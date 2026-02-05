Osváth Attila a Ferencvárosban folytatja pályafutását – hivatalos
Megtört a jég. Az FTC elnöke, Kubatov Gábor januárban arra panaszkodott a közösség oldalán, hogy hiába tesznek ajánlatokat magyar játékosokért NB I-es kluboknak, egyik kiszemeltjüknél sem jártak sikerrel. Most azonban változott a helyzet.
A hét elején először a Nemzeti Sport Online-on számoltunk be arról, hogy a 30 éves, háromszoros válogatott Osváth Attiláért ajánlatot tett a Ferencváros a Paksi FC-nek, amit a tolnai klub hajlandó elfogadni, így a napokban be is jelenthetik a védő átigazolását.
A fradi.hu aztán csütörtökön arról számolt be, hogy Osváth aláírt a Ferencvároshoz – úgy tudjuk, két és fél évre. A veszprémi születésű, a paksiakkal kétszeres Magyar Kupa-győztes játékosnak az FTC lesz az ötödik NB I-es csapata a Vasas, a DVSC, a Puskás Akadémia és a Paks után, az élvonalban eddig 226 meccsen szerepelt, kilenc gólt szerzett (egyet éppen az FTC ellen), és 18 gólpasszt adott. Osváth Ötvös Bence után a második paksi érkező az Üllői úton fél éven belül. 2026-ban pedig a második NB I-ből szerződtetett játékos a DVTK-tól megszerzett Elton Acolatsét követően, de az első magyar. A jobbhátvéd egyébként múlt héten a két csapat paksi bajnoki meccsét végigjátszotta az 1–0-s vereséget szenvedő tolnaiaknál.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőri VTK), Marius Corbu (magyar-román, APOEL – Ciprus), Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc), Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország, kölcsön után végleg), Franko Kovacevic (horvát, NK Celje – Szlovénia), Osváth Attila (Paksi FC)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatértek: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia), Shadirac Chyreme Say (ghánai, AC Oulu – Finnország), Varga Ádám (Debreceni VSC)
Kölcsönből visszatérhet: Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: –
Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
Kölcsönbe távozók: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Varga Zétény (soroksári kooperációs kölcsön után Diósgyőri VTK)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország)