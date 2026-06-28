Eustáquio a 92. percben döntött, és továbblőtte Kanadát a legjobb 16 közé a világbajnokságon

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

DÉL-AFRIKA–KANADA 0–1 (0–0)

Los Angeles, Los Angeles Stadion, 69 237 néző. Vezette: Joao Pinheiro (portugál)

DÉL-AFRIKA: R. Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Sithole, Mokoena – Maseko (Moremi, 86.), Mofokeng (Mbatha, a szünetben), Appollis – Makgopa (Rayners, 86.). Szövetségi kapitány: Hugo Broos

KANADA: Crépeau – Johnston, Bombito (De Fougerolles, 59.), Cornelius, Laryea – Buchanan (A. Davies, 75.), N. Saliba (Sigur, 59.), Eustáquio, Millar (Shaffelburg, 70.) – J. David, Oluwaseyi (P. David, 70.). Szövetségi kapitány: Jesse Marsch

Gólszerző: Eustáquio (90+2.)

ÉLŐ SZÖVEGES KÖZVETÍTÉS ITT!

Vasárnap este elrajtolt az egyenes kiesés szakasz a világbajnokságon, a sort Dél-Afrika és a társházigazda Kanada nyitotta meg Los Angelesben, két olyan válogatott, amely még sohasem járt ilyen magasságokban, ugyanis a csoportból először sikerült továbbjutniuk. Mindkét fél négy pontot szerzett, és három gólt kapott az első három mérkőzésén, de támadójátékban nagy volt a különbség, az afrikaiak ugyanis csak kétszer, az észak-amerikaiak viszont összesen nyolcszor találtak be. Kapura veszélyesebbnek így sokan Kanadát tartották előzetesen, ám a Bafana Bafana jobban kezdett, csakhogy játékosai a tizenhatos környékén rendre rossz döntéseket hoztak, ami eddig is jellemző volt rájuk.

A „juharlevelesek” az ellentámadásokban bíztak, aztán mégsem ebből alakult ki az első nagy helyzetük. Az ivószünet előtt Stephen Eustáquio beíveléséből Derek Cornelius teljesen tisztán csúsztathatott hat méterről, de a labda Ronwen Williams ölében kötött ki. Azonban ezt követően is a dél-afrikaiak birtokolták többet a labdát (59 százalékban), mivel Kanada (időszakos) letámadása nem volt túl intenzív – ezen az első félidő utolsó 10 percében próbált változtatni, ám ez csak néha vezetett eredményre, azaz lett belőle labdaszerzés, s akkor is csak a pálya középső részén. A szünet előtt ismét rögzített helyzetből veszélyeztetett Jesse Marsch csapata, és nagyon közel járt a gólhoz. A szögletnél Moise Bombito fejelt, Aubrey Modiba a gólvonalról rúgta ki a labdát, majd még Tajon Buchanan is betalálhatott volna, csakhogy Ronwen Williams jól zárta a szöget.

Aubrey Modiba (6) nagyot mentett az első félidő végén (Fotó: Getty Images)

A fordulás után rövid ideig úgy tűnt, Kanada agresszívebben lép fel, mint az első félidő nagy részében, ám hamar visszavett, és ismét átadta a területet ellenfelének. Ezt a Bafana Bafana továbbra sem tudta kihasználni, egyedül Oswin Appollis távoli lövése okozott némi veszélyt, a kaput viszont ő sem találta el. A játékrész közepén kanadai kontrából lett ziccer, Tani Oluwaseyi nem tudta kihasználni, majd a lecsorgóról Jonathan David maradt le, mivel Mbekezeli Mbokazi mentett előle. Ez volt a találkozó talán legnagyobb helyzete, Jesse Marsch szövetségi kapitány pedig alighanem szerette volna, ha érkeznek újabbak, mert beküldte a támadósorba Promise Davidet, a középpályára Jacob Shaffelburgöt, majd a vb-n először pályára léphetett a sérüléséből visszatérő szélső védő, a Bayern Münchenben futballozó Alphonso Davies.

Stephen Eustáquio (7) lövése beakadt a végén (Fotó: Getty Images)

Hamar két helyzet is adódott a kanadaiak előtt, a két David eleresztett egy-egy lövést, Promise nem találta el a kaput, míg Jonathan próbálkozásánál Ronwen Williams védett. A túloldalon Oswin Appollis próbálkozott ismét, és bár ezúttal pontosabb volt, Maxime Crépeau-nak nem kellett bravúrt bemutatnia a védéshez. A rendes játékidő hajrájában mintha a kanadaiak úgy döntöttek volna, most már jöjjön a hosszabbítás, mert újfent nem erőltették túlságosan a támadásokat. Aztán mégis jött a csattanó: a rosszul kifejelt labdára Stephen Eustáquio csapott le, és nem teketóriázott sokat, 17 méterről a jobb alsóba lőtt.

Csalódott dél-afrikai játékosok (Fotó: Getty Images)

Az utolsó percekben a dél-afrikaiak már nem tudtak egyenlíteni, ezzel búcsúztak, Kanada pedig újabb történelmet írt, hiszen megnyerte első, egyenes kieséses szakaszban lejátszott mérkőzését. A társházigazda ott van a nyolcaddöntőben, amelyben viszont már sokkal nehezebb feladat vár rá, szombaton ugyanis 19 órától a Hollandia–Marokkó párharc győztesével találkozik Houstonban. 0–1

ÉLŐ SZÖVEGES KÖZVETÍTÉS ITT!

A DÉL-AFRIKAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 16 Sipho Chaine (Orlando Pirates), 22 Ricardo Goss (Siwelele FC), 1 Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)

Védők: 26 Bradley Cross (Kaizer Chiefs), 18 Samukele Kabini (Molde FK – Norvégia), 24 Olwethu Makhanya (Philadelphia Union – Egyesült Államok), 2 Thabang Matuludi (Polokwane City), 14 Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire – Egyesült Államok), 6 Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), 20 Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), 3 Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), 21 Ime Okon (Hannover 96 – Németország), 19 Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates)

Középpályások: 23 Jayden Adams (Mamelodi Sundowns), 5 Thalente Mbatha (Orlando Pirates), 4 Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), 13 Sphephelo Sithole (CD Tondela – Portugália), 11 Themba Zwane (Mamelodi Sundowns)

Támadók: 7 Oswin Appollis (Orlando Pirates), 9 Lyle Foster (Burnley – Anglia), 17 Evidence Makgopa (Orlando Pirates), 12 Thapelo Maseko (AEL Limassol – Ciprus), 10 Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), 8 Tshepang Moremi (Orlando Pirates), 25 Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates), 15 Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns)

Szövetségi kapitány: Hugo Broos (belga)

A KANADAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 16 Maxime Crépeau (Orlando City – Egyesült Államok), 18 Owen Goodman (Barnsley – Anglia), 1 Dayne St. Clair (Inter Miami – Egyesült Államok)

Védők: 15 Moise Bombito (Nice – Franciaország), 13 Derek Cornelius (Rangers FC – Skócia), 19 Alphonso Davies (Bayern München – Németország), 4 Luc de Fougerolles (Dender EH – Belgium), 2 Alistair Johnston (Celtic FC – Skócia), 3 Alfie Jones (Middlesbrough – Anglia), 22 Richie Laryea (Toronto FC), 23 Niko Sigur (Hajduk Split – Horvátország), 5 Joel Waterman (Chicago Fire – Egyesült Államok)

Középpályások: 20 Ali Ahmed (Norwich City – Anglia), 17 Tajon Buchanan (Villarreal – Spanyolország), 6 Mathieu Choiniere (Los Angeles FC – Egyesült Államok), 7 Stephen Eustáquio (Los Angeles FC – Egyesült Államok), 8 Ismaël Koné (Sassuolo – Olaszország), 11 Liam Millar (Hull City – Anglia), 21 Jonathan Osorio (Toronto FC), 25 Nathan-Dylan Saliba (RSC Anderlecht – Belgium), 14 Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC – Egyesült Államok)

Támadók: 10 Jonathan David (Juventus – Olaszország), 24 Promise David (Royale Union Saint-Gilloise – Belgium), 9 Cyle Larin (Southampton – Anglia), 26 Jayden Nelson (Austin FC – Egyesült Államok), 12 Tani Oluwaseyi (Villarreal – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Jesse Marsch (amerikai)