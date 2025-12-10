Szlovák Kupa: sima kassai továbbjutás

A többségi magyar tulajdonú klub vezetőedzője, Peter Cernák a szombati, Slovan elleni bajnokihoz képest kilenc helyen változtatott a kezdőcsapaton. Ezúttal csak Kovács Mátyás és Milan Rehus maradt a kezdők között.

A kassaiak 551 néző előtt jól kezdték az összecsapást. Bár az első percben Miroslav Sovc a felső lécet találta el, néhány másodperccel később Kovács Mátyás beadása után már a hálóban landolt a labda. A vendégek ezt követően is fölényben futballoztak, és még a szünet előtt Rehus megszerezte a második góljukat.

A fordulás után mindkét oldalon adódtak lehetőségek. Az 58. percben Rehus ismét eredményes volt, ezzel gyakorlatilag eldöntve a továbbjutást. A hazaiak a 76. percben Jan Hladík révén szépítettek, ám Daniel Magda találata gyors válasz volt, ismét háromgólosra növelve a kassai előnyt. A végeredményt Hladík állította be.

Az FC Kassa a keddi sorsoláson kap ellenfelet.

SZLOVÁK KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

Rózsahegy–FC Kassa 2–4

A vendégeknél Kovács Mátyás a 90. percig játszott.