg
15
4
4
7
16–25
–9
16
|14. Wolfsburg
15
4
3
8
23–28
–5
15
|15. Augsburg
15
4
2
9
17–28
–11
14
|16. St. Pauli
14
3
2
9
13–26
–13
11
|17. Heidenheim
14
3
2
9
13–30
–17
11
|18. Mainz
14
1
4
9
13–26
–13
7