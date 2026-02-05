Osváth Attila a Ferencvárosban folytatja pályafutását – hivatalos

Megtört a jég. Az FTC elnöke, Kubatov Gábor januárban arra panaszkodott a közösség oldalán, hogy hiába tesznek ajánlatokat magyar játékosokért NB I-es kluboknak, egyik kiszemeltjüknél sem jártak sikerrel. Most azonban változott a helyzet.

A hét elején először a Nemzeti Sport Online-on számoltunk be arról, hogy a 30 éves, háromszoros válogatott Osváth Attiláért ajánlatot tett a Ferencváros a Paksi FC-nek, amit a tolnai klub hajlandó elfogadni, így a napokban be is jelenthetik a védő átigazolását.