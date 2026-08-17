Nemzeti Sportrádió

93 éves a legidősebb élő válogatott labdarúgónk, Bödör László

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.17. 14:26
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Bödör László 93 éves (Fotó: Árvai Károly)
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MTK Bödör László magyar váliogatott
Augusztus 17-én hétfőn lett 93 éves Bödör László, aki egyszer szerepelt a magyar labdarúgó-válogatottban.

A budapesti születésű Bödör László a Rákosi Vasutasban kezdte pályafutását, majd a Bp. Előréhez került. Később szerepelt Dorogon, aztán Esztergomban, 1956-ban pedig az akkor Bp. Vörös Lobogó néven szereplő MTK játékosa lett.

A fővárosiaknál 1965-ig szerepelt, tagja volt az 1957–1958-as bajnokcsapatnak, de van három bajnoki ezüst- és egy bronzérme.

A nemzetközi porondon is sikeres volt az MTK-val, a kék-fehérekkel 1964-ben KEK-döntőt játszott, az UEFA-kupa elődjének számító Vásárvárosok Kupájában elődöntős volt, 1959-ben pedig Közép-európai Kupát nyert.

A magyar válogatottban egyszer szerepelt, 1961-ben Egyiptom ellen kapott lehetőséget Baróti Lajostól. Tagja volt a chilei vb-re készülő keretnek, de pályára nem lépett.

A csatárként szereplő Bödör 1967-ben hagyta abba a labdarúgást Debrecenben, majd tanult szakmájában, esztergályosként helyezkedett el, saját műhelyében dolgozott.

 

MTK Bödör László magyar váliogatott
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