Helytállt a Topolya, két év után újra elkerülte a vereséget a Crvena zvezdával szemben

SZERB SZUPERLIGA

19. FORDULÓ

Topolyai SC–Crvena zvezda 0–0

Topolya, TSC Aréna, 4500 néző. Vezette: P. Janjus

Topolya: Szimics – Urosevics, Degenek, Capan, Szt. Jovanovics (Krsztics, 90+4.) – Radin (Jovicsics, 67.), Roux, Sztancsics (Petrovics, 60.) – Mladenovics, A. Todoroszki (Mezei, 60.) – Sza. Jovanovics (Singh, 67.). Vezetőedző: Ivan Kepcsija

Crvena zvezda: Matheus – Tiknizjan (Arnautovic, 61.), Prado, Veljkovics, Szol Jong U (N. Sztankovics, 84.) – Krunic, Zarics (Avdics, 61.) – Ivanics, Katai, Kosztov – B. Duarte (Händel, 73.). Vezetőedző: Vladan Milojevics

A várakozásoknak megfelelően a címvédő Crvena zvezda mindjárt a találkozó elején átvette a játék irányítását, és igyekezett beszorítani a hazaiakat, ez azonban nem jött össze neki, mert a Topolya, amikor csak tehette, letámadta a belgrádiakat. A vendégek közül Luka Zarics sok gondot okozott a hazai védelemnek a jobb szélen, jó cselei és pontos beadásai miatt az első játékrész egyik legjobbja volt, s nem sok kellett volna, hogy egy szóló után megszerezze csapatának a vezetést. A gólszerzéshez azonban nem ő, hanem Alekszandar Katai járt a legközelebb, aki a 19. percben faképnél hagyta a védőket, és 10 méterről ballal elgurította a kifutó Nikola Szimics mellett a labdát, azonban az a bal kapufáról pont a kapus kezébe pattant.

Alighogy elkezdődött a második félidő, Szasa Jovanovics pazarul ugratta ki Sztefan Mladenovicsot, aki szemtől szembe került Matheusszal, ám a kapus a bal lábával védte a külsővel leadott lövést. A hazaiak lehetősége után a Crvena zvezda magasabb fokozatba kapcsolt, de a topolyaiak bírták tartani az iramot, és Nikola Szimics néhány remek védésének, valamint az önfeláldozó és szervezett védekezésének köszönhetően egészen a mérkőzés végét jelentő hármas sípszóig megúszta kapott gól nélkül a csapat. A hazaiak a három pontot is megszerezhették volna, de Mezei Szabolcs lövése a 93. percben a felső lécen csattant.

A Topolya – amely az előző hat meccsét elveszítette a Zvezdával szemben, így két év után kerülte el a vereséget – a legutóbbi két mérkőzéséből négy pontot szerzett, s 19 forduló után 21 ponttal a 11. helyen áll.

A következő körben, amely az utolsó lesz a 2025-ös évben, a Topolya Zajecsarban lép pályára az OFK Beograd vendégeként: ezt a mérkőzést vasárnap 13 órai kezdettel rendezik meg. 0–0