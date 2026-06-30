Itt az egyenes kieséses szakasz első meglepetése: Paraguay tizenegyesekkel kiejtette Németországot!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

NÉMETORSZÁG–PARAGUAY 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 3–4

Boston, Boston Stadion, 63 945 néző. Vezette: Dzsalal Dzsajed (marokkói)

NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich, Tah, Rüdiger (Thiaw, 110.), N. Brown – L. Sané (Woltemade, 88.), F. Nmecha (Goretzka, a szünetben), Pavlovic (W. Anton, 79.), Wirtz (Amiri, 110.) – Havertz, Undav (Musiala, 63.). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

PARAGUAY: Gill – J. Cáceres (Ojeda, 99.), G. Gómez, Canale, J. Alonso (Balbuena, 120+2.) – Almirón (Velázquez, 91.), D. Bobadilla (Sanabria, 99.), Cubas, Galarza – Ávalos (Caballero, 55.), Enciso (Maurício, 57.). Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro

Gólszerző: Havertz (54.), ill. Enciso (42.)

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Hasonló körülmények között találkozott a két ország válogatottja a 2002-es világbajnokságon, mivel akkor is az egyenes kieséses szakasz első körében csaptak össze. Akkor az nyolcaddöntő volt, és a németek Oliver Neuville 88. percben szerzett góljával 1–0-ra nyertek, majd meg sem álltak a döntőig. Ezúttal már a legjobb 32 között összekerültek, és Paraguay majdnem a második percben betalált, de Júnior Alonso nem tudta közelről begyötörni a kapuba a labdát. A másik oldalon a tornán eddig három gólt szerző Deniz Undav veszélyeztetett, de a kapu mellé emelt, míg Florian Wirtz a kapu fölé lőtt. Nagyjából 10 percig tartottak az izgalmak, aztán alábbhagyott a kezdeti lendület, és eléggé leült az összecsapás.

Ami nem változott a folytatásban, az a német labdabirtoklási fölény – volt olyan időszak, amikor 82 százalékban volt a labda a négyszeres világbajnoknál. A türelemjátékból helyzetek nem nagyon alakultak ki, a nationalelf a felállt védelemmel nem bírt, a dél-amerikaiak pedig kontrázni nem tudtak. Aztán a semmiből megszerezte a vezetést Paraguay, miután egy szögletet követően nála maradt a labda. Matías Galarza középre adásából Julio Enciso fejelt a kapuba, így a paraguayi válogatott először talált be vb-n az egyenes kieséses szakaszban.

Enciso (19) szerzett vezetést a paraguayi válogatottnak (Fotó: Getty Images)

A gól után, a szünet előtti pár percre is egyből rákapcsolt a német csapat, amely a fordulás után is igyekezett mielőbb egyenlíteni. Ennek ellenére az ellenfél növelhette volna az előnyét, Joshua Kimmich rövid hazaadását követően Julio Enciso közeli pöckölését védte Manuel Neuer. Aztán a németeknek is egy beadás hozta meg az áttörést, Florian Wirtz beíveléséből Kai Havertz csúsztatott a kapuba. Szerencsére Julian Nagelsmann csapata nem tért vissza az első félidei tilitolihoz, ehelyett gyors labdajáratással próbált átjutni a dél-amerikaiak védelmén. Azért állta a sarat Paraguay, nem igazán volt területe a német válogatottnak, melyből ismét Havertz veszélyeztetett, de a fejese ezúttal nem volt elég pontos. Hiába akarta a nationalelf a rendes játékidőben eldönteni a párharcot – még Jonathan Tah-nak volt egy fejese –, hosszabbításba torkollott az összecsapás.

Havertz (7) egyenlített a szünet után (Fotó: Getty Images)

A folytatásban is jobbára beívelésekkel próbálkoztak a németek, és Nick Woltemade vagy Jonathan Tah fejét keresték középen, utóbbi pedig a kapuba is bólintott a 102. percben, csakhogy Waldemar Anton szabálytalankodott a kapussal szemben, ezért a VAR segítségével Dzsalal Dzsajed nem adta meg a gólt. Hiába nyomtak Havertzék, nem tudták elkerülni, hogy tizenegyesekkel dőljön el a továbbjutás kérdése.

Ez nem sikerült a németeknek (Fotó: Getty Images)

A szétlövés úgy kezdődött, hogy Kai Havertz lövését kivédte Orlando Gill, akinek aztán a csapattársai nem hibáztak az első három párban. Majd Nick Woltemade próbálkozását is megfogta a paraguayi kapus, azonban Antonio Sanabria nem tudta lezárni a párharcot, mert nem találta el a kaput. Nadiem Amiri még egyenlített, s ekkor jött a 122. percben beállt Fabián Balbuena, aki talán csak emiatt lépett pályára, Manuel Neuer viszont hárított.

Orlando Gill két tizenegyest is hárított (Fotó: Getty Images)

Majd Jonathan Tah a kapu fölé bombázott, José Canale pedig már nem tette meg azt a szívességet, hogy meccsben tartsa a németeket, helyette a léc alá helyezett, ezzel továbblőtte Paraguayt, amely a nyolcaddöntőben a franciákkal vagy a svédekkel találkozik. 1–1 – 11-esekkel 3–4

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A NÉMET VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 12 Oliver Baumann (Hoffenheim), 1 Manuel Neuer (Bayern München), 21 Alexander Nübel (VfB Stuttgart)

Védők: 3 Waldemar Anton (Borussia Dortmund), 18 Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), 6 Joshua Kimmich (Bayern München), 23 Felix Nmecha (Borussia Dortmund), 22 David Raum (RB Leipzig), 2 Antonio Rüdiger (Real Madrid – Spanyolország), 15 Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), 4 Jonathan Tah (Bayern München), 24 Malick Thiaw (Newcastle United – Anglia)

Középpályások: 20 Nadiem Amiri (Mainz), 8 Leon Goretzka (Bayern München), 13 Pascal Gross (Brighton & Hove Albion – Anglia), 9 Jamie Leweling (VfB Stuttgart), 10 Jamal Musiala (Bayern München), 25 Assan Ouédraogo (RB Leipzig), 5 Aleksandar Pavlovic (Bayern München), 16 Angelo Stiller (VfB Stuttgart)

Támadók: 14 Maximilian Beier (Borussia Dortmund), 7 Kai Havertz (Arsenal – Anglia), 19 Leroy Sané (Galatasaray – Törökország), 26 Deniz Undav (VfB Stuttgart), 17 Florian Wirtz (Liverpool FC – Anglia), 11 Nick Woltemade (Newcastle United – Anglia)

Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

A PARAGUAYI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Gatito Fernández (Cerro Porteno), 12 Orlando Gill (San Lorenzo – Argentína), 22 Gastón Oliveira (Olimpia)

Védők: 3 Omar Alderete (Sunderland – Anglia), 6 Júnior Alonso (Atlético Mineiro – Brazília), 5 Fabián Balbuena (Gremio – Brazília), 4 Juan Cáceres (Dinamo Moszkva – Oroszország), 13 José Canale (Lanús – Argentína), 15 Gustavo Gómez (Palmeiras – Brazília), 26 Alexandro Maidana (Talleres – Argentína), 2 Gustavo Velázquez (Cerro Porteno)

Középpályások: 10 Miguel Almirón (Atlanta United – Egyesült Államok), 16 Damián Bobadilla (Sao Paulo – Brazília), 24 Gustavo Caballero (Portsmouth – Anglia), 14 Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps – Kanada), 23 Matías Galarza (Atlanta United – Egyesült Államok), 8 Diego Gómez (Brighton & Hove Albion – Anglia), 11 Maurício (Palmeiras – Brazília), 20 Braian Ojeda (Orlando City SC – Egyesült Államok), 7 Ramón Sosa (Palmeiras – Brazília)

Támadók: 18 Álex Arce (Independiente Rivadavia – Argentína), 21 Gabriel Ávalos (Independiente – Argentína), 19 Julio Enciso (Strasbourg – Franciaország), 17 Kaku (Al-Ain – Arab Emírségek), 25 Isidro Pitta (Red Bull Bragantino – Brazília), 9 Antonio Sanabria (Cremonese – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro (argentin)