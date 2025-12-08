Sztefan Jovanovics bombagóljával nyert Szabadkán a Topolya

SZERB SZUPERLIGA

18. FORDULÓ

Szabadka–Topolya 1–2 (1–0)

Szabadka, Városi Stadion, 700 néző. V: D. Nikolics

Szpartak: Dulics – Bilingi, Szekulics, Szubotics – Sztojanovics (Krszmanovics, 65.), Besic (Brian Ramírez, 89.), Leonardo Antonio, Cejics – Osei (D. Pavkovics, 70.), Lincoln (I. Babics, 70.), Tomovics. Vezetőedző: Milos Kruscsics

Topolya: Szimics – Urosevics, Degenek, Capan, Sztevan Jovanovics – Radin, Sztancsics – Mboungou (A. Todoroszki, 67.), Mladenovics (B. Petrovics, 85.), Szavics (Roux, 90.) – Szasa Jovanovics (Mezei, 85.). Vezetőedző: Nemanja Miljanovics

Gólszerző: Lincoln (28.), ill. Szasa Jovanovics (60. – 11-esből), Sztevan Jovanovics (79.)

Hiába talált már be a Szasa Jovanovics az 5. percben a hazaiak kapujába, a Topolya nem szerezte meg a vezetést a találkozó elején, ugyanis a csatár lesen kapta a labdát, és a partjelző döntését a videóbíró is megerősítette. Tizenöt perccel később ismét Jovanovics került helyzetbe, ezúttal viszont egy ütemet késett, így a labda helyett ő csúszott át a kapus lába között, amiért azonnal bocsánatot is kért.

A Szpartak az első valamire való támadásából egyből eredményes volt: a 28. percben Kwaku Bonsu Osei viharzott el a bal szélen, középre adásánál mindenki Sztefan Tomovicsra figyelt, ő azonban okosan átengedte a labdát Lincolnnak, aki tizenhárom méterről félmagasan a kapu bal oldalába tekert.

Öt perccel később Osei került helyzetbe, de nem duplázta meg a Szpartak előnyét, ugyanis Nikola Szimics lábbal hárította a jobb alsóba tartó lövést. A vendégek közül Milan Radin járt közel a gólhoz, amikor a 38. percben Szasa Jovanovics szöglete után tíz méterről fejelt kapura, de Marin Dulics, annak ellenére, hogy későn vette észre a labdát, az utolsó pillanatban oldalra ütötte.

Sokkal jobban kezdte a Topolya a második játékrészt, többet birtokolták a labdát a vendégek, és veszélyesebbek is voltak, és miután Muhamed Besic kézzel blokkolt egy lövést a tizenhatoson belül, a vendégek tizenegyeshez jutottak. Szasa Jovanovics magabiztosan lőtt a kapuba, de mivel kétszer ért a labdához, így újra kellett rúgnia, amit ő meg is tett, és ezúttal a jobb felsőbe bombázott a 60. percben. Pár perccel később Prestige Mboungou került helyzetbe, lövését Dulics védte, a kipattanó Jovanovics elé került, akinek a próbálkozását Borisz Szekulics a hazaiak védője a gólvonalról rúgta vissza a mezőnybe.

A 79. percben a két Sztefan összjátéka után eldőlt a három pont sorsa: Mladenovics a hozzá legközelebb álló Sztefan Jovanovicshoz passzolt, a védő pedig huszonhét méterről a kapu jobb oldalába bombázott. 1–2!

Mezei Szabolcs az első gólt szerző Szasa Jovanovics helyére állt be a mérkőzés hajrájában.

A TSC a győzelemnek köszönhetően feljött a 11. helyre: a topolyaiak 18 meccsen 20 pontot gyűjtöttek, ugyanannyit, mint az előttük levő kragujevaci Radnicski 1923.

A Topolya legközelebb december 15-én, hétfőn 19.30-kor lép pályára, amikor a TSC Arénában a címvédő, jelenleg második helyen álló Crvena zvezdát fogadja, amely kétpontos hátrányban van az éllovas Partizannal szemben.