Bundesliga: vezetett a Leipzig, a Leverkusen mégis hazavitte mindhárom pontot

Xaver Schlager ballal lőtt a jobb sarokba, ezzel az RB szerzett vezetést a 35. percben, de a Bayer gyorsan válaszolt: a francia Martin Terrier átfejelte a labdát a magyar kapuson, a cseh Patrick Schick pedig egy lövőcsel után lőtt a léc alá, és ha Gulácsi Péter nem véd kétszer is bravúrral, a Bayer jelentősebb előnyre is szert tett volna.

A második félidőben mindent megpróbált a házigazda, de a Leverkusen stabilan védekezett. A ráadásban a magyar kapus újabb két hatalmas védést mutatott be, de a legvégén ismét tehetetlen volt: a 18 éves Montrell Culbreath egyedül vitte kapura a labdát, és a léc alá lőtt, ezzel a Bayer meg is előzte a tabellán a Leipziget.

NÉMET BUNDESLIGA

15. FORDULÓ, szombati mérkőzések

RB Leipzig–Bayer Leverkusen 1–3 (X. Schlager 35., ill. Terrier 40., Schick 44., Culbreath 90+7.)

Korábban

1. FC Köln–Union Berlin 0–1 (Schäfer 90+1.)

Kiállítva: Van den Berg (Köln, 83.)

Wolfsburg–Freiburg 3–4 (Pejcinovic 13., 49., 69., ill. Treu 5., Grifo 56. – 11-esből, Seelt 71. – öngól, Scherhant 78.)

Hamburg–Eintracht Frankfurt 1–1 (Lokonga 19., ill. H. Larsson 26.)

VfB Stuttgart–Hoffenheim 0–0

Augsburg–Werder Bremen 0–0