Fontos idegenbeli győzelemmel zárta az évet a Topolya

SZERB SZUPERLIGA

20. FORDULÓ

OFK Beograd–Topolyai SC 0–1 (0–1) – vége

Zajecsar, Ifjúsági Stadion, 100 néző. Vezette: Tomics

OFK Beograd: Popovics – Momcsilovics, Djermanovics (Kabics, 86.), Vukicsevics, Gobeljics – Lazics – Bezerra (Pantovics, 90+4.), Prucev, Sljivics (Cvetkovics, 58.), Addo (Knezsevics, a szünetben) – Enem. Vezetőedző: Szimo Krunics

Topolya: Szimics – Urosevics, Roux, Degenek, Capan, Szt. Jovanovics (Krsztics, 81.) – Szavics (Jovicsics, 66.), Radin, Sztancsics (Tomovics, 66.), Todoroszki (Mboungou, 81.) – Petrovics (Miloszavics, 90+5.). Vezetőedző: Ivan Kepcija

Gólszerző: Todoroszki (34.)

(Fotó: Dejan Milics/FK TSC)

Az év utolsó mérkőzését Zajecsarban játszotta a Topolyai Sport Club, amely a szerb Szuperliga 20. fordulójában az OFK Beograd vendégeként lépett pályára. A topolyaiak a sárga lapos eltiltását töltő Mezei Szabolcs és Sarpreet Singh nélkül utaztak el a találkozóra, amelyen az elmúlt időszak egyik legjobb játékával rukkoltak ki, különösen az első félidőben, amikor a 34. percben Andrej Todoroszki révén megszerezték a vezetést. A szabadkai Szpartaktól érkezett játékos Sztefan Jovanovics kapásból lőtt passzából szerzett egy pazar gólt, ugyanis háttal állt a kapunak és úgy emelte át a kifutó Balsa Popovicsot. A második játékrészben a Topolyának volt néhány remek helyzete ahhoz, hogy növelje előnyét és eldöntse a három pont sorsát, de Balsa Popovics remek napot fogott ki. A hazaiak kapusa Sztefan Tomovics ziccerét is hárította a hajrában, ám csapata nem tudott gólt lőni a kilencven perc alatt, így a Topolya megérdemelten gyűjtötte be a három pontot. 0–1

A TSC húsz forduló után a 11. helyen áll a tizenhat csapatos bajnokságban. A bajnokság január 31-én folytatódik.



PERCRŐL PERCRE