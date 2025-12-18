Baráth Péterék bejutottak a nyolcaddöntőbe; Bolla Bendegúz csapata döntetlennel búcsúzott a Kl-től

A csípősérülése után Bolla Bendegúz a vasárnapi, BW Linz elleni bajnokin (1–1) már egy félidőt játszott, ám a Zrinjski Mostar elleni Kl-meccsen nem került be a keretbe, a Der Standard szerint betegség miatt. Nélküle kellett megszereznie első pontját a bécsi Rapidnak, ami össze is jött, de lehetett volna belőle rögtön három. A 11. percben Louis Schaub bevette a bosnyákok kapuját, és úgy tűnt, több gól nem esik a meccsen, ám a 93. percben Ange Ahoussou öngóljával egyenlítettek a hazaiak, akik ezzel (épphogy) tovább is jutottak, míg a Rapid maradt az utolsó helyen. 1–1

A Rakównak jó eséllyel egy pont is elég lett volna, hogy a legjobb nyolc között végezzen az alapszakaszban, de a lengyel együttes Oska Repka 49. percben szerzett góljával 1–0-ra nyert a ciprusi Omonia vendégeként. Baráth Péter a 82. percben állt be, csapatával pedig bejutott a sorozat nyolcaddöntőjébe.

Az Universitatea Craiova egészen a hosszabbításig továbbjutásra állt, ám a 98. és a 105. percben is gólt kapott (utóbbi tizenegyesből született Luka Jovics révén), ezzel az AEK Athén 3–2-re nyert, amivel dobogón végzett, a román csapat viszont lecsúszott a továbbjutásról kevesebb rúgott gólja miatt.

A forduló előtt nem továbbjutó helyen álló (de arra még esélyesként pályázó) csapatok közül a Zrinjski Mostar mellett a Legia Warszawa és a Kuopio csúszott be a legjobb 24-be, a Breidabliknek nem sikerült. A finn csapat kapcsán meg kell említeni, hogy az utolsó 20 percet emberhátrányban játszotta le, így szerzett egy pontot a Crystal Palace vendégeként (2–2), amely a döntetlen miatt csak a 9. helyen zárt, azaz nem jutott be közvetlenül a nyolcaddöntőbe, hanem rájátszásra kényszerül.

Az első nyolc helyezett tehát rögtön a nyolcaddöntőbe jutott, a 9–24. pozícióban zárók pedig oda-visszavágós párharcokban küzdenek meg a legjobb 16 közé kerülésért, a sorsolást január 16-án tartják, s a playoff meccseit február 19-én és 26-án rendezik. A 25–36. helyezettek befejezték nemzetközi szereplésüket.

KONFERENCIALIGA

ALAPSZAKASZ, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ

AZ (holland)–Jagiellonia Bialystok (lengyel) 0–0

Kiállítva: Pululu (63., Jagiellonia)

Sahtar Doneck (ukrán)–HNK Rijeka (horvát) 0–0

Slovan Bratislava (szlovák)–Häcken (svéd) 1–0 (Blackman 85.)

Legia Warszawa (lengyel)–Lincoln Red Imps (gibraltári) 4–1 (Colak 21., Kapustka 62., Rajovic 70., Bicsahcsjan 83., ill. De Barr 89.)

Sparta Praha (cseh)–Aberdeen (skót) 3–0 (Mercado 16., Haraslín 29., Kuol 66.)

Dinamo Kijev (ukrán)–Noa (örmény) 2–0 (Kabajev 27., M. Ponomarenko 50.)

Crystal Palace (angol)–Kuopio PS (finn) 2–2 (Uche 5., Devenny 76., ill. Parzyszek 50., I. Cissé 53.)

Kiállítva: Antwi (73., Kuopio)

Rayo Vallecano (spanyol)–Drita (koszovói) 3–0 (Lejeune 33., Gumbau 66., Pacha 83.)

Shamrock Rovers (ír)–Hamrun Spartans (máltai) 3–1 (Burke 14. – 11-esből, Grant 45+4., McGovern 90+3., ill. Koffi 20.)

Kiállítva: Mbong (27., Hamrun)

Omonia (ciprusi)–Raków Czestochowa (lengyel) 0–1 (Repka 49.)

Mainz (német)–Samsunspor (török) 2–0 (Widmer 44., Amiri 48. – 11-esből)

Strasbourg (francia)–Breidablik (izlandi) 3–1 (Nanasi 11., Godo 80., Enciso 90+4., ill. Gunnlaugsson 37.)

Celje (szlovén)–Shelbourne (ír) 0–0

Zrinjski Mostar (bosnyák)–Rapid Wien (osztrák) 1–1 (Ahoussou 90+3. – öngól, ill. Schaub 11.)

AEK Athén (görög)–Universitatea Craiova (román) 3–2 (D. Vida 66., Kutesa 90+8., L. Jovics 90+15. – 11-esből, ill. Baiaram 30., Cicaldau 59.)

Sigma Olomouc (cseh)–Lech Poznan (lengyel) 1–2 (Král 84., ill. Ishak 35., 45+1. – a másodikat 11-esből)

AEK Larnaca (ciprusi)–Skëndija (északmacedón) 1–0 (Angielski 83.)

Kiállítva: Latifi (53., Skëndija)

Lausanne (svájci)–Fiorentina (olasz) 1–0 (Szigua 59.)