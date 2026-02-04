Csütörtöki sportműsor: Eb-döntőt vív a magyar női vízilabda-válogatott

FEBRUÁR 5., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

ANGOL LEAGUE TWO

31. FORDULÓ

21.00: Accrington–Salford (Tv: Match4)

FRANCIA KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

21.00: Strasbourg–Monaco

OLASZ KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

21.00: Atalanta–Juventus (Tv: Arena4)

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

21.00: Real Betis–Atlético Madrid (Tv: Sport2)

SZAÚDI PRO LEAGUE

21. FORDULÓ

18.30: Al-Ohdud–Al-Hilal (Tv: Spíler1)

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

ALPESI SÍ

11.30: férfi lesiklás, 2. edzés (Tv: M4 Sport+)

11.30: női lesiklás, 1. edzés – törölve

CURLING

VEGYES PÁROS

10.05: Csoportkör

Nagy-Britannia–Észtország

Svédország–Csehország

Norvégia–Egyesült Államok (Tv: M4 Sport)

Dél-Korea–Olaszország (Tv: Eurosport1)

14.35: Csoportkör

Egyesült Államok–Svájc

Norvégia–Kanada (Tv: M4 Sport)

19.05: Csoportkör

Kanada–Olaszország (Tv: Eurosport1)

Svájc–Dél-Korea

Észtország–Svédország

Csehország–Nagy-Britannia

HÓDESZKA

19.30: férfi big air, selejtező (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)

JÉGKORONG

NŐI TORNA

A-CSOPORT

16.40: Egyesült Államok–Csehország (Tv: Eurosport1)

21.10: Finnország–Kanada (Tv: Eurosport1)

B-CSOPORT

12.10: Svédország–Németország (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

14.40: Olaszország–Franciaország (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Európa Top 16-bajnokság, Montreux

10.30: selejtező (Póta Georgina)

BIRKÓZÁS

UWW-rangsorverseny, Zágráb (szabadfogás – 79, 92, 97, 125 kg; női birkózás – 50, 55 kg)

10.30: selejtező

12.30: elődöntő

13.30: vigaszág

18.00: helyosztó

DARTS

Premier League, alapszakasz

20.15: 1. forduló, Newcastle (Tv: Sport1)

GOLF

21.45: PGA Tour, Phoenix Open (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

Nemzetek Európai Kupája, férfitorna (Oslo)

19.00: Norvégia–Magyarország

Wörthi-tó-kupa, női torna (Klagenfurt), 1. forduló

16.00: Magyarország–Szlovákia

KERÉKPÁR

Pálya Európa-bajnokság, Konya

10.18: férfi keirin, selejtező (Szalontay Sándor, Lovassy Rómeó)

12.30: női madison, női keirin, férfi keirin, férfi madison, döntők (Tv: Eurosport2, 13.45)

UAE Tour

11.50: női verseny, 1. szakasz (Tv: Eurosport2)

Valenciai körverseny

15.30: 2. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: One Veszprém HC–CYEB-Budakalász

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 27. FORDULÓ

17.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Real Madrid (spanyol)

20.00: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Valencia (spanyol)

20.30: Bayern München (német)–Monaco (francia)

20.30: Partizan Beograd (szerb)–Panathinaikosz (görög)

20.45: Paris Basketball (francia)–Fenerbahce (török)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1020 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

17.00: Dunaújvárosi KSE–MÁV Előre Foxconn

19.30: Swissten Dág KSE–Fino Kaposvár

SZNÚKER

6.00: World Grand Prix (Tv: Eurosport2)

TENISZ

ATP 250-es torna, Montpellier

12.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

WTA 500-as torna, Abu-Dzabi

8.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

WTA 250-es torna, Kolozsvár

13.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

WTA 250-es torna, Ostrava

12.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

VÍVÁS

Férfi párbajtőr-világkupaverseny, Heidenheim

8.00: egyéni selejtező

Tőr Grand Prix-verseny, Torino

10.00: női egyéni selejtező

Női párbajtőr-világkupaverseny, Vuhszi

Péntek, 2.00: egyéni selejtező

VÍZILABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL

A 3. HELYÉRT

18.15: Görögország–Olaszország (Tv: M4 Sport)

DÖNTŐ

20.15: MAGYARORSZÁG–Hollandia (Tv: M4 Sport; rádió: Kossuth, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Erdei Márk, Szalai Kristóf, Marosán György

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Beleszólhat a szurkoló a csapat működésébe?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Holczer Ádám

9.00: Pálinger Katalint hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – magyar sikerek a téli olimpiákon

12.00: Bajnokok: Szabó Szilvia beszélget Kirsner Erikával

12.40: Nemzeti sportkrónika

14.00: 40x20 kézilabda-magazin

14.35: Dupla tízes. Nemzeti sportkrónika

14.35: Lépd át a lehetetlent!

Hazafutás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Jégkorong, ki nyeri meg az olimpiai tornát? Vendég: Spiller István. Virányi Zsolt jelenti Milánóból

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Bittmann Emil, Kis Tamás, L. Pap István

17.00: Ügetőfarsang, beszélgetés Krebs Andrással

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Ökölvívás, Papp László 100. születésnapja előtt, vendég: Kovács István

Körkapcsolás

Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Regős László Pál

18.00: Téli olimpia, hivatalosan pénteken kezdődnek az ötkarikás játékok; Vízilabda, tudósítás a női Európa-bajnokság bronzmérkőzéséről

18.35: Curling, interjú Kiss Bálinttal, a Magyar Curlingszövetség sportszakmai igazgatójával

20.00: Vízilabda, a vonalban Bíró Attila korábbi szövetségi kapitány a női Eb-döntő előtt

20.15: Vízilabda, élő közvetítés a Magyar­ország–Hollandia női Európa-bajnoki döntőről. Kommentátor: Katona László

22.30: Sportvilág