Csütörtöki sportműsor: Eb-döntőt vív a magyar női vízilabda-válogatott

2026.02.04. 23:50
Címkék
sportműsor napi sportműsor tv-műsor napi program
Csütörtökön Hollandiával vív Európa-bajnoki döntőt a magyar női vízilabda-válogatott, a finálé előtt a bronzmérkőzést is megrendezik a portugáliai Funchalban. Folytatódik a téli olimpia; labdarúgó-kupameccsekre kerül sor Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban, míg a férfi kézilabda NB I-ben a Veszprém a Budakalászt fogadja. A magyar férfi és női jégkorong-válogatott is jégre lép, a férfi röplabda Extraligában két mérkőzés lesz, emellett szerepel még a kiemelt sportprogramban asztalitenisz, birkózás, darts, golf, kerékpár, kosárlabda, sznúker, tenisz és vívás is.

 FEBRUÁR 5., CSÜTÖRTÖK 

 FUTBALLPROGRAM 

ANGOL LEAGUE TWO
31. FORDULÓ
21.00: Accrington–Salford (Tv: Match4)

FRANCIA KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
21.00: Strasbourg–Monaco

OLASZ KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
21.00: Atalanta–Juventus (Tv: Arena4)

SPANYOL KIRÁLY-KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
21.00: Real Betis–Atlético Madrid (Tv: Sport2)

SZAÚDI PRO LEAGUE
21. FORDULÓ
18.30: Al-Ohdud–Al-Hilal (Tv: Spíler1)

 XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO 

ALPESI SÍ
11.30: férfi lesiklás, 2. edzés (Tv: M4 Sport+)
11.30: női lesiklás, 1. edzés – törölve

CURLING
VEGYES PÁROS
10.05: Csoportkör
Nagy-Britannia–Észtország
Svédország–Csehország
Norvégia–Egyesült Államok (Tv: M4 Sport)
Dél-Korea–Olaszország (Tv: Eurosport1)
14.35: Csoportkör
Egyesült Államok–Svájc
Norvégia–Kanada (Tv: M4 Sport)
19.05: Csoportkör
Kanada–Olaszország (Tv: Eurosport1)
Svájc–Dél-Korea
Észtország–Svédország
Csehország–Nagy-Britannia

HÓDESZKA
19.30: férfi big air, selejtező (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)

JÉGKORONG
NŐI TORNA
A-CSOPORT
16.40: Egyesült Államok–Csehország (Tv: Eurosport1)
21.10: Finnország–Kanada (Tv: Eurosport1)
B-CSOPORT
12.10: Svédország–Németország (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
14.40: Olaszország–Franciaország (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ASZTALITENISZ
Európa Top 16-bajnokság, Montreux
10.30: selejtező (Póta Georgina)

BIRKÓZÁS 
UWW-rangsorverseny, Zágráb (szabadfogás – 79, 92, 97, 125 kg; női birkózás – 50, 55 kg)
10.30: selejtező
12.30: elődöntő
13.30: vigaszág
18.00: helyosztó

DARTS 
Premier League, alapszakasz
20.15: 1. forduló, Newcastle (Tv: Sport1)

GOLF
21.45: PGA Tour, Phoenix Open (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG
Nemzetek Európai Kupája, férfitorna (Oslo)
19.00: Norvégia–Magyarország
Wörthi-tó-kupa, női torna (Klagenfurt), 1. forduló
16.00: Magyarország–Szlovákia

KERÉKPÁR
Pálya Európa-bajnokság, Konya
10.18: férfi keirin, selejtező (Szalontay Sándor, Lovassy Rómeó)
12.30: női madison, női keirin, férfi keirin, férfi madison, döntők (Tv: Eurosport2, 13.45)
UAE Tour
11.50: női verseny, 1. szakasz (Tv: Eurosport2)
Valenciai körverseny
15.30: 2. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: One Veszprém HC–CYEB-Budakalász

KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 27. FORDULÓ
17.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Real Madrid (spanyol)
20.00: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Valencia (spanyol)
20.30: Bayern München (német)–Monaco (francia)
20.30: Partizan Beograd (szerb)–Panathinaikosz (görög)
20.45: Paris Basketball (francia)–Fenerbahce (török)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1020 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
17.00: Dunaújvárosi KSE–MÁV Előre Foxconn
19.30: Swissten Dág KSE–Fino Kaposvár

SZNÚKER
  6.00: World Grand Prix (Tv: Eurosport2)

TENISZ 
ATP 250-es torna, Montpellier
12.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
WTA 500-as torna, Abu-Dzabi
  8.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
WTA 250-es torna, Kolozsvár
13.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
WTA 250-es torna, Ostrava
12.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

VÍVÁS 
 Férfi párbajtőr-világkupaverseny, Heidenheim
  8.00: egyéni selejtező
Tőr Grand Prix-verseny, Torino
10.00: női egyéni selejtező
Női párbajtőr-világkupaverseny, Vuhszi
Péntek, 2.00: egyéni selejtező

VÍZILABDA
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL
A 3. HELYÉRT
18.15: Görögország–Olaszország (Tv: M4 Sport)
DÖNTŐ
20.15: MAGYARORSZÁG–Hollandia (Tv: M4 Sport; rádió: Kossuth, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető:  Erdei Márk, Szalai Kristóf, Marosán György
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Beleszólhat a szurkoló a csapat működésébe?
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Holczer Ádám 
  9.00: Pálinger Katalint hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – magyar sikerek a téli olimpiákon
12.00: Bajnokok: Szabó Szilvia beszélget Kirsner Erikával
12.40: Nemzeti sportkrónika
14.00: 40x20 kézilabda-magazin
14.35: Dupla tízes. Nemzeti sportkrónika
14.35: Lépd át a lehetetlent!
Hazafutás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Jégkorong, ki nyeri meg az olimpiai tornát? Vendég: Spiller István. Virányi Zsolt jelenti Milánóból
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Bittmann Emil, Kis Tamás, L. Pap István
17.00: Ügetőfarsang, beszélgetés Krebs Andrással
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Ökölvívás, Papp László 100. születésnapja előtt, vendég: Kovács István
Körkapcsolás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Regős László Pál
18.00: Téli olimpia, hivatalosan pénteken kezdődnek az ötkarikás játékok; Vízilabda, tudósítás a női Európa-bajnokság bronzmérkőzéséről
18.35: Curling, interjú Kiss Bálinttal, a Magyar Curlingszövetség sportszakmai igazgatójával
20.00: Vízilabda, a vonalban Bíró Attila korábbi szövetségi kapitány a női Eb-döntő előtt
20.15: Vízilabda, élő közvetítés a Magyar­ország–Hollandia női Európa-bajnoki döntőről. Kommentátor: Katona László 
22.30: Sportvilág

 

