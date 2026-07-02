Oyarzabal duplázott, Spanyolország simán kiejtette Ausztriát a 32 között

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

SPANYOLORSZÁG–AUSZTRIA 3–0 (1–0)

Inglewood, Los Angeles Stadion, 70 492 néző. Vezette: Nyberg (svéd)

SPANYOLORSZÁG: U. Simón – Porro, Cubarsí, Laporte (Pubill, 90+3.), Cucurella – Rodri, Pedri (Ruíz, 90+3.) – Yamal (Gavi, 86.), Olmo (Merino, 71.), Baena (F. Torres, 71.) – Oyarzabal. Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

AUSZTRIA: A. Schlager – Posch (Prass, 85.), Danso, Alaba, Laimer – Seiwald (Chukwuemeka, a szünetben), X. Schlager (Grillitsch, a szünetben) – Schmid (Kalajdzic, 60.), Wanner, Sabitzer – Gregoritsch (Arnautovic, 60.). Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick

Gólszerző: Oyarzabal (36., 89.), Porro (66.)

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!

Nem kevesebb mint 44 év után játszott a klasszikus csoportkör után mérkőzést világbajnokságon Ausztria: nyugati szomszédaink legutóbb 1982-ben (pont Spanyolországban) élték túl a csoportkört – amely után még egy csoportszakasz következett akkor, de már a legjobb tizenkettő között –, utána pedig a tornák többségére ki sem jutottak, míg 1990-ben és 1998-ban a csoportkör jelentette a végállomást nekik.

Eközben a spanyol válogatott (két évvel ezelőtti Eb-győzelem ide vagy oda) vb-szerepléseit sem lehet diadalmenetnek nevezni a 2010-es dél-afrikai győzelem óta: az elmúlt 16 évben hiába volt ott minden tornán az ibériai csapat, az egyenes kieséses szakaszban (már ha eljutott odáig) nem tudott mérkőzést nyerni – 2018-ban a házigazda oroszok, 2022-ben Marokkó bizonyult jobbnak tizenegyespárbajban.

Fotó: Getty Images

Luis de la Fuente kontinensbajnok gárdája ezzel együtt jó formában várhatta az összecsapást, hiszen a Zöld-foki-szigetek elleni döntetlent követően Szaúd-Arábiát és Uruguayt is kapott gól nélkül győzte le, míg a másik oldalon a Rangnick-csapat az Algéria elleni emlékezetes 3–3 után jutott tovább csoportjából.

Már az első percekben veszélyt teremtett Spanyolország az osztrák kapu előtt, de Yamal nem szerzett korai gólt, Schlager védeni tudta a fiatal szélső lövését. A spanyol mezőnyfölény a folytatásban is megvolt, de csak az ivószünet után sikerült többször is áttörniük az osztrák védelmet.

A 29. percben egy szöglet után a hosszú oldalon érkező Cucurella lőtt a hálóba, a játékvezető azonban a kapus elleni szabálytalanságra hivatkozva elvette a találatot, majd Schlagernek kellett kétszer is nagyot védenie. A 36. percben aztán már az osztrákok kapusa sem tudott csodát tenni: Cucurella laposan adta be a labdát a bal oldalról, Mikel Oyarzabal pedig 11 méterről, középről a kapuba belsőzött.

Ez nem Alexander Schlageren múlt (Fotó: Getty Images)

A játékrész maradék bő tíz percében a spanyolok lezárhatták volna a meccset, Schlager viszont hatalmas védésekkel tartotta meccsben az övéit. Yamalék ezzel együtt nem játszottak hibátlanul, de hiába akadt néhány hajmeresztő labdavesztés spanyol oldalon, az osztrákok nem tudták kihasználni az ajándékokat, így maradt a minimális spanyol előny a szünetben.

A játék képe (dacára annak, hogy Rangnick kettőt is cserélt a szünetben) a fordulás után sem változott drasztikusan, a spanyolok különösebb gond nélkül uralták a pályát, míg az osztrákok legveszélyesebb pillanata a 60. percben jött el, amikor Kalajdzic hat méterről kapu fölé fejelt.

Nem sokkal később viszont eldőltek a lényegi kérdések, Baena a bal oldalról tört be a 16-oson belülre, középre emelt labdáját a berobbanó Pedro Porro hat méterről a hálóba bólintotta, első válogatottbeli gólját jegyezve.

Fotó: Getty Images

A mérkőzés hajrája nem hozott osztrák feltámadást, a fehér mezesek erejükkel elkészülve nem tudtak visszajönni a meccsbe, ellenben a spanyolok az utolsó percekben még bevittek egy találatot ellenfelüknek: Cucurella parádés mélységi passzal találta meg Oyarzabalt, aki értékesítette a ziccert, beállítva a 3–0-s végeredményt.

A mérkőzés vége egyúttal azt jelentette, hogy Unai Simón megelőzte Walter Zengát, és immár övé a vb-történelem leghosszabb kapott gól nélküli szériája 518 perccel (a legendás olasz kapus rekordja 517 perc volt). A 16 éve tartó rossz szériáját megszakító Spanyolország meg a nyolcaddöntőben a portugál–horvát meccs győztesével játszhat majd a negyeddöntőbe jutásért.

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!

A SPANYOL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 David Raya (Arsenal – Anglia), 13 Joan García (FC Barcelona), 23 Unai Simón (Athletic Bilbao)

Védők: 3 Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen – Németország), 14 Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), 4 Eric García (FC Barcelona), 24 Marc Cucurella (Chelsea FC – Anglia), 2 Marc Pubill (Atlético Madrid), 5 Marcos Llorente (Atlético Madrid), 22 Pau Cubarsí (FC Barcelona), 12 Pedro Porro (Tottenham Hotspur – Anglia)

Középpályások: 15 Álex Baena (Atlético Madrid), 8 Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain – Franciaország), 9 Gavi (FC Barcelona), 18 Martín Zubimendi (Arsenal – Anglia), 6 Mikel Merino (Arsenal – Anglia), 20 Pedri (FC Barcelona), 16 Rodri (Manchester City – Anglia)

Támadók: 26 Borja Iglesias (Celta Vigo), 10 Dani Olmo (FC Barcelona), 7 Ferran Torres (FC Barcelona), 19 Lamine Yamal (FC Barcelona), 21 Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), 17 Nico Williams (Athletic Bilbao), 11 Yéremy Pino (Crystal Palace – Anglia), 25 Víctor Munoz (Osasuna)

Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

AZ OSZTRÁK VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 13 Patrick Pentz (Bröndby – Dánia), 1 Alexander Schlager (Red Bull Salzburg), 12 Florian Wiegele (Viktoria Plzen – Csehország)

Védők: 2 David Affengruber (Elche – Spanyolország), 8 David Alaba (Real Madrid – Spanyolország), 3 Kevin Danso (Tottenham Hotspur – Anglia), 23 Marco Friedl (Werder Bremen – Németország), 15 Philipp Leinhart (Freiburg – Németország), 16 Phillipp Mwene (Mainz – Németország), 5 Stefan Posch (Mainz – Németország), 22 Alexander Prass (Hoffenheim – Németország), 25 Michael Svoboda (Venezia – Olaszország)

Középpályások: 17 Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund – Németország), 10 Florian Grillitsch (Sporting Braga – Portugália), 20 Konrad Laimer (Bayern München – Németország), 19 Dejan Ljubicic (Schalke 04 – Németország), 9 Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund – Németország), 4 Xaver Schlager (RB Leipzig – Németország), 18 Romano Schmid (Werder Bremen – Németország), 26 Alessandro Schöpf (Wolfsberger AC), 6 Nicolas Seiwald (RB Leipzig – Németország), 24 Paul Wanner (PSV – Hollandia), 21 Patrick Wimmer (Wolfsburg – Németország)

Támadók: 7 Marko Arnautovic (Crvena zvezda – Szerbia), 11 Michael Gregoritsch (Augsburg – Németország), 14 Sasa Kalajdzic (Linzer ASK)

Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick (német)