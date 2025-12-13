Niké Liga: Zólyombrézó–Dunaszerdahely

A szlovák élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Niké Liga) 18. fordulójában a Dunaszerdahely a Zólyombrézó otthonába látogat – élőben az NSO-n!
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
18. FORDULÓ
Zólyombrézó–Dunaszerdahely 0–1 – élőben az NSO-n!
Zólyombrézó, Zelpo Aréna, 511 néző. Vezeti: M. Smolák
Zólyombrézó: Juricka – Mielke, Paraj, Markovic – Kovácik, Palumets, Stefánik, Chyla (Sanusi, 62.) – Galcík, Siler, Deml (Rehák, 87.). Vezetőedző: Stefan Markulik
DAC: Popovics – Blazek, Kapanadze, Nemanic, Modesto – Tuboly, Ouro – Sylla (Bationo, 63.), Gruber, Ramadan (Barro, 77.) – Gagua (Udvaros, 77.). Vezetőedző: Branislav Fodrek
Gólszerző: Sylla (30.)
