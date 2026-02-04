A Salzburg sportigazgatója Redzicről: Gyors és tanulékony!

„Régóta figyeltük, néhány hete már tartottuk is a kapcsolatot, és örülünk, hogy most lehetőség nyílt az átigazolására. Ezenkívül gyors és tanulékony, mindig keményen dolgozik, fejlődni akar, és jó a mentalitása” – mondta az osztrák klub honlapján Mann.

Hozzátette: határozott üzenet volt a futballista részéről, hogy számos más ajánlat ellenére már az első beszélgetésektől fogva egyértelműen elkötelezte magát a Salzburg mellett. Mint kifejtette, szeretnék veszélyesebbé tenni a csapat támadójátékát, és Redzic statisztikái, gólszámai alapján meg vannak győződve róla, hogy ebben a segítségükre lehet.

A 22 éves támadó Dunaszerdahelyről szerződött az előző idényben bajnoki ezüstérmes osztrák csapathoz, mellyel 2030 nyaráig szóló megállapodást írt alá hétfőn. Redzic édesapja bosnyák, édesanyja magyar. Ő Pécsen született, 2021-től pedig a Ferencváros játékosa volt, onnan igazolt – előbb kölcsönben, majd végleg – az FC DAC-hoz. A magyar válogatottban novemberben mutatkozott be.

Új klubja honlapján felidézte: sok olyan játékos szerepelt Salzburgban, aki később továbblépett az öt európai élbajnokság egyikébe és most a világ legjobbjai közé tartozik, ezért is volt könnyű döntés számára a klubváltás.

„Izgatott vagyok, és már nagyon várom, hogy elkezdhessek együtt edzeni és játszani a csapattal” – nyilatkozta. Saját magát és a játékstílusát úgy jellemezte, hogy legszívesebben a szélső pozícióból indul, megpróbál egy az egyben helyzeteket keresni, áttörni a védőfalon, és gólpasszt adni vagy gólt szerezni.

„Szeretek cselezni, egy az egy ellen játszani. A csatárokat is be tudom vonni a játékba, de én magam is be tudom fejezni az akciókat” – magyarázta. Hozzátette: a sérüléséből már teljes mértékben felépült, és ha egészséges, sok mindent meg tud csinálni a pályán.

A Salzburg 17 forduló után az élen áll az osztrák Bundesligában, és a mostani idényben az Európa-ligában szerepelt, de nem jutott tovább az alapszakaszból.