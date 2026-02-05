Újabb öt évig Markovits László irányítja a Vasas SC-t

A piros-kék klub honlapjának tájékoztatása szerint az Illovszky Stadion Baróti-termében tartott közgyűlésen a szakosztályok küldöttei titkos voksoláson szavaztak újra bizalmat Markovits Lászlónak, aki 2002 óta vezeti a klubot és a mostani mandátuma 2031-ig szól.

„Ahogy a közgyűlésen is kiemeltem, büszke vagyok rá, hogy ebben a sokszor változó és néha önző világban a kezdetek óta meg tudtuk őrizni az értékrendünket és a működési modellünket. A Család az első szlogenünk pontosan kifejezi, hogy mi a prioritásunk: a közösség építése, a hagyományok ápolása, a Vasas-identitás megőrzése, a nevelőmunka, és mindazok összefogása, akik kötődnek a klubhoz” – nyilatkozta a honlapnak a régi-új elnök. – „A következő öt évben is ugyanezt a szemléletet, stabil struktúrát és nyitottságot ígérhetem – a már sokszor bizonyított vezetőkkel, munkatársakkal és a rendkívül értékes szakmai tudással bíró szakosztályokkal közösen. Új lendülettel fogunk tovább dolgozni, hogy a realitásokat figyelembe véve a lehető legtöbb támogatást és a legjobb lehetőségeket nyújtsuk sportágainknak, partnereinknek és a Vasas család valamennyi tagjának.”

A közgyűlésen az elnökség összetételéről is döntöttek a küldöttek, akik a Markovits László által felkért személyeknek szavaztak bizalmat: a testületben Ferjancsik Domonkos, Illés Antal, Jákó János, Kacsó Tibor, Sárecz Zsolt és Tóth Gyula kapott helyet.