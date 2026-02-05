Nemzeti Sportrádió

Itt az MLSZ válasza a győri balhéra: Borbély Balázst és Sergio Navarrót is eltiltották

2026.02.05. 14:24
Borbély Balázs és Sergio Navarro is kénytelen a lelátóról követni csapata következő két bajnokiját (Fotó: Árvai Károly, NS-montázs)
Sergio Navarro ETO FC fegyelmi határozat MLSZ Borbély Balázs
Mint beszámoltunk róla, a labdarúgó NB I 20. fordulójában lejátszott ETO FC–DVSC mérkőzés hosszabbításában elszabadultak az indulatok a kispadoknál, Rúsz Márton játékvezető mindkét csapat vezetőedzőjét, Borbély Balázst és Sergio Navarrót is kiállította. Az MLSZ fegyelmi bizottsága csütörtökön úgy határozott, mindkét szakembert két mérkőzésről eltiltja.

Mint megírtuk, a mérkőzést követő sajtótájékoztatóra már mosolyogva érkezett Sergio Navarro, a mérkőzés végén a Borbély Balázzsal együtt kiállított és adok-kapokba keveredő debreceni edző, de ahogy az várható volt, a másik kispadon ülőkkel való konfliktusról nem beszélt. Amikor az értékelés során megkérdezték az ETO mesterét, mi is történt a pálya szélén, mint a csínyt elkövető kisgyerek, úgy mondta mosolyogva, hogy semmi különös...

„Semmi komoly, előtörtek az indulatok, de mindenki él, senki sem halt meg” – fogalmazott akkor az ETO vezetőedzője.

Borbély Balázs kiállítása (Fotó: Árvai Károly)

A Nemzeti Sport információi szerint volt fizikai kontaktus a stábtagok között, a lavinát az indíthatta el, hogy a győri edző kezére valaki rácsapott, amikor hevesen mutogatott. Mire az edzők eljutottak a klubépületbe, már szent volt a béke.

Az MLSZ fegyelmi bizottsága csütörtökön úgy döntött, mindkettejüket két NB I-es bajnokiról való eltiltással bünteti – közölte a szervezet a hivatalos honlapján.

VIDEÓ A BALHÉRÓL

A győri eseten kívül a FEB arról is határozott: a Nyíregyházát szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetésre, továbbá hat hónapra felfüggesztve egymeccses szektorbezárással sújtja. 

A kispadokhoz érkező erősítés (Fotó: Árvai Károly)

NB II

Erős Gábor (Vasas) sportszakembert a mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 3 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre tiltotta el a FEB.

Szolgai Máté (Szentlőrinc) 4 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltásban részesült.

Férfi Futsal NB II

Lavkó Bálint (Talent) 4, Székely Dávid (Tiszaföldvár) 2, Bozsó László (Tiszaföldvár) és Németh Márton Gellért (Mad Dogs) 1-1 soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésre szóló eltiltás.

Női Futsal NB II

Pável Dominika (Csepel) 1 soron következő női felnőtt futsal bajnoki mérkőzésre szóló eltiltás.

Határozat nélküli, két sárga lapos figyelmeztetés utáni eltiltás

Viczián Ádám (Békéscsaba), Köböl Krisztián Milán (Soroksár), Pintér Ádám (Mezőkövesd) 1 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltás.

A legutóbbi NB I-es és NB II-es forduló kapcsán a FEB eljárást indított szurkolók rasszista megnyilvánulásai, diszkriminatív magatartás és szurkolói rendbontás miatt a Budapest Honvéd FC-vel, a Videoton FC Fehérvárral, az ETO FC-vel valamint a Békéscsaba 1912 Előrével szemben. Megbotránkoztató bekiabálások miatt további két sportszervezettel szemben indul majd vizsgálat, összevont eljárás keretében.”

A FEB további döntései

 

 

Ezek is érdekelhetik