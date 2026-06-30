Vb 2026, a 16 közé jutásért: Hollandia–Marokkó 0–0

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Hollandia–Marokkó 0–0 – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Monterrey, Monterrey Stadion. Vezeti: W. Sampaio (brazil)

HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Aké, Van de Ven – Gravenberch, F. de Jong – Summerville, Gakpo – Brobbey. Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

A kispad: Roefs (k), Flekken (k), Geertruida, Aké, Wieffer, Hato, De Roon, Kluivert, Til, Koopmeiners, Q. Timber, Weghorst, Depay, Lang, Reijnders, Malen

MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, I. Diop, Riad, Mazraui – Buaddi, El-Ajnaui – Brahim Diaz, Unahi, El-Hanusz – Szaibari. Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi

A kispad: Mohamedi (k), Tagnauti (k), Amrabat, Belammari, El-Murabet, El-Uahdi, Halhal, Rahimi, Szadan, Szalah-Eddin, Szbai, Talbi, Jasszin

ÉLŐ SZÖVEGES KÖZVETÍTÉS ITT!

A HOLLAND VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Mark Flekken (Bayer Leverkusen – Németország), 13 Robin Roefs (Sunderland – Anglia), 1 Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion – Anglia)

Védők: 5 Nathan Aké (Manchester City – Anglia), 4 Virgil van Dijk (Liverpool FC – Anglia), 22 Denzel Dumfries (Internazionale – Olaszország), 2 Lutsharel Geertruida (RB Leipzig – Németország), 25 Jorrel Hato (Chelsea FC – Anglia), 6 Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion – Anglia), 15 Micky van de Ven (Tottenham Hotspur – Anglia), 12 Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion – Anglia)

Középpályások: 8 Ryan Gravenberch (Liverpool FC – Anglia), 21 Frenkie de Jong (FC Barcelona – Spanyolország), 20 Teun Koopmeiners (Juventus – Olaszország), 7 Justin Kluivert (AFC Bournemouth – Anglia), 14 Tijjani Reijnders (Manchester City – Anglia), 3 Marten de Roon (Atalanta – Olaszország), 24 Crysencio Summerville (West Ham United – Anglia), 16 Guus Til (PSV), 26 Quinten Timber (Olympique Marseille – Franciaország)

Támadók: 19 Brian Brobbey (Sunderland – Anglia), 10 Memphis Depay (Corinthians – Brazília), 11 Cody Gakpo (Liverpool FC – Anglia), 17 Noa Lang (Galatasaray – Törökország), 18 Donyell Malen (AS Roma – Olaszország), 9 Wout Weghorst (Ajax)

Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

A MAROKKÓI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Jasszin Bunu (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 12 Munir Mohamedi (RS Berkane), 22 Ahmed Reda Tagnauti (AS FAR)

Védők: 19 Juszef Belammari (Al-Ahli SC – Egyiptom), 14 Issza Diop (Fulham – Anglia), 2 Asraf Hakimi (Paris Saint-Germain – Franciaország), 25 Reduan Halhal (Mechelen – Belgium), 3 Nusszair Mazraui (Manchester United – Anglia), 18 Sadi Riad (Crystal Palace – Anglia), 5 Marvan Szadan (Al-Fateh – Szaúd-Arábia), 26 Anassz Szalah-Eddin (PSV – Hollandia), 13 Zakaria el-Uahbi (Genk – Belgium)

Középpályások: 24 Neil el-Ajnaui (AS Roma – Olaszország), 4 Szofjan Amrabat (Real Betis – Spanyolország), 6 Ajjub Buaddi (Lille – Franciaország), 23 Bilal el-Hanusz (VfB Stuttgart – Németország), 15 Szamir el-Murabet (Strasbourg – Franciaország), 11 Iszmael Szaibari (PSV – Hollandia), 8 Azzedin Unahi (Girona – Spanyolország)

Támadók: 21 Ajub Amaimuni (Eintracht Frankfurt – Németország), 10 Brahim Díaz (Real Madrid – Spanyolország), 16 Zsesszim Jasszin (Strasbourg – Franciaország), 20 Ajub el-Kabi (Olympiakosz – Görögország), 9 Szufian Rahimi (Al-Ain – Arab Emírségek), 17 Amin Szbai (Angers – Franciaország), 7 Semszdin Talbi (Sunderland – Anglia)

Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi