Hivatalos: Kleinheisler László a Csíkszereda játékosa lett

„Óriási megtiszteltetés klubunk számára, hogy hivatalosan is köszönthetjük Kleinheisler Lászlót az FK Csíkszereda családjában – írta közleményében a klub. – Ez a pillanat nemcsak egy igazolás, hanem ünnep a klubnak, a városnak és egész Székelyföldnek: egy 53-szoros magyar válogatott labdarúgó érkezik hozzánk, aki hosszú éveken át a nemzetközi futball élvonalában szerepelt.”

„Kleinheisler László számára a Csíkszereda egy jó lehetőség arra, hogy fél éves kihagyás után visszatérjen a pályára, s újra formába lendüljön. Szeretné segíteni a csapatot célja, vagyis a bennmaradás elérésében” – mondta a középpályás kapcsán Filipovics Vladan, a játékos ügynöke a Nemzeti Sport megkeresésére.

A székelyföldiek a téli átigazolási időszakban megszerezték többek között a Puskás Akadémiánál kevés lehetőséget kapó Nagy Zoárdot, de itt folytathatja Tajti Mátyás is, aki pénteken közös megegyezéssel távozott Újpestről.

Úgy tudjuk, Kleinheisler szerződése nyárig szól új klubjánál. Az FK Csíkszereda szerdán a román élvonal 25. fordulójában 1–0-ra nyert a bukaresti Metaloglobus vendégeként, és a 13. helyen áll a bajnokságban.