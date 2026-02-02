Nikitscher Tamás a nyári klubcseréjéről: Fel sem vetődött, hogy váltsak

Nikitscher Tamás Marco Rossi szövetségi kapitány együttesében kilencszer lépett pályára korábban, de legutóbb a júniusi, svédek elleni tesztmérkőzésen játszott, az őszi világbajnoki selejtezőkön már nem. Az M1 aktuális csatornának adott interjúban jelezte, milyen tervei vannak a kerettagsággal kapcsolatban.

„Sportkarrieremben a legfontosabb a válogatott, hatalmas megtiszteltetés kerettagnak lenni, de a sérülésem és a nyár végi klubváltásom után érthető, hogy nem kaptam meghívót” – kezdte, majd hozzátette, elsőként klubjában kellene stabil helyet kiharcolnia a kezdőcsapatban.

A Kecskeméti TE korábbi védekező középpályása az előző idény során a Real Valladolidban futballozott, s bár a szezon végén csapatával kiesett a spanyol élvonalból, sokáig szó sem esett klubváltásról.

„Végigcsináltam a nyári felkészülést, aztán megsérültem, szóval fel sem vetődött, hogy váltsak” – fogalmazott. Az átigazolási időszak utolsó napján azonban kapott egy lehetőséget, amelyet elfogadott.

„A spanyol bajnoksághoz hasonlóan gyors, erős és dinamikus a portugál is, de idővel a védekezés mellett a támadásokból is szeretném kivenni a részem” – fogalmazott a 26 éves középpályás, aki az ősszel 13 bajnokin lépett pályára, de egyelőre egyszer sem volt tagja a Rio Ave kezdőcsapatának.

„Kaotikus volt az előző idényem a Valladolidnál, mert hét hónap alatt három edzővel dolgoztunk, mégis kiestünk, aztán a sérülés utáni felépülés is hátráltatott, hogy Portugáliában több játéklehetőséget kapjak, de hiszek a munkában, amit napról napra elvégzek” – mondta. Elárulta, az edzésekre elsőként érkezik és utolsóként távozik, Szotirisz Szilaidopulosz vezetőedző pedig biztosította a bizalmáról.

„A munkában hiszek, mert ha megkapom a lehetőséget, élni akarok vele” – jelentette ki.

A Rio Ave 20 forduló után a 13. helyen áll a 18 csapatos élvonalban, legutóbbi három mérkőzését elveszítette.