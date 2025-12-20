Nemzeti Sportrádió

Bundesliga: vezetett a Leipzig, a Leverkusen mégis hazavitte mindhárom pontot

S. Zs.S. Zs.
2025.12.20. 20:35
Gulácsi Péter ennél a helyzetnél védett, de háromszor tehetetlennek bizonyult (Fotó: Getty Images)
Bundesliga Leipzig Leverkusen
Bár az első gólt a Leipzig szerezte, a Leverkusen gyorsan fordított, és 3–1-re megnyerte a két csapat mérkőzését a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 15. fordulójának szombat esti programjában. A hazai kaput Gulácsi Péter védte, és akárcsak ő, csapattársa, Willi Orbán is végigjátszotta a meccset.

Xaver Schlager ballal lőtt a jobb sarokba, ezzel az RB szerzett vezetést a 35. percben, de a Bayer gyorsan válaszolt: a francia Martin Terrier átfejelte a labdát a magyar kapuson, a cseh Patrick Schick pedig egy lövőcsel után lőtt a léc alá, és ha Gulácsi Péter nem véd kétszer is bravúrral, a Bayer jelentősebb előnyre is szert tett volna.

A második félidőben mindent megpróbált a házigazda, de a Leverkusen stabilan védekezett. A ráadásban a magyar kapus újabb két hatalmas védést mutatott be, de a legvégén ismét tehetetlen volt: a 18 éves Montrell Culbreath egyedül vitte kapura a labdát, és a léc alá lőtt, ezzel a Bayer meg is előzte a tabellán a Leipziget.

NÉMET BUNDESLIGA
15. FORDULÓ, szombati mérkőzések
RB Leipzig–Bayer Leverkusen 1–3 (X. Schlager 35., ill. Terrier 40., Schick 44., Culbreath 90+7.)
Korábban
1. FC Köln–Union Berlin 0–1 (Schäfer 90+1.)
Kiállítva: Van den Berg (Köln, 83.)
Wolfsburg–Freiburg 3–4 (Pejcinovic 13., 49., 69., ill. Treu 5., Grifo 56. – 11-esből, Seelt 71. – öngól, Scherhant 78.)
Hamburg–Eintracht Frankfurt 1–1 (Lokonga 19., ill. H. Larsson 26.)
VfB Stuttgart–Hoffenheim 0–0
Augsburg–Werder Bremen 0–0

Német labdarúgás
4 órája

Bundesliga: Schäfer András beállt a 84. percben, és remek lövéssel eldöntötte az Union Berlin meccsét

A fővárosiak Kölnben szereztek fontos három pontot.

 

A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE
Vasárnap
15.30: Mainz–St. Pauli (Tv: Arena4)
17.30: Heidenheim–Bayern München (Tv: Match4)
Pénteken játszották
Borussia Dortmund–Mönchengladbach 2–0 (Brandt 10., Beier 90+7.)

Német labdarúgás
23 órája

A Dortmund nyerte meg a Borussia-rangadót

Sokáig Brandt 10. percben szerzett gólja volt az egyetlen találat, de a 97. percben Beier is eredményes volt a Mönchengladbach ellen.

 

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Bayern München

14

12

2

51–11

+40

38

  2. Borussia Dortmund

15

9

5

1

26–12

+14

32

  3. Bayer Leverkusen

15

9

2

4

33–20

+13

29

  4. RB Leipzig

15

9

2

4

30–19

+11

29

  5. Hoffenheim

15

8

3

4

29–20

+9

27

  6. Stuttgart

15

8

2

5

25–22

+3

26

  7. Eintracht Frankfurt

15

7

4

4

30–30

0

25

  8. Union Berlin

15

6

3

6

20–23

–3

21

  9. Freiburg

15

5

5

5

25–26

–1

20

10. Werder Bremen

15

4

5

6

18–28

–10

17

11. 1. FC Köln

15

4

4

7

22–24

–2

16

12. Mönchengladbach

15

4

4

7

18–24

–6

16

13. Hamburg

15

4

4

7

16–25

–9

16

14. Wolfsburg

15

4

3

8

23–28

–5

15

15. Augsburg

15

4

2

9

17–28

–11

14

16. St. Pauli

14

3

2

9

13–26

–13

11

17. Heidenheim

14

3

2

9

13–30

–17

11

18. Mainz

14

1

4

9

13–26

–13

7

 

