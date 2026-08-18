Premier League: hallhatók lesznek a bírók és a játékosok beszélgetései a közvetítésekben

Ha nem is minden esetben, de hozzáférhetővé teszi a Premier League a mérkőzéseken a játékvezetők testkamerája által készített hangfelvételeket a visszajátszásoknál – közölte a televíziós közvetítések szigetországi jogtulajdonosainak egyike, a TNT Sports. A szurkolók így még pontosabb képet kapnak arról, mi zajlik, illetve mi hangzik el a pályán az angol első osztályú bajnokság meccsein az egyes jeleneteknél, ám a VAR-ral folytatott párbeszédek továbbra sem lesznek hallhatók, mivel ezt tiltják a játékszabályok.

A szabályról szintén beszámoló The Guardian szerint a szabályváltozás az jelzi: a közvetítési jogok tulajdonosainak nyomására a labdarúgás, ha lassan is, de reagál az olyan technikai újításokra, amelyek a krikett- és rögbimeccseken, illetve az amerikai sportokban már bevett gyakorlatnak számítanak. Hogy a trendnek megfelelően lesznek-e meccs közbeni interjúk, illetve öltözői kamerák a futballmérkőzéseken is, az még a jövő zenéje.