Nemzeti Sportrádió

Hivatalos: Kleinheisler László a Csíkszereda játékosa lett

Vágólapra másolva!
2026.02.05. 09:52
null
Kleinheisler László Csíkszeredában folytatja a pályafutását (Fotó: FK Csíkszereda)
Címkék
légiósok Erste váltás Csíkszereda Kleinheisler László FK Csíkszereda
A román élvonalban szereplő FK Csíkszereda kedden a közösségi oldalán bejelentette, hogy szerződtette az 53-szoros magyar válogatott támadó középpályást, Kleinheisler Lászlót.

 

Igaznak bizonyultak a Nemzeti Sport információi, az FK Csíkszereda bejelentette, hogy szerződtette Kleinheisler Lászlót. Korábban a Nemzeti Sport Online-on írtunk először a csíkszeredai szerződés lehetőségéről, múlt héten pedig már azt is jeleztük, hogy ezen a héten írhat alá a középpályás. A 31 éves, három Európa-bajnokságon is szerepelt válogatott labdarúgó nyár óta csapat nélkül van, akkor távozott az osztrák Grazer AK-tól, egyébként eddigi pályafutása során összesen tíz csapatban szerepelt. 

Kapcsolódó tartalom

Kleinheislerrel is tárgyal a Csíkszereda

Szondy Zoltán elnök a jelenleg klub nélküli, 53-szoros válogatott válaszára vár.

NS-infó: Kleinheisler László hétfőn érkezik Csíkszeredába

A székelyföldiek Tajti Mátyással is erősíthetnek, aki elköszönt Újpestről.

„Óriási megtiszteltetés klubunk számára, hogy hivatalosan is köszönthetjük Kleinheisler Lászlót az FK Csíkszereda családjában – írta közleményében a klub. – Ez a pillanat nemcsak egy igazolás, hanem ünnep a klubnak, a városnak és egész Székelyföldnek: egy 53-szoros magyar válogatott labdarúgó érkezik hozzánk, aki hosszú éveken át a nemzetközi futball élvonalában szerepelt.”

„Kleinheisler László számára a Csíkszereda egy jó lehetőség arra, hogy fél éves kihagyás után visszatérjen a pályára, s újra formába lendüljön. Szeretné segíteni a csapatot célja, vagyis a bennmaradás elérésében” – mondta a középpályás kapcsán Filipovics Vladan, a játékos ügynöke a Nemzeti Sport megkeresésére.  

A székelyföldiek a téli átigazolási időszakban megszerezték többek között a Puskás Akadémiánál kevés lehetőséget kapó Nagy Zoárdot, de itt folytathatja Tajti Mátyás is, aki pénteken közös megegyezéssel távozott Újpestről.

Úgy tudjuk, Kleinheisler szerződése nyárig szól új klubjánál. Az FK Csíkszereda szerdán a román élvonal 25. fordulójában 1–0-ra nyert a bukaresti Metaloglobus vendégeként, és a 13. helyen áll a bajnokságban.

Minden más foci
19 órája

Másodszor nyert idegenben, és egy helyet előrébb lépett a Csíkszereda

A kezdőben először helyet kapó Nagy Zoárd gólpasszt adott Bödő Efraimnak, ez a korai gól döntött az utolsó helyezett Metaloglobus ellen.

ÁTIGAZOLÁS EGY ERŐSEBB CSAPATBA? 

Bankváltás gyorsabban, mint a téli transzfer – ráadásul most különösen megéri! 

IRÁNY AZ ERSTE ÉS AZ ÖSSZESEN AKÁR 120 000 FT: 

– 40 000 Ft új ügyfélként bankszámlanyitáskor, 

– 40 000 Ft, ha pénz is érkezik a számlára, (kivéve: ATM vagy pénztári befizetés, és saját számlák közötti átvezetés)

– 40 000 Ft arany befektetési alapba, új értékpapírszámla nyitás és legalább 10 ezer forintot havi megtakarítás esetén az Erste Future befektetési program keretében 
 

Sőt, most az értékpapír‑számlavezetés díja is ingyenes lehet! 
 

A tájékoztatás nem teljes körű; a részletek ide kattintva: Bankváltási útmutató – Erstés leszek. (x)

 

 

légiósok Erste váltás Csíkszereda Kleinheisler László FK Csíkszereda
Legfrissebb hírek

„Már az elején tudtam, hogy a Salzburgot választom” – Szoboszlai Dominik útját járná be Redzic Damir

Légiósok
17 órája

Másodszor nyert idegenben, és egy helyet előrébb lépett a Csíkszereda

Minden más foci
19 órája

A Salzburg sportigazgatója Redzicről: Gyors és tanulékony!

Légiósok
Tegnap, 10:10

Redzic Damir Salzburgban folytatja – hivatalos

Légiósok
2026.02.03. 18:09

Ifjúsági BL: Kovács Bendegúz triplázott a Dortmund ellen

Légiósok
2026.02.03. 16:14

Varga Barnabás: Athén gyönyörű, és itt legalább moroghatok magyarul

Légiósok
2026.02.02. 16:33

NS-infó: Bolla Bendegúz marad a Rapid Wiennél

Légiósok
2026.02.02. 13:47

Nikitscher Tamás a nyári klubcseréjéről: Fel sem vetődött, hogy váltsak

Légiósok
2026.02.02. 13:23
Ezek is érdekelhetik