Mbappé-dupla és Olise-varázslat: Franciaország űrfutballal ejtette ki a svédeket

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

FRANCIAORSZÁG–SVÉDORSZÁG 3–0 (1–0)

New York, New York/New Jersey Stadion, 80 663 néző. Vezette: Danny Makkelie (holland)

FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé (Gusto, 75.), Upamecano, W. Saliba, Digne (Th. Hernandez, 78.) – Rabiot, Tchouaméni – O. Dembélé (D. Doué, 75.), Olise (Cherki, 85.), Barcola – K. Mbappé (Mateta, 85.). Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

SVÉDORSZÁG: Zetterström – Lagerbielke, Lindelöf, G. Gudmundsson – D. Svensson (Svanberg, 82.), Bergvall (Zeneli, 66.), Ayari (Nygren, 82.), Stroud (T. Ali, 66.) – Isak (Nilsson, 89.), Elanga – Gyökeres. Szövetségi kapitány: Graham Potter

Gólszerző: K. Mbappé (45., 73.), Barcola (53.)

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ÖSSZEFOGLALÓ

Az már kedd hajnalban kiderült, hogy a várva-várt Franciaország–Németország nyolcaddöntő „elmarad” utóbbi Paraguay elleni búcsúja miatt, a kérdés csak az volt, a svéd válogatott meg tudja-e viccelni a 2018-ban győztes, 2022-ben ezüstérmes, összességében jelenleg is vb-favoritnak számító franciákat. Hát, nem tudta, de legyünk őszinték, nem tehetett róla.

Franciaország a meccs elejétől hatalmas nyomás alá helyezte az F-csoport harmadik helyén záró svédeket, akik az elején el-el tudtak menni egy-egy kontrával, de igazán nagy helyzetet nem bírtak kialakítani, miközben erejük nagy részét a védekezés során kellett felhasználni. A franciák részéről először Bradley Barcola került nagy helyzetbe, majd Kylian Mbappé lőtt egy lesgólt és egy kapufát, de utóbbit megtette Michael Olise is, aki akrobatikus mozdulattal lőtte meg kis híján a vb eddigi legnagyobb gólját.

Ilyenkor szokott jönni az, hogy a kihagyott helyzetek megbosszulják magukat, de nem ez történt, sokkal inkább mondhatjuk, hogy megtört a jég: a 45. percben Ousmane Dembélé passza után Mbappé két csellel átjutott a tizenhatoson belül a svéd védőkön, s pazar lövéssel tekert a kapuba (1–0).

A vezető gólnak hála a második félidőre már egy felszabadult, az addigiaknál sokkal könnyedebb francia válogatott futott ki a hátrány miatt sokszor fellazuló svéd védelemmel szemben, ebből pedig futballesztétikailag fantasztikus jelenetek, megmozdulások, akciók születtek. Az 53. percben Barcola váltotta gólra közelről Olise zseniális passzát (2–0).

A Bayern München csillaga ezután maga is többször megpróbálkozott a gólszerzéssel, de távoli lövései nem akadtak be, ziccerben meg hibázott, úgyhogy úgy döntött, inkább marad a kaptafánál, s kioszt egy újabb élményszámba menő gólpasszt: a 74. percben ebből újra Mbappé talált be (3–0).

Miközben Olisének ez volt az ötödik gólpassza a tornán (ezzel vezeti a vonatkozó listát), Mbappé utolérte a góllövőlista élén Lionel Messit hat találattal. Ami még extrább, hogy a Real Madrid csatára 27 évesen már 18 vb-gólnál jár, ezzel megelőzte ezen a meccsen a legutóbb utolért Miroslav Klosét (16), s már csak eggyel van a már emlegetett, 39 éves argentin mögött. Történelemírás, folyamatosan...

Franciaország összességében 3–0-ra nyert, hihetetlenül meggyőzően, 61 százalékos labdabirtoklással, 25 lövéssel, 3.17-es xG-vel, kérdést sem hagyva. Meg tudja állítani Didier Deschamps csapatát valaki ezen a vb-n? Az biztos, hogy legközelebb Paraguay próbálja meg a nyolcaddöntőben.

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A FRANCIA VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 16 Mike Maignan (AC Milan – Olaszország), 23 Robin Risser (Lens), 1 Brice Samba (Rennes)

Védők: 3 Lucas Digne (Aston Villa – Anglia), 2 Malo Gusto (Chelsea FC – Anglia), 21 Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), 19 Théo Hernandez (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 15 Ibrahima Konaté (Liverpool FC – Anglia), 5 Jules Koundé (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Maxence Lacroix (Crystal Palace – Anglia), 17 William Saliba (Arsenal – Anglia), 4 Dayot Upamecano (Bayern München – Németország)

Középpályások: 13 N'Golo Kanté (Fenerbahce – Törökország), 6 Manu Koné (AS Roma – Olaszország), 14 Adrien Rabiot (AC Milan – Olaszország), 8 Aurélien Tchouaméni (Real Madrid – Spanyolország), 18 Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Támadók: 25 Maghnes Akliouche (AS Monaco), 12 Bradley Barcola (Paris-Saint-Germain), 24 Rayan Cherki (Manchester City – Anglia), 7 Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), 20 Désiré Doué (Paris Saint-Germain), 22 Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace – Anglia), 10 Kylian Mbappé (Real Madrid – Spanyolország), 11 Michael Olise (Bayern München – Németország), 9 Marcus Thuram (Internazionale – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Didier Deschamps.

A SVÉD VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 12 Viktor Johansson (Stoke City – Anglia), 23 Kristoffer Nordfeldt (AIK), 1 Jacob Widell Zetterström (Derby County – Anglia)

Védők: 21 Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel – Németország), 14 Hjalmar Ekdal (Burnley FC – Anglia), 5 Gabriel Gudmundsson (Leeds United – Anglia), 4 Isak Hien (Atalanta – Olaszország), 6 Herman Johansson (FC Dallas – Egyesült Államok), 2 Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga – Portugália), 3 Victor Lindelöf (Aston Villa – Anglia), 20 Eric Smith (St. Pauli – Németország), 15 Carl Starfelt (Celta Vigo – Spanyolország), 24 Elliot Stroud (Mjällby AIF), 8 Daniel Svensson (Borussia Dortmund – Németország)

Középpályások: 18 Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion – Anglia), 7 Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur – Anglia), 16 Jesper Karlström (Udinese – Olaszország), 10 Benjamin Nygren (Celtic FC – Skócia), 13 Ken Sema (Pafosz – Ciprus), 19 Mattias Svanberg (VfL Wolfsburg – Németország), 22 Besfort Zeneli (Royale Union Saint-Gilloise – Belgium)

Támadók: 26 Taha Ali (Malmö FF), 11 Anthony Elanga (Newcastle United – Anglia), 17 Viktor Gyökeres (Arsenal – Anglia), 9 Alexander Isak (Liverpool FC – Anglia), 25 Gustaf Nilsson (FC Bruges – Belgium)

Szövetségi kapitány: Graham Potter (angol)