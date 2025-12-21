Nemzeti Sportrádió

Fontos idegenbeli győzelemmel zárta az évet a Topolya

2025.12.21. 14:58
Helyzetei alapján a vajdasági együttes akár nagyobb különbséggel is nyerhetett volna (Fotó: Dejan Milics/FK TSC)
Fontos győzelemmel zárta az esztendőt a Topolya, hiszen a szerb labdarúgó Szuperliga 20. fordulójában idegenben 1–0-ra verte az OFK Beogradot. Mezei Szabolcs sárga lapos eltiltása miatt nem lépett pályára.

SZERB SZUPERLIGA
20. FORDULÓ
OFK Beograd–Topolyai SC 0–1 (0–1) – vége
Zajecsar, Ifjúsági Stadion, 100 néző. Vezette: Tomics
OFK Beograd: Popovics – Momcsilovics, Djermanovics (Kabics, 86.), Vukicsevics, Gobeljics –  Lazics –  Bezerra (Pantovics, 90+4.), Prucev, Sljivics (Cvetkovics, 58.), Addo (Knezsevics, a szünetben) – Enem. Vezetőedző: Szimo Krunics
Topolya: Szimics – Urosevics, Roux, Degenek, Capan, Szt. Jovanovics (Krsztics, 81.) – Szavics (Jovicsics, 66.), Radin, Sztancsics (Tomovics, 66.), Todoroszki (Mboungou, 81.) – Petrovics (Miloszavics, 90+5.). Vezetőedző: Ivan Kepcija
Gólszerző: Todoroszki (34.)

(Fotó: Dejan Milics/FK TSC)

Az év utolsó mérkőzését Zajecsarban játszotta a Topolyai Sport Club, amely a szerb Szuperliga 20. fordulójában az OFK Beograd vendégeként lépett pályára. A topolyaiak a sárga lapos eltiltását töltő Mezei Szabolcs és Sarpreet Singh nélkül utaztak el a találkozóra, amelyen az elmúlt időszak egyik legjobb játékával rukkoltak ki, különösen az első félidőben, amikor a 34. percben Andrej Todoroszki révén megszerezték a vezetést. A szabadkai Szpartaktól érkezett játékos Sztefan Jovanovics kapásból lőtt passzából szerzett egy pazar gólt, ugyanis háttal állt a kapunak és úgy emelte át a kifutó Balsa Popovicsot. A második játékrészben a Topolyának volt néhány remek helyzete ahhoz, hogy növelje előnyét és eldöntse a három pont sorsát, de Balsa Popovics remek napot fogott ki. A hazaiak kapusa Sztefan Tomovics ziccerét is hárította a hajrában, ám csapata nem tudott gólt lőni a kilencven perc alatt, így a Topolya megérdemelten gyűjtötte be a három pontot. 0–1
A TSC húsz forduló után a 11. helyen áll a tizenhat csapatos bajnokságban. A bajnokság január 31-én folytatódik. 


