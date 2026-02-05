FIFA: rekorddöntések a téli átigazolási időszakban

A legutóbbi átigazolási időszak rekordszámú mozgást hozott a férfi átigazolási piacon, bár a költségek mértéke némi csökkenést mutatott 2025 januárjához képest – derült ki a FIFA csütörtöki sajtóközleményéből. A női labdarúgóknál is rekordszámú összegű költés történt, ugyanakkor az összes átigazolás száma enyhe csökkenést mutatott az egy évvel korábbihoz képest. A FIFA jelentése szerint januárban több mint 5900 átigazolás történt a férfiaknál, ami minden idők legmagasabb száma a januári időszakokat figyelembe véve, és valamivel több mint három százalékkal haladja meg az egy évvel korábban felállított rekordot.

A jelentésből kiderült az is, hogy a klubok több mint 1.9 milliárd dollárt fordítottak átigazolásokra – érdekes, hogy ez nagyjából 18 százalékos visszaesést jelent a 2025 januári mutatóhoz képest, de még így is jelentősen, több mint 20 százalékkal magasabb a 2023-ban rögzített számnál.

A női labdarúgásban történelmi mérföldkő született: a klubok először lépték át a 10 millió dolláros határt a téli átigazolási időszakban, ami pontosan 85 százalékos (!) növekedésnek felel meg a korábbi rekordhoz viszonyítva. Az átigazolások száma meghaladta a 420-at, ami hat százalékkal kevesebb a tavalyinál. A legtöbbet (több mint ötmillió dollárt) az angol klubok költötték, és ugyancsak a szigetországban bonyolították le a legtöbb átigazolást is.

A férfiaknál is az angol klubok vezetik a költekezési listát, több mint 360 millió dollárral, s az első ötbe még olasz, brazil, német és francia klubok kerültek. A legtöbb átigazolási díj, 215 millió dollár a francia egyesületek számlájára érkezett, őket olasz, brazil, angol és spanyol klubok követték.

Szám szerint a legtöbb átigazolást Brazíliában könyvelték el, majd Spanyolország, Argentína, Anglia és Portugália következett.