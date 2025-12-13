Nemzeti Sportrádió

Premier League: Liverpool–Brighton

Vágólapra másolva!
2025.12.13. 15:51
Ekitiké lövése után már az első percben előnybe kerültek a hazaiak (Fotó: Getty Images)
Címkék
angol foci Liverpool Szoboszlai Dominik angol labdarúgás Brighton Premier League Kerkez Milos angol bajnokság
Az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 16. fordulójában a Liverpool hazai pályán fogadja a Brightont. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

ANGOL PREMIER LEAGUE
16. FORDULÓ
LIVERPOOL–BRIGHTON 1–0 – élőben az NSO-n!
Liverpool, Anfield Road, 16 óra (TV: Spíler1 TV). Vezeti: Pawson
LIVERPOOL: Alisson – J. Gomez (Szalah, 26.), Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, C. Jones – Szoboszlai, A. Mac Allister, Wirtz – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot
BRIGHTON: Verbruggen – Wieffer, Van Hecke, Dunk, Kadioglu – Baleba, Hinshelwood – Minteh, Gruda, D. Gómez – Rutter. Menedzser: Fabian Hürzeler
Gólszerző: Ekitiké (1.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

 

angol foci Liverpool Szoboszlai Dominik angol labdarúgás Brighton Premier League Kerkez Milos angol bajnokság
Legfrissebb hírek

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah lehet a hétvége főszereplője

Angol labdarúgás
3 órája

Szoboszlai Dominik a kihívásnak megfelelt; Arne Slot tizenkilencre lapot húzott?

Angol labdarúgás
7 órája

Ibrahim Cissé: Megdolgoztunk ezért a sikerért; Mindenért kárpótolta a visszavonuló Stieber Zoltánt az osztrákoknak rúgott gólja

E-újság
17 órája

Kerkez Szoboszlairól: Még soha nem láttam játékost ennyi poszton játszani

Légiósok
19 órája

Díjazták november legjobbjait a PL-ben, félpályás gól is nyert

Angol labdarúgás
Tegnap, 16:26

Arne Slot szerint egy beszélgetés dönthet Mohamed Szalah liverpooli sorsáról

Angol labdarúgás
Tegnap, 13:00

A Szalah-hatás – Bobory Balázs publicisztikája

Angol labdarúgás
2025.12.11. 23:57

Szaúdi klubok akarják Szalahot, Szoboszlait is megkérdezték csapattársa jövőjéről

Angol labdarúgás
2025.12.10. 14:19
Ezek is érdekelhetik