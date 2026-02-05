Itt az MLSZ válasza a győri balhéra: Borbély Balázst és Sergio Navarrót is eltiltották
Mint megírtuk, a mérkőzést követő sajtótájékoztatóra már mosolyogva érkezett Sergio Navarro, a mérkőzés végén a Borbély Balázzsal együtt kiállított és adok-kapokba keveredő debreceni edző, de ahogy az várható volt, a másik kispadon ülőkkel való konfliktusról nem beszélt. Amikor az értékelés során megkérdezték az ETO mesterét, mi is történt a pálya szélén, mint a csínyt elkövető kisgyerek, úgy mondta mosolyogva, hogy semmi különös...
„Semmi komoly, előtörtek az indulatok, de mindenki él, senki sem halt meg” – fogalmazott akkor az ETO vezetőedzője.
A Nemzeti Sport információi szerint volt fizikai kontaktus a stábtagok között, a lavinát az indíthatta el, hogy a győri edző kezére valaki rácsapott, amikor hevesen mutogatott. Mire az edzők eljutottak a klubépületbe, már szent volt a béke.
Az MLSZ fegyelmi bizottsága csütörtökön úgy döntött, mindkettejüket két NB I-es bajnokiról való eltiltással bünteti – közölte a szervezet a hivatalos honlapján.
VIDEÓ A BALHÉRÓL
A győri eseten kívül a FEB arról is határozott: a Nyíregyházát szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetésre, továbbá hat hónapra felfüggesztve egymeccses szektorbezárással sújtja.
NB II
Erős Gábor (Vasas) sportszakembert a mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 3 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre tiltotta el a FEB.
Szolgai Máté (Szentlőrinc) 4 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltásban részesült.
Férfi Futsal NB II
Lavkó Bálint (Talent) 4, Székely Dávid (Tiszaföldvár) 2, Bozsó László (Tiszaföldvár) és Németh Márton Gellért (Mad Dogs) 1-1 soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésre szóló eltiltás.
Női Futsal NB II
Pável Dominika (Csepel) 1 soron következő női felnőtt futsal bajnoki mérkőzésre szóló eltiltás.
Határozat nélküli, két sárga lapos figyelmeztetés utáni eltiltás
Viczián Ádám (Békéscsaba), Köböl Krisztián Milán (Soroksár), Pintér Ádám (Mezőkövesd) 1 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltás.
A legutóbbi NB I-es és NB II-es forduló kapcsán a FEB eljárást indított szurkolók rasszista megnyilvánulásai, diszkriminatív magatartás és szurkolói rendbontás miatt a Budapest Honvéd FC-vel, a Videoton FC Fehérvárral, az ETO FC-vel valamint a Békéscsaba 1912 Előrével szemben. Megbotránkoztató bekiabálások miatt további két sportszervezettel szemben indul majd vizsgálat, összevont eljárás keretében.”