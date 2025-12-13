Premier League: Liverpool–Brighton

Az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 16. fordulójában a Liverpool hazai pályán fogadja a Brightont. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
ANGOL PREMIER LEAGUE
16. FORDULÓ
LIVERPOOL–BRIGHTON 1–0 – élőben az NSO-n!
Liverpool, Anfield Road, 16 óra (TV: Spíler1 TV). Vezeti: Pawson
LIVERPOOL: Alisson – J. Gomez (Szalah, 26.), Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, C. Jones – Szoboszlai, A. Mac Allister, Wirtz – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot
BRIGHTON: Verbruggen – Wieffer, Van Hecke, Dunk, Kadioglu – Baleba, Hinshelwood – Minteh, Gruda, D. Gómez – Rutter. Menedzser: Fabian Hürzeler
Gólszerző: Ekitiké (1.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
