Nemzeti Sportrádió

Sallai Rolandék magabiztos győzelmet arattak Szalai Attiláék felett

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.12.21. 20:06
null
Sallai Rolandék három góllal nyertek (Fotó: Getty Images)
Címkék
légiósok Szalai Attila Galatasaray Kasimpasa Süper Lig török labdarúgás Sallai Roland
A török élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Süper Lig) 17. fordulójában a Galatasaray 1–0-ra legyőzte Isztambulban a Kasimpasát – Sallai Roland és Szalai Attila is végig a pályán volt.

Két magyar válogatott labdarúgó is pályára lépett a találkozón, a hazaiaknál Sallai Roland, a vendégeknél Szalai Attila játszotta végig a meccset. A mérkőzés esélyese, a Galatasaray a 10. percben szerzett vezetést, Baris Alper Yilmaz húzott el a bal szélen, visszagurított Yunus Akgünnek, aki nyolc méterről a bal alsóba lőtt. Alaposan felborult a pálya, a címvédő többgólos előnyre is szert tehetett volna, a Kasimpasa viszont hősiesen védekezett, miközben az ellenfél kapujára teljesen veszélytelen volt.

A 82. percben dőlt el az összecsapás, amihez Szalai hibája is nagyban hozzájárult. A csapatkapitányi karszalagot viselő védő a saját tizenhatosán belül belerúgta a labdát Akgünbe, aki lekészítette a labdát lövésre, Gabriel Sara pedig nem hibázott. Ezt követően szétestek a vendégek, és ugyan Yilmaz még csak a lécre fejelt, nem sokkal később Mauro Icardi 12 méterről a bal alsóba lőtt.

Az újabb kapott gólt már megúszta a Kasimpasa, amely 15 pontjával a 14. helyen áll, míg az immár 42 pontos Galata továbbra is a vezeti a táblázatot, előnye három pont a Fenerbahce előtt.

TÖRÖK SÜPER LIG
17. FORDULÓ
Galatasaray–Kasimpasa 3–0 (Akgün 10., Sara 82., Icardi 88.)
Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.
Kasimpasa: Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést.

 

légiósok Szalai Attila Galatasaray Kasimpasa Süper Lig török labdarúgás Sallai Roland
Legfrissebb hírek

Redzic Damir: Éreztem, hogy elérkezik az én időm

Légiósok
13 órája

Légiósok: Koszta Márk és Dénes Vilmos is betalált

Légiósok
23 órája

Légiósok: Barkóczi Benedek szerződést bontott brazil klubjával

Légiósok
Tegnap, 16:28

Sallaiért Londonból jelentkeztek – csillagászati összegért engednék el

Légiósok
Tegnap, 14:18

Dárdai Márton kórházba került

Légiósok
2025.12.19. 18:57

Keresztes Krisztián: Megköszöntem a Jóistennek, hogy gólt lőhettem a Celticnek

Légiósok
2025.12.19. 10:13

Championship: Styles bekerült a forduló válogatottjába

Légiósok
2025.12.17. 10:41

Koszta Márk nagy napja Izraelben: csereként pályára lépve két gól a bajnok ellen

Légiósok
2025.12.15. 21:08
Ezek is érdekelhetik