Heti légiósprogram: Union Berlin–RB Leipzig a Bundesligában

DECEMBER 8., HÉTFŐ
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
19.30: Entella–Spezia
Spezia: Nagy Ádám
ROMÁNIA
Superliga
16.30: UTA Arad–Petrolul
UTA: Zsóri Dániel
SZERBIA
Szuperliga
19.00: Szabadka–Topolya
Topolya: Mezei Szabolcs
DECEMBER 9., KEDD
BAJNOKOK LIGÁJA
Alapszakasz
21.00: Internazionale (olasz)–Liverpool (angol)
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
21.00: Monaco (francia)–Galatasaray (török)
Galatasaray: Sallai Roland
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
Ligaszakasz
16.00: Barcelona (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német)
Frankfurt: Fenyő Noah
Bajnoki kieséses szakasz
18.00: AZ (holland)–Aston Villa (angol)
AZ: Kovács Bendegúz
ANGLIA
Championship (II. osztály)
20.45: Swansea City–Portsmouth
Portsmouth: Kosznovszky Márk
20.45: Blackburn Rovers–Oxford United
Blackburn: Tóth Balázs
20.45: Southampton–West Bromwich Albion
WBA: Callum Styles
League One (III. osztály)
20.45: Wycombe–Plymouth Argyle
Plymouth: Szűcs Kornél
DECEMBER 10., SZERDA
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
Ligaszakasz
14.00: Bayer Leverkusen (német)–Newcastle United (angol)
Leverkusen: Szép Márton
SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa, nyolcaddöntő
15.00: Rózsahegy–Kassa
Kassa: Kovács Mátyás
DECEMBER 11., CSÜTÖRTÖK
KONFERENCIALIGA
Alapszakasz
21.00: Raków Czestochowa (lengyel)–Zrinjski (bosnyák)
Raków: Baráth Péter
21.00: SK Rapid (osztrák)–Omonia (ciprusi)
Rapid: Bolla Bendegúz
DECEMBER 12., PÉNTEK
ANGLIA
Championship (II. osztály)
20.45: West Bromwich Albion–Sheffield United
WBA: Callum Styles
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Lommel–Gent II
Lommel: Vancsa Zalán
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
20.30: Union Berlin–RB Leipzig
Union Berlin: Schäfer András
Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán
2. Bundesliga (II. osztály)
18.30: Greuther Fürth–Hertha BSC
Hertha: Dárdai Márton
18.30: Dynamo Dresden–Eintracht Braunschweig
Braunschweig: Szabó Levente
ROMÁNIA
Superliga
19.30: CFR Kolozsvár–FK Csíkszereda
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Ferenczi János, Hegedűs János, Kaján Norbert, Kelemen Dávid, Nagy János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Végh Bence
Liga 2 (II. osztály)
16.30: Sepsi OSK–Concordia
Sepsi OSK: Sigér Dávid
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Kasimpasa–Genclerbirligi
Kasimpasa: Szalai Attila
Genclerbirligi: Csoboth Kevin
DECEMBER 13., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
16.00: Liverpool–Brighton&Hove Albion
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
Championship (II. osztály)
16.00: Portsmouth–Blackburn Rovers
Portsmouth: Kosznovszky Márk
Blackburn: Tóth Balázs
League One (III. osztály)
20.45: Plymouth Argyle–Rotherham
Plymouth: Szűcs Kornél
AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: Grazer AK–LASK
GAK: Jánó Zétény
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
16.00: Kortrijk–Seraing
Kortrijk: Dénes Vilmos
CIPRUS
Cyprus League
18.00: Omonia Aradippu–Anorthoszisz
Anorthoszisz: Kiss Tamás
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Borussia Mönchengladbach–Wolfsburg
Wolfsburg: Dárdai Bence
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
15.00: Spezia–Modena
Spezia: Nagy Ádám
PORTUGÁLIA
Liga Portugal
19.00: Rio Ave–Vitoria Guimaraes
Rio Ave: Nikitscher Tamás
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
10.00: Olimpia Szatmárnémeti–Afumati
Olimpia: Bontas Kristóf, Torvund Alexander, Pintér Bence
11.30: ASA Marosvásárhely–CSM Resita
ASA: Demeter Zsombor, Major Sámuel
SKÓCIA
Premiership
16.00: Dundee United–Motherwell
Dundee United: Keresztes Krisztián
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
16.15: Valladolid–FC Andorra
Andorra: Yaakobishvili Antal, Yaakobishvili Áron
SZERBIA
Szuperliga
19.00: Topolya–Crvena zvezda
Topolya: Mezei Szabolcs
SZLOVÁKIA
Niké Liga
15.30: Zólyombrézó–Dunaszerdahelyi AC
DAC: Redzic Damir, Tuboly Máté
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
12.30: Rizespor–Eyüpspor
Rizespor: Mocsi Attila
18.00: Antalyaspor–Galatasaray
Galatasaray: Sallai Roland
DECEMBER 14., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Bundesliga
14.30: BW Linz–Rapid Wien
Rapid: Bolla Bendegúz
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
16.00: Eupen–FC Bruges II
Bruges II: Ostoici Stefan
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
15.00: Olympique Lyon–Le Havre
Le Havre: Loic Nego
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
14.45: Raków Czestochowa–Zaglebie Lubin
Raków: Baráth Péter
SZLOVÁKIA
Niké Liga
15.30: Komárom–Kassa
Kassa: Kovács Mátyás
18.00: Slovan Bratislava–Zsolna
Zsolna: Szánthó Regő
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
15.00: Karamgürük–Kocaelispor
Kocaelispor: Balogh Botond
DECEMBER 15., HÉTFŐ
IZRAEL
Ligat Ha’Al
19.00: Maccabi Tel-Aviv–Hapoel Petah Tikva
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk
ROMÁNIA
Superliga
16.30: Farul Constanta–UTA Arad
UTA: Zsóri Dániel