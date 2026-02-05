Gyász: elhunyt Soltész Gréta, korábbi válogatott atléta

A fiatal sportoló haláláról csütörtök délelőtt számolt be a hazai szövetség, amelynek oldalán volt edzője, Spák József búcsúzik tanítványától.

Soltész utánpótlásszinten sokszoros magyar bajnoknak mondhatta magát, gátfutás mellett távolugrásban is nagy tehetségnek számított. A magyar válogatottat a 2013-as EYOF-on képviselte.

Első egyetemi évében diagnosztizáltak nála daganatos betegséget, amivel hat és fél éven keresztül küzdött. Betegsége ellenére is lediplomázott, és tavaly – már nagybetegen – részt vett a MOB Fiatal sportvezetők programjában.