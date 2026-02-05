Karate: Mátraháza után jöhet Ciprus
Mátraházán fejezte be felkészülését a honi korosztályos karateválogatott 2026 első kiemelkedő erőpróbájára, az 53. kadét, junior és U21-es Európa-bajnokságra, amelynek Ciprus, közelebbről Limasszol ad otthont péntektől vasárnapig. A formába hozás utolsó fázisaként vonult el a csapat a legmagasabb hegyünkön működő edzőtáborba, ahol az utolsó simításokat végezték el az ifjú harcművészek, kiknek a munkáját a szakvezetők mellett hazai nemzetközi bírók is segítették.
Az idei utánpótlás-kontinensviadalon – amelyet éppen egy évtizeddel rendeznek meg ismét Ciprus második legnagyobb városában – az előzetes jelentkezések alapján
47 országból 1260 karatéka indul három korosztályban, köztük a mieink,
akik kvalifikációs pontszerző versenysorozaton vívták ki a jogot és a lehetőséget az Eb-részvételre. A szigetország néhai elnökének, Szpirosz Kiprianunak a nevét viselő
nyolcezres arénában huszonhatan rajtolnak egyéniben, négyen pedig a katásokat, vagyis a formagyakorlatokkal szereplő magyar triókat erősítik.
Benkő Szonja és Hógenburg Luca duplázik, előbbi a kadétok (14-15 évesek) és juniorok (16-17 évesek) versenyében startoló kataválogatott, utóbbi pedig az U21-esek, tehát a 18-20 esztendősök korosztályában szerencsét próbáló katacsapatok tagjaként is megméreti magát az Európa-bajnokságon.
A sportági szakszövetség honlapjának híre szerint a magyar csapatban
többen is akadnak, akik az elmúlt évek korosztályos világversenyein állhattak már dobogón az eredményhirdetéskor.
Így a tavaly őszi felnőtt világbajnokságon is szóhoz jutott, U21-es Eb-bronzérmes Fleischer Dóra, továbbá a kadét Európa-bajnoki címet nyert Tóth Máté és a szintén a 14-15 éveseknél világbajnoki harmadik helyet elért Hefner Zsófia. Rajtuk kívül szerzett már medált a Youth League-ben, az elmúlt esztendők ifjúsági világkupáin Tóth Zsombor, Török Panka, Bogdán Panna, Ruzsinszki Balázs és Benkő Szonja is. Vagyis van esély rá, hogy Limasszolban sem kell nélkülöznünk az érmet érő teljesítményeket a mieink részéről.
Kadétek:
Formagyakorlat:
Benkő Szonja
Küzdelem:
Pásztor Szabolcs 52 kg
Bagi Ádám 63 kg
Kis Mátyás 70 kg
Bali Tibor +70 kg
Péter Panna 47 kg
Kun Regina 54 kg
Mayerhoffer Méri +61 kg
Juniorok:
Küzdelem:
Losonci Lóránt 55 kg
Kovács Gergely 61 kg
Felszner Erik 68 kg
Ruzsinszki Balázs 76 kg
Gombkötő Bálint +76 kg
Hefner Zsófia 48 kg
Török Panka 53 kg
Ádám Adrienn 59 kg
Ádám Vivien 66 kg
Szebegyinszki Rita +66 kg
Női katacsapat:
Bacsó Kata, Benkő Szonja, Huszty Zsuzsanna
U21
Formagyakorlat:
Hógenburg Luca
Küzdelem:
Tóth Zsombor 67 kg
Tóth Máté 75 kg
Lisal David 84 kg
Molnár Virág 55 kg
Tamási Zsófia 61 kg
Bogdán Panna 68 kg
Fleischer Dóra +68 kg
Női katacsapat: Fodor Amira, Hógenburg Luca, Kiss Kitti
(Kiemelt képünkön: Az utánpótlás-Eb-n induló harmincfős magyar válogatott Forrás: karate.hu)