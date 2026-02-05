Hámori Luca párizsi legyőzője indulna a következő olimpián is

Indulási szándékáról a CNN televízió számolt be.

„Készen állok bármit megtenni a versenyzésért, nem vagyok transznemű, nő vagyok” – állította az algériai ökölvívó.

Közlését megelőzte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által a boksz olimpiai képviseletére jogosultként elismert új sportági világszövetség (World Boxing) állásfoglalása, amellyel minden ökölvívó számára kötelezővé tette a nemi tesztet Los Angeles előtt.

Helif Párizsban a NOB engedélyével indult, és a 66 kilósok súlycsoportjában többek között a kategória magyar indulójának, Hámori Lucának a legyőzésével lett olimpiai bajnok. Szereplését még a Thomas Bach elnökölte NOB úgy hagyta jóvá, hogy szembe ment az ökölvívás korábbi nemzetközi szervezetével, az orosz Umar Kremljov irányította, időközben az olimpiai sportág képviseletéből teljesen kiszorított IBA-val, amely a 2023-as világbajnokságról sikertelen nemi teszt miatt kizárta a férfinak nyilvánított Helifet.