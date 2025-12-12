Cordea triplázott, a Csíkszereda vereséget szenvedett Kolozsváron

ROMÁN SUPERLIGA

20. FORDULÓ

CFR–FK Csíkszereda 3–1 (1–0)

Kolozsvár, Dr. Constantin Radulescu Stadion. Vezette: Mladinovici

CFR: Hindrich – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar (Emerllahu, 69.), T. Keita (Djokovic, 77.), Fica (Paun, 88.) – Cordea, L. Munteanu (Cernigoi, 88.), Korenica (Biliboc, 88.). Vezetőedző: Daniel Pancu

Csíkszereda: Pap – Gal-Andrezly, Celic, Palmes, Pászka – Végh B., Veres – Anderson Ceará, Dusinszki (Jebari, 62.), Bödő (Brugger, 90+6.) – Szalay (Tóth-Pál, 84.). Vezetőedző: Ilyés Róbert

Gólszerző: Cordea (6., 46., 90+6. – a harmadikat 11-esből), ill. Bödő (71.)

A Csíkszereda meccskeretéből a sérült Hegedűs János mellett váratlanul kimaradt Eppel Márton és Szabó Bálint is, így csak Dusinszki Szabolcs, Pászka Lóránd, Szalay Szabolcs és Végh Bence kezdett a kupagyőztes otthonában, Ferenczi János viszont végig a kispadon maradt. Egy vérbeli center hiányában pedig az első fél órában nem létezett csíki támadójáték, a saját térfelére beszorult csapatot főleg átlövésekkel próbálta megfogni a CFR, amely gyorsan vezetést is szerzett Andrei Cordea 18 méteres, bal alsó sarokba küldött lapos lövésével. Ezt követően Pap Eduard védései mellett a Matei Ilie fejesénél mentő kapufa segítette ki az FK-t, amely a 40. percben lőtt először kapura, de Hindrich Ottó megfogta Pászka Lóránd távoli kísérletét.

A szünet után viszont az öltözőben ragadt az FK, mert 12 másodperc alatt újabb gólt kapott a Raul Palmestől labdát lopó Cordeától. Kétgólos hátrányban pedig már mert támadni is a székelyföldi csapat, és Veres Szilárd megpattanó beadásából Bödő Efraim közelről a hálóba juttatta a labdát a hajrá előtt. Az egyenlítésre viszont már nem volt esély, sőt a ráadáspercekben Végh szabálytalansága miatt a CFR büntetőhöz, Cordea pedig a mesterhármas lehetőségéhez jutott, amelyet ki is használt a kolozsvári szélső. 3–1