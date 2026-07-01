Mpasi majdnem mindent védett, de Kane a 16 közé lőtte Angliát

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

ANGLIA–KONGÓI DK 2–1 (0–1)

Atlanta, Atlanta Stadion, 68 239 néző. Vezette: Mahadmeh (jordániai)

ANGLIA: Pickford – Spence (Eze, 71.), Konsa, Guéhi, O'Reilly – E. Anderson, Rice (Stones, 90+1.) – Madueke (Saka, 61.), Jude Bellingham, Rashford (Gordon, 61.) – Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel

KONGÓI DK: Mpasi – Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku (J. Kayembe, 89.) – Moutoussamy (Mayele, 89.), Sadiki – Mbuku (Elia, 64.), Mukau (E. Kayembe, 76.), Cipenga (Bongonda, 76.) – Wissa. Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre

Gólszerző: Kane (75., 86.), ill. Cipenga (7.)

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Több kérdés is volt a mérkőzés előtt az angol válogatott kezdőcsapatát illetően, végül az egyik döntését alighanem hamar megbánta Thomas Tuchel: a szövetségi kapitány Djed Spence-nek szavazott bizalmat a védelem jobb oldalán, ő azonban mindjárt a 7. percben rosszul tolódott, emiatt nem volt lesen Brian Cipenga. A Kongói DK játékosa a labdaátvétel után senkitől sem zavartatva lőhetett a kapu rövid sarkába, megszerezve a vezetést csapatának. Amellett persze, hogy a védelem nem volt összhangban az afrikaiak góljánál, nem illik elhallgatni Jordan Pickford felelősségét sem, aki bizony tehetett volna többet is a lapos lövésnél.

A mérkőzés tehát rosszul indult Angliának, amely rengeteg technikai hibát követett el a félidő első szakaszában, emiatt helyzeteket sem tudott kidolgozni. A 28. perctől kezdődően aztán helyreállni látszott a világ rendje, egymás után alakultak ki a veszélyes lehetőségek a Kongói DK kapuja előtt, Lionel Mpasi azonban élete formájában védett: Jude Bellingham két fejesét is földöntúli bravúrral ütötte ki, majd Harry Kane ötméteres lövése is elakadt benne az első félidő ráadásának perceiben.

Cipenga góljával a Kongói DK sokáig vezetett Anglia ellen (Fotó: Getty Images)

A sok angol lehetőség között akadt egy vitatott jelenet is, a 43. percben a kilépő Kane elesett a kapujából kivetődő Mpasi mellett a tizenhatoson belül, a jordániai játékvezető azonban úgy ítélte meg, hogy nem ért tizenegyes az eset, mert az angolok gólvágója már előre dobta magát. Valóban így volt, a kontaktot azonban nehezen lehetett vitatni...

Hiába volt egyre nyomasztóbb az angol fölény, az afrikai csapat előtt is adódott sansz, hogy kétgólosra növelje előnyét – nem is kicsi! Kane esése előtt két perccel Yoane Wissa öt méterről, hatalmas helyzetben találta el a bal kapufát. Nem elfelejtve a számos egyenlítési lehetőséget, ezt a helyzetet is figyelembe véve az angolok még örülhettek annak, hogy csak egygólos hátrányban voltak a szünetben.

Mpasi bravúrt bravúrra halmozott, ám ez is kevés volt a továbbjutáshoz (Fotó: Getty Images)

A második félidő angol helyzettel és egy újabb Mpasi-védéssel indult – az idő pedig egyre vészesebben fogyott, amire felbátorodott játékkal reagáltak a kongóiak, akik ugyan mezőnyben alárendelt szerepet játszottak, de időnként mutattak szép dolgokat az angol térfélen is.

Már hetven percnél is többet kihúzott a Kongói DK, amikor a 75. percben góllá érett az angol fölény: a csereként beálló Anthony Gordon bal oldali beíveléséből Kane fejelt a jobb sarokba, Mpasi ehhez a labdához is hozzáért, de kiütni már nem tudta – kiegyenlített Anglia, amely nem állt le a folytatásban sem, és már azért indított támadásokat, hogy a rendes játékidőben megnyerje a mérkőzést, elkerülve a nem tervezett túlórát.

Kane hajrábeli duplája továbbjutást ért Angliának (Fotó: Getty Images)

A fáradó afrikaiak az utolsó percekben már az időhúzásra törekedtek, de Harry Kane-t ez nem zavarta, a 86. percben megszerezte saját maga és csapata második gólját. Előtte Bellingham helyzetét még védte Mpasi, Kane bombájával szemben azonban már tehetetlen volt – a Bayern München támadója miután megteremtette magának a lövőhelyzetet, irgalmatlan erővel lőtte ki a rövid felsőt, ezzel megszerezte az ötödik gólját is a tornán, a vb-k történetében pedig már 13-nál tart, amivel épp Pelét utasította maga mögé.

Gordon második gólpasszát osztotta ki, Anglia pedig megfordította a mérkőzést, és nehezen is, de továbbjutott a 16 közé, ahol a társrendező Mexikó lesz az ellenfele. Könnyebb feladatnak az sem ígérkezik... 2–1

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