Bombameglepetés, 5 hosszabbítás, fordítások, búcsúzó világsztárok – ilyen volt a vb-történet első „tizenhatoddöntője”

DÉL-AFRIKA–KANADA

Nem ez volt a vb meccse, de a dráma nem maradt el. A dél-afrikaiak becsületére legyen mondva, megpróbálták laposan kihozni a labdát, építkezni, letámadni, még lehetőségeket is alakítottak ki, de a keretminőség a végére elfogyott. Kanadának nem ízlett, hogy nem kontrázhatott kedvére, rozsdás is volt, de összességében bebizonyította, hogy jobb csapat, s 92. percben Stephen Eustáquio átlövésével története során először vb-nyolcaddöntős, ráadásul társházigazdaként! 0–1

BRAZÍLIA–JAPÁN

Martinelli, a csodacsere! Japán úgy kezdett, ahogy azt várta tőle mindenki, agresszívan, gyors kombinációkkal, a pálya közepét támadva, ebből pedig vezető gól született az első félidőben. Carlo Ancelotti ugyanakkor tartotta magát a tervhez (ezúttal ugyanazt a kezdőt is fel tudta rakni, mint egy meccsel korábban), taktikája pedig a meccs elejétől ült, a csapat hátrányban sem izgult, sőt egyre feljebb tekerte a tempót. Casemiro kiegyenlített, Vinícius Jr. kis híján meglőtte a vb szólógólját, de Szuzuki Zion kapus és a léc gondoskodott a mentésről. Neymar Jr. már melegített, hogy beálljon a hosszabbításra, de nem kellett: Gabriel Martinelli a 95. percben továbblőtte a brazilokat a tizenhat közé. 2–1

NÉMETORSZÁG–PARAGUAY

Húha. Az ember már a meccs elejétől nem értette, pontosan mit is akarnak a németek azzal, hogy a labdát ugyan birtokolták, de az egy az egyezések és a beadások sem vezettek sikerre, miközben a pálya középén is mindannyiszor elfogyott a tudomány. Paraguay egy fejes góllal sokkolt, majd Julian Nagelsmann cseréi után Kai Havertz ugyan kiegyenlített, de ez csak a hosszabbításra volt elég. A végeredmény miatt távozni kényszerülő német kapitány nem tudott szignifikánsan belenyúlni a meccsbe; Jonathan Tah hős lehetett volna, de a gólját elvették, majd antihős lett azzal, hogy ő is elhibázta a tizenegyesét a szétlövésben (harmadikként Kai Havertz és Nick Woltemade után), Németország kiesett, a vb eddigi legnagyobb meglepetését (és persze Manuel Neuer vb-búcsúját) szolgáltatva. 1–1 – tizenegyesekkel 2–4

HOLLANDIA–MAROKKÓ

Bizonyított fölény. Nem mondom, hogy nem játszottak jól a hollandok a csoportkörben, de nehezen értem, miért volt ennek a meccsnek meglehetősen magabiztos favoritja Ronald Koeman csapata azután, hogy láttuk, mire képes Marokkó. Az észak-afrikaiak rég nem azt a futballt játsszák, mint négy éve, amikor védekezéssel mentek elődöntőig. Ez egy kreatív támadócsapat, klasszis játékosokkal, akik végig jobbak voltak az ötvédős rendszerre váltó hollandoknál: 70–30 labdabirtoklás, 1.14-gyel magasabb xG. Ennek ellenére Hollandia szerzett vezetést a meg sem született kisfiát két nappal a meccs előtt elvesztő Cody Gakpo góljával, de a 91. percben jött az egyenlítés. A hosszabbításban kimaradt a marokkóiak ziccere, de a sokáig emlékezetes szétlövést az afrikai csapat nyerte meg – az azóta Münchenbe szerződő Iszmael Szaibari döntött. 1–1 – tizenegyesekkel 2–3

ELEFÁNTCSONTPART–NORVÉGIA

Sötét lovak egymás ellen. Mindkét csapat megmutatta a csoportkörben, hogy komolyan kell venni, persze ezt Norvégia esetében eddig is tudtuk. A meccs esélyesei azért inkább az északiak voltak, és Antonio Nusa gyönyörű tekerésével előnyt is szereztek. A második félidőben a csereként beálló MU-sztár, Amad Diallo egyenlített, de összességében a norvég meccsterv ült jobban: Yan Diomandé kreativitását sikerült megtörni duplázásokkal, a végén meg jött Oscar Bobb csodapassza és Erling Haaland (magához képest egyébként gyenge) befejezése. A labda a hálóba vánszorgott, Norvégia meg a nyolcaddöntőbe, s a brazilokkal meccsel. 1–2

FRANCIAORSZÁG–SVÉDORSZÁG

Űrfutball. Amíg a franciák lesgólt vagy kapufát lőttek, addig a svédeknek is volt keresnivalójuk egy-egy kontránál, aztán megtört a jég. Michael Olise fantasztikus félollója még nem ment be, de Kylian Mbappé a 42. percben megszerezte a vezetést Franciaországnak, amely innen már nem lassított. A második félidőben a szebbnél szebb francia megoldások vették át az irányítást, Olise két gólpasszig, Barcola gólig jutott, Mbappé pedig duplázott, így ezen a tornán a hatodik, összességében pedig már 18. vb-gólját szerezte, Miroslav Klosét megelőzve az örökrangsorban. Meg lehet egyáltalán állítani ezt a csapatot? 3–0

MEXIKÓ–ECUADOR

Az Azték ereje. Megőrülni ezúttal sem kellett attól a színvonaltól, amit Mexikó mutatott, de az mindenképp bizonyítást nyert, hogy Javier Aguirre alakulata stabilan védekezik, együtt mozog, a kulcsemberek pedig képesek villanni. A viharszünet miatt egy órát tolt meccsen Julián Quinones kezdte meg a gólgyártást egy pazar lövéssel, majd Raúl Jiménez is beköszönt, onnantól nem volt kérdés. Mexikó még mindig nem kapott gólt a vb-n, de a következő ellenfél Anglia. Igaz, az Aztékban, ahol a mexikóiak még sosem buktak vb-meccset... 2–0

ANGLIA–KONGÓI DK

Előlépett, akinek elő kellett lépnie. Hét perc után vezetést szerzett Kongó, amelyről azt eddig is tudtuk, hogy stabilan, szűken, zártan védekezik, ráadásul kapusa, Lionel Mpasi egészen ihletett formában védte végig a tornát. Jude Bellingham nagyot játszott, de a hős nem ő lett, a jég pedig végül a 75. percben tört meg: ekkor Anthony Gordon passzát Harry Kane váltotta gólra, csakúgy, mint tizenegy perccel később, az pedig már a meccset is eldöntötte. Döcögős, de sikeres angol továbbjutás. 2–1

BELGIUM–SZENEGÁL

Megérdemelt? Szenegál mindenfajta túlzás nélkül lefutballozta Belgiumot az első félidőben a pályáról, az afrikaiak 1.83–0.16-ra nyerték az „xG-csatát”, de ami ennél is fontosabb, hogy a szünetben vezettek 1–0-ra. Aztán a folytatásban gyorsan jött a második is, akkor jómagam egy fabatkát sem adtam volna a gyenge belgák fordítására, de a 86. és a 89. percben Romelu Lukakuék kihasználták a szenegáli rövidzárlatot (2–2), hogy aztán a hosszabbításban minden idők legkésőbbi vb-gólját szerezve, Youri Tielemans 125. percbeli tizenegyesével továbbjussanak. 3–2

EGYESÜLT ÁLLAMOK–BOSZNIA-HERCEGOVINA

Ült a papírforma. A bosnyákok már a csoportból is pocsék játékkal mentek tovább, míg az amerikaiak meggyőzők voltak, ez ezen a meccsen szépen tükröződött is. Folarin Balogun minden téren főszereplő volt, hiszen előbb lesről, majd érvényesen is gólt szerzett, később pedig talpalás miatt kiállították. Bosznia nem tudott mit kezdeni emberelőnyével sem, az USA pedig szabadrúgásból rálőtte a másodikat, így könnyedén továbbjutott, de a belgák ellen hiányolja majd gólvágóját. 2–0

SPANYOLORSZÁG–AUSZTRIA

Tanári futball. A spanyolok szépen, lassan melegednek bele ebbe a világbajnokságba, most tekertek egyet a minőségen. Lamine Yamal ezúttal is extra volt, Mikel Oyarzabal pedig duplázott (már Fernando Hierróval holtversenyben hatodik a spanyolok örökös góllövőlistáján), de betalált Pedro Porro is, miközben az osztrákok hozták azt, amit tudtak, lelkesen, néha csúszkálva letámadtak, volt pár beadásuk, védekeztek, ahogy tudtak, de ez kevés volt. 3–0

PORTUGÁLIA–HORVÁTORSZÁG

CR7 tovább küzd a vb-álomért! Az első félidő több mint felejthető játékot hozott, a második viszont megannyi drámát. A horvátok Ivan Perisic góljával vezettek, de jött Cristiano Ronaldo, aki előbb pazarul fejezett be egy akciót, csak éppen lesről, majd büntetőből már tényleg betalált, 41 évesen megszerezve karrierje tizenegyedik vb-gólját, az elsőt a kieséses szakaszban. CR-t aztán lekapta a pályáról Roberto Martínez a 80. percben, Goncalo Ramos pedig fejjel eldöntötte a meccset a 94. percben – igaz, a 103. percben még lehetett volna csavar a meccsben, Horvátország egyenlített, csakhogy hosszas videózás után kiderült, lesről. Luka Modricot utoljára láttuk vb-meccsen, de még az is lehet, hogy futballpályán, már aktívként, míg Cristiano Ronaldo tovább küzdhet azért a bizonyos álomért. Mondjuk Spanyolország a 16 között rágós falat lesz. 2–1

SVÁJC–ALGÉRIA

Nem volt kérdés. A svájciak az első, Katar elleni 1–1-es blamájuk óta brillíroznak (az is szénné nyert meccs volt helyzetekben), főleg azért, mert „feltalálták” a 20 éves Johan Manzambit, aki ezúttal egy remek gólpasszal jelentkezett az első félidőben, hogy aztán csapata le is zárja a meccset. Algéria teljesítménye nagyjából pont ennyire volt elég, a svájciaknak viszont már a negyeddöntőre fáj a fogunk, és nem esélytelenek. 2–0

AUSZTRÁLIA–EGYIPTOM

Hibátlan tizenegyesek. Egyiptom korán vezetést szerzett, már a 13. percben, de utána sokszor magára húzta Ausztráliát, amelynek szokatlan volt, hogy labdával kéne mutatnia valamit támadásban. Egy öngóllal aztán összejött az egyenlítés, a végén pedig hatalmas kapusbravúrok kellettek ahhoz, hogy az ausztrálok elvigyék a meccset tizenegyesekig. Ám ott sem ők voltak jobb csapat, Egyiptom 4/4 lövést értékesített, Mohamed Szalah panenkája emlékezetes marad. 1–1 – tizenegyesekkel 2–4

ARGENTÍNA–ZÖLD-FOKI-SZIGETEK

A futballtörténeti csoda végül elmaradt. A legtöbben úgy voltak vele, Argentína lesimázza ezt a meccset, s Lionel Messi tornája hetedik, egyébként 20. vb-góljával az előny is meglett még az első félidőben (ráadásul milyen labdalevétellel), de ez nem volt elég. A csoportkört veretlenül záró afrikaiak szép támadás végén egyenlítettek, majd a 40 éves, friss kapussztár Vozinha bravúrjaival életben maradtak, így a rendes játékidőben most sem kaptak ki. Messi ziccert hibázott, szabadrúgásai is csak veszélyesek voltak, de Lisandro Martínez hosszabbítás eleji góljával újra előnyben volt a címvédő. Gondolhattuk, innen már tuti nem áll fel az afrikai kiscsapat, de tévedtünk, hiszen Sidny Lopes Carbal élete (és a vb eddigi) legnagyobb gólját lőtte. Már várhattuk a tizenegyeseket, de egy öngól végül csak-csak megakadályozta a zöld-foki csodát. Mégis volt értelme a 48 csapatnak? Mindenesetre a címvédő már a könnyű ág első lépcsőfokán megremegett. 3–2

KOLUMBIA–GHÁNA

Alulértékelt Kolumbia. Említettem már a sötét ló kifejezést két csapatnál, nos, a kolumbiaiakról kevesen beszéltek így, pedig... Azok után, hogy Luis Díazék a portugálokat megelőzve nyertek csoportot teljesen megérdemelten, most úgy ejtették ki Ghánát, hogy magabiztos, domináns játékkal rukkoltak ki. Az elején megszerzett vezető gólhoz nem tettek ugyan hozzá, de beszédes, hogy még a 90. perc utáni hosszabbításban sem engedték térfelükre a ghánaiakat, folyamatosan labdákat szereztek, támadásban maradtak, s Svájc ellen minden esélyük meglesz arra, hogy a legjobb nyolc közé is eljussanak. 1–0