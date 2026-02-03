Redzic Damir Salzburgban folytatja – hivatalos

A 22 éves magyar válogatott támadó remek őszt tudhat maga mögött, hiszen a DAC mezében 15 tétmeccsen kilenc gólt szerzett, és a Sport napilap osztályzatai alapján a szlovák élvonal (Niké Liga) legjobb játékosa volt – ráadásul november közepén bemutatkozott a magyar nemzeti csapatban is.

Ilyen előzmények után várható volt, hogy a téli átigazolási időszakban több klub is szeretné őt megszerezni. A Glasgow Rangers, a Celtic, az FC Köbenhavn és a Red Bull Salzburg is érdeklődött, konkrét ajánlat is érkezett a DAC-hoz érte.

Redzic még elkezdte a téli felkészülést a sárga-kékekkel – akikkel 2027. június 30-ig volt szerződése – és elutazott a csapattal a törökországi edzőtáborba is. Míg az első előkészületi mérkőzésen, az OFK Beograd ellen a kezdőcsapatban volt, múlt hétfőn az Austria Wien ellen már csak csereként játszott fél órát. Szombaton a Trencsén ellen is ott volt a távozóban lévő csatár, ám csupán civilben, a hazai kispad mellett, a korlátnál állva követte a találkozót, s a jövőjével kapcsolatos kérdésekre nem válaszolt.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy Redzic Salzburgban folytathatja, ahol hétfőn átesett az orvosi vizsgálatokon, kedden pedig aláírta a 2030 nyaráig érvényes megállapodását. Sajtóhírek szerint a támadó 4.75 millió euróért (plusz újabb klubváltás esetén továbbértékesítési bónuszt is fizetnek az osztrákok) kerül Salzburgba.

„A vezetőség részéről már az elején éreztem, hogy tényleg szeretnének szerződtetni, ez pedig nagyon megkönnyítette a döntésemet. Örülök, hogy összejött az átigazolás, és itt lehetek. A klub tökéletes környezetet kínál számomra a következő lépés megtételéhez, itt tovább fejlődhetek szakmailag és emberileg is. Alig várom, hogy elkezdhessem a közös munkát a csapattal” – olvasható Redzic nyilatkozata a klubhonlapon.