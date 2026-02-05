Karate: Mátraháza után jöhet Ciprus

Mátraházán fejezte be felkészülését a honi korosztályos karateválogatott 2026 első kiemelkedő erőpróbájára, az 53. kadét, junior és U21-es Európa-bajnokságra, amelynek Ciprus, közelebbről Limasszol ad otthont péntektől vasárnapig. A formába hozás utolsó fázisaként vonult el a csapat a legmagasabb hegyünkön működő edzőtáborba, ahol az utolsó simításokat végezték el az ifjú harcművészek, kiknek a munkáját a szakvezetők mellett hazai nemzetközi bírók is segítették.

Az idei utánpótlás-kontinensviadalon – amelyet éppen egy évtizeddel rendeznek meg ismét Ciprus második legnagyobb városában – az előzetes jelentkezések alapján

47 országból 1260 karatéka indul három korosztályban, köztük a mieink,

akik kvalifikációs pontszerző versenysorozaton vívták ki a jogot és a lehetőséget az Eb-részvételre. A szigetország néhai elnökének, Szpirosz Kiprianunak a nevét viselő

nyolcezres arénában huszonhatan rajtolnak egyéniben, négyen pedig a katásokat, vagyis a formagyakorlatokkal szereplő magyar triókat erősítik.

Benkő Szonja és Hógenburg Luca duplázik, előbbi a kadétok (14-15 évesek) és juniorok (16-17 évesek) versenyében startoló kataválogatott, utóbbi pedig az U21-esek, tehát a 18-20 esztendősök korosztályában szerencsét próbáló katacsapatok tagjaként is megméreti magát az Európa-bajnokságon.

A sportági szakszövetség honlapjának híre szerint a magyar csapatban

többen is akadnak, akik az elmúlt évek korosztályos világversenyein állhattak már dobogón az eredményhirdetéskor.

Így a tavaly őszi felnőtt világbajnokságon is szóhoz jutott, U21-es Eb-bronzérmes Fleischer Dóra, továbbá a kadét Európa-bajnoki címet nyert Tóth Máté és a szintén a 14-15 éveseknél világbajnoki harmadik helyet elért Hefner Zsófia. Rajtuk kívül szerzett már medált a Youth League-ben, az elmúlt esztendők ifjúsági világkupáin Tóth Zsombor, Török Panka, Bogdán Panna, Ruzsinszki Balázs és Benkő Szonja is. Vagyis van esély rá, hogy Limasszolban sem kell nélkülöznünk az érmet érő teljesítményeket a mieink részéről.

A MAGYAR INDULÓK:



Kadétek:



Formagyakorlat:



Benkő Szonja



Küzdelem:



Pásztor Szabolcs 52 kg

Bagi Ádám 63 kg

Kis Mátyás 70 kg

Bali Tibor +70 kg



Péter Panna 47 kg

Kun Regina 54 kg

Mayerhoffer Méri +61 kg



Juniorok:



Küzdelem:



Losonci Lóránt 55 kg

Kovács Gergely 61 kg

Felszner Erik 68 kg

Ruzsinszki Balázs 76 kg

Gombkötő Bálint +76 kg



Hefner Zsófia 48 kg

Török Panka 53 kg

Ádám Adrienn 59 kg

Ádám Vivien 66 kg

Szebegyinszki Rita +66 kg



Női katacsapat:



Bacsó Kata, Benkő Szonja, Huszty Zsuzsanna



U21



Formagyakorlat:



Hógenburg Luca



Küzdelem:



Tóth Zsombor 67 kg

Tóth Máté 75 kg

Lisal David 84 kg



Molnár Virág 55 kg

Tamási Zsófia 61 kg

Bogdán Panna 68 kg

Fleischer Dóra +68 kg



Női katacsapat: Fodor Amira, Hógenburg Luca, Kiss Kitti

(Kiemelt képünkön: Az utánpótlás-Eb-n induló harmincfős magyar válogatott Forrás: karate.hu)