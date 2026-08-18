Nemzeti Sportrádió

Szülőhazájában lett szövetségi kapitány Patrick Vieira

V. H. L.V. H. L.
2026.08.18. 16:04
Patrick Vieira (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 szenegáli labdarúgó-válogatott Patrick Vieira szövetségi kapitány
A dakari születésű egykori Arsenal-sztár, Patrick Vieira veszi át a szenegáli labdarúgó-válogatott irányítását – közölte kedden hivatalos csatornáin az afrikai ország szövetsége.

Patrick Vieira szülőhazája válogatottjának szövetségi kapitánya lesz – ezt a szenegáli labdarúgást irányító testület jelentette be kedden. Az egyik legerősebb afrikai alakulatnak tartott szenegáli válogatott a nyári amerikai–kanadai–mexikói rendezésű világbajnokságon továbbjutott csoportjából, ám a kieséses szakasz első fordulójában 2–0-s vezetésről 3–2-re kikapott a belgáktól, ami Pape Thiaw szövetségi kapitány állásába került.

A dakari születésű, francia válogatott tagjaként 1998-ban világ, 2000-ben Európa-bajnoki címet szerző 50 éves Vieirát a Szenegáli Labdarúgó-szövetség rendkívüli elnökségi ülésén, azonnali hatállyal nevezték ki szövetségi kapitánynak abban reményben, hogy irányításával a csapatnál olyan magas színvonalú szakmai tevékenység folyik majd, amely összeegyeztethető az ország futballjával kapcsolatos ambíciókkal.

Patrick Vieira edző pályafutását a Manchester City utánpótlásában kezdte, a felnőtteknél eddig az amerikai New York City FC-t, a francia Nice-t és Racing Strasbourg-t, az angol Crystal Palace-t és az olasz Genoát irányította.

 

foci vb 2026 szenegáli labdarúgó-válogatott Patrick Vieira szövetségi kapitány
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