Szlovák liga: győzött és elmozdult az utolsó helyről a Kassa

Háromszázhatvannégy néző előtt játszották az aranyosmaróti stadionban a két, magyar többségi tulajdonban lévő csapat, a Komárom és a Kassa mérkőzését, amelyen az első félidőben a vendégek voltak aktívabbak. Ennek meg is lett az eredménye, igaz, némi komáromi segítséggel: a 36. percben Roman Cerepkai szögletét Száraz Benjamin a saját kapujába ütötte. Két góllal is vezethettek volna a kassaiak még a szünet előtt, de Milan Rehus és Tomás Durko nem juttatták a labdát a kapuba.

Nagyon aktív volt a Komárom a fordulás után és a 49. percben Tamás Nándor révén egyenlített. Később mindkét együttes igyekezett megszerezni a győztes gólt, ám sokáig pontatlanul céloztak a játékosok. Nem úgy a 88. percben a csereként pályára lépő kassai Miroslav Sovic, aki közelről eldöntötte a találkozót.

A második edzőváltás után remekül hajrázott a Kassa, egy hét alatt három győzelmet ért el. A Niké Ligában elkerült az utolsó helyről és ott van a Szlovák Kupa negyeddöntőjében.

„Nagyon boldogok vagyunk. Végre a meccs hajrájában nem mi kaptunk gólt, hanem lőttünk” – mondta a Nemzeti Sportnak a kassaiak középpályása, Kovács Mátyás, aki ma a 69. percig volt a pályán. Az MTK-ból érkezett játékos bevallotta, jó egy hónapja nem is gondolt arra, hogy a 2025-ös évet nem az utolsó helyen fogja zárni a csapata: ,,Szeptembertől miénk volt a tizenkettedik hely. Miután novemberben Peter Cernák került a kispadunkra, az utolsó három forduló alatt annyi pontot szereztünk – hetet –, mint az addigi tizenöt alatt. Jó érzésekkel megyünk pihenni. A barátnőmmel és a családommal töltöm a karácsonyi ünnepeket, majd alaposan felkészülünk a nehéz tavaszi idényre.“

NIKÉ LIGA, 18. FORDULÓ

Komáromi FC–FC Kassa 1–2