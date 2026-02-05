Itt az MLSZ válasza a győri balhéra: Borbély Balázst és Sergio Navarrót is eltiltották

Mint megírtuk, a mérkőzést követő sajtótájékoztatóra már mosolyogva érkezett Sergio Navarro, a mérkőzés végén a Borbély Balázzsal együtt kiállított és adok-kapokba keveredő debreceni edző, de ahogy az várható volt, a másik kispadon ülőkkel való konfliktusról nem beszélt. Amikor az értékelés során megkérdezték az ETO mesterét, mi is történt a pálya szélén, mint a csínyt elkövető kisgyerek, úgy mondta mosolyogva, hogy semmi különös...

„Semmi komoly, előtörtek az indulatok, de mindenki él, senki sem halt meg” – fogalmazott akkor az ETO vezetőedzője.

Borbély Balázs kiállítása (Fotó: Árvai Károly)

A Nemzeti Sport információi szerint volt fizikai kontaktus a stábtagok között, a lavinát az indíthatta el, hogy a győri edző kezére valaki rácsapott, amikor hevesen mutogatott. Mire az edzők eljutottak a klubépületbe, már szent volt a béke.

Az MLSZ fegyelmi bizottsága csütörtökön úgy döntött, mindkettejüket két NB I-es bajnokiról való eltiltással bünteti – közölte a szervezet a hivatalos honlapján.

A győri eseten kívül a FEB arról is határozott: a Nyíregyházát szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetésre, továbbá hat hónapra felfüggesztve egymeccses szektorbezárással sújtja.

A kispadokhoz érkező erősítés (Fotó: Árvai Károly)