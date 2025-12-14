Nemzeti Sportrádió

Szlovák liga: győzött és elmozdult az utolsó helyről a Kassa

DUDUCZ TIBORDUDUCZ TIBOR
Vágólapra másolva!
2025.12.14. 20:07
null
Fotó: FC Kassa
Címkék
Komáromi FC Kassa Niké Liga
A magyar többségi tulajdonú csapatok összecsapásán a szlovák labdarúgó Niké Ligában a vendég Kassa az utolsó őszi fordulóban 2–1-re legyőzte a Komáromot, és fellépett a tizenegyedik helyre, míg a lilák maradtak kilencedikek.

Háromszázhatvannégy néző előtt játszották az aranyosmaróti stadionban a két, magyar többségi tulajdonban lévő csapat, a Komárom és a Kassa mérkőzését, amelyen az első félidőben a vendégek voltak aktívabbak. Ennek meg is lett az eredménye, igaz, némi komáromi segítséggel: a 36. percben Roman Cerepkai szögletét Száraz Benjamin a saját kapujába ütötte. Két góllal is vezethettek volna a kassaiak még a szünet előtt, de Milan Rehus és Tomás Durko nem juttatták a labdát a kapuba.

Nagyon aktív volt a Komárom a fordulás után és a 49. percben Tamás Nándor révén egyenlített. Később mindkét együttes igyekezett megszerezni a győztes gólt, ám sokáig pontatlanul céloztak a játékosok. Nem úgy a 88. percben a csereként pályára lépő kassai Miroslav Sovic, aki közelről eldöntötte a találkozót.

A második edzőváltás után remekül hajrázott a Kassa, egy hét alatt három győzelmet ért el. A Niké Ligában elkerült az utolsó helyről és ott van a Szlovák Kupa negyeddöntőjében. 

„Nagyon boldogok vagyunk. Végre a meccs hajrájában nem mi kaptunk gólt, hanem lőttünk” – mondta a Nemzeti Sportnak a kassaiak középpályása, Kovács Mátyás, aki ma a 69. percig volt a pályán. Az MTK-ból érkezett játékos bevallotta, jó egy hónapja nem is gondolt arra, hogy a 2025-ös évet nem az utolsó helyen fogja zárni a csapata: ,,Szeptembertől miénk volt a tizenkettedik hely. Miután novemberben Peter Cernák került a kispadunkra, az utolsó három forduló alatt annyi pontot szereztünk – hetet –, mint az addigi tizenöt alatt. Jó érzésekkel megyünk pihenni. A barátnőmmel és a családommal töltöm a karácsonyi ünnepeket, majd alaposan felkészülünk a nehéz tavaszi idényre.“ 

NIKÉ LIGA, 18. FORDULÓ
Komáromi FC–FC Kassa 1–2

 

Komáromi FC Kassa Niké Liga
Legfrissebb hírek

Tuboly Máté: A remek ősz után jöhet a pihenés és Kevin

Minden más foci
10 órája

Niké Liga: zólyombrézói sikerével a tabella élére ugrott a DAC

Minden más foci
Tegnap, 17:27

A Sztárban sztár középdöntőse énekelte a Nélküledet a megyei rangadó előtt – videó

Minden más foci
2025.12.11. 12:42

Kovács Mátyás úgy érzi, végre igazi csapat a Kassa

Légiósok
2025.12.11. 07:43

Szlovák Kupa: sima kassai továbbjutás

Minden más foci
2025.12.10. 17:43

Tuboly Máté: Kívülről talán nem is látszott, mekkora meló volt

Minden más foci
2025.12.08. 07:41

Hatalmas meglepetés: a Kassa legyőzte hazai pályán a Slovan Bratislavát

Minden más foci
2025.12.06. 20:55

Niké Liga: Tuboly Máté a forduló válogatottjában

Minden más foci
2025.12.01. 21:02
Ezek is érdekelhetik