Vb 2026, 16 közé jutásért: Ausztrália–Egyiptom 0–1

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
AUSZTRÁLIA–EGYIPTOM 0–1
Dallas, Dallas Stadion. Vezeti: Gustavo Tejera (uruguayi)
AUSZTRÁLIA: Beach – Circati, H. Souttar, Herrington – Bos, Irvine, O'Neill, Behich – Metcalfe, Volpato – Irankunda. Szövetségi kapitány: Tony Popovic
A kispadon: Ryan, Izzo (kapusok), Degenek, Geria, Burgess, Trewin, Devlin, Okon-Engstler, Hrustic, Mabil, Velupillay, Touré, Yengi
EGYIPTOM: Sobeir – Hani, Rabia, Ibrahim, Hafez – Fathi, Attia – Asur, Szalah, Ziko – Marmus. Szövetségi kapitány: Hosszam Haszan
A kispadon: El-Senavi, M. Ala, Szoliman (kapusok), Abdelmagid, T. Ala, Donga, Trézéguet, Szaber, Hasszan, Adel, Zizo, Abdelkarim
Gólszerző: Asur (13.)
AZ AUSZTRÁL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 18 Patrick Beach (Melbourne City), 12 Paul Izzo (Randers – Dánia), 1 Mathew Ryan (Levante – Spanyolország)
Védők: 16 Aziz Behich (Melbourne City), 5 Jordan Bos (Feyenoord – Hollandia), 21 Cameron Burgess (Swansea City – Wales), 3 Alessandro Circati (Parma – Olaszország), 2 Milos Degenek (APOEL – Ciprus), 6 Jason Geria (Albirex Niigata – Japán), 25 Lucas Herrington (Colorado Rapids – Egyesült Államok), 4 Jacob Italiano (Grazer AK – Ausztria), 19 Harry Souttar (Leicester City – Anglia), 15 Kai Trewin (New York City FC – Egyesült Államok)
Középpályások: 14 Cameron Devlin (Hearts – Skócia), 22 Jackson Irvine (St. Pauli – Németország), 7 Mathew Leckie (Melbourne City), 8 Connor Metcalfe (St. Pauli – Németország), 13 Aiden O’Neill (New York City FC – Egyesült Államok), 24 Paul Okon-Engstler (Sydney FC)
Támadók: 10 Ajdin Hrustic (Heracles Almelo – Hollandia), 17 Nestory Irankunda (Watford – Anglia), 11 Awer Mabil (Castellón – Spanyolország), 9 Mohamed Touré (Norwich City – Anglia), 23 Nishan Velupillay (Melbourne Victory), 20 Cristian Volpato (Sassuolo – Olaszország), 26 Tete Yengi (Macsida Zelvia – Japán)
Szövetségi kapitány: Tony Popovic
AZ EGYIPTOMI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Mohamed el-Senavi (Al-Ahli SC), 16 El-Mahdi Szoliman (Zamalek), 23 Musztafa Sobeir (Al-Ahli SC), 26 Mohamed Ala (El-Guna)
Védők: 2 Jasszer Ibrahim (Al-Ahli SC), 3 Mohamed Hani (Al-Ahli SC), 4 Hosszam Abdelmagid (Zamalek), 5 Rami Rabia (Al-Ain – Arab Emírségek), 6 Mohamed Abdelmonem (Nice – Franciaország), 13 Ahmed el-Fatuh (Zamalek), 14 Hamdi Fathi (Al-Vakra – Katar), 15 Karim Hafez (Pyramids), 24 Tarek Ala (ZED)
Középpályások: 7 „Trézéguet” Mahmud Hasszan (Al-Ahli SC), 8 Emam Asur (Al-Ahli SC), 11 Musztafa Ziko (Pyramids), 12 Haisszem Hasszan (Real Oviedo – Spanyolország), 17 Mohanad Lasin (Pyramids), 18 „Donga” Nabil Emad (Al-Nadzsma – Szaúd Arábia), 19 Marvan Attia (Al-Ahli SC), 20 Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland – Dánia), 21 Mahmud Szaber (ZED), 25 „Zizo” Ahmed Szajed (Al-Ahli SC)
Támadók: 9 Hamza Abdelkarim (FC Barcelona – Spanyolország), 10 Mohamed Szalah (Liverpool FC – Anglia), 22 Omar Marmus (Manchester City – Anglia)
Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan