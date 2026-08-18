Csányi Sándor súlyosnak és elfogadhatatlannak tartja az Infantino-tervet

A 24.hu friss cikkében megkereste a Magyar Labdarúgó-szövetséget azzal kapcsolatban, amit Gianni Infantino FIFA-elnök szeretett volna véghezvinni a labdarúgó-világbajnokságok kiárúsításával. Az MLSZ válaszában közölte, rendkívül súlyosnak és elfogadhatatlannak tartja, hogy Infantino külső befektetőknek akarta eladni a vébék kereskedelmi jogainak egy részét.

Mint ismert, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnöke a 2026-os amerikai világbajnokság után állt elő az ötlettel, miszerint a nemzetközi futballszövetség egy új leányvállalaton (FIFA Forward Enterprise) keresztül kívülről vonjon be befektetőket az általa rendezett versenysorozatok, így a világbajnokságok lebonyolításába is. Ezért az összes tagszövetség 40 millió dollárt kapott volna támogatásként, de az ügy hatalmas felháborodást keltett, rengetegen felszólaltak, az UEFA pedig bojkottal fenyegetőzött. A felháborodás következtében Infantino visszakozott az ötlettől, majd elnézést kért, de ez sokakat nem hatott meg: több szövetség is távozásra, felmondásra szólította fel.

Azt eddig is lehetett tudni, hogy az MLSZ nem volt az ötlet mellett, hiszen a többi 54 tagállamhoz hasonlóan támogatta az UEFA bojkottfelhívását, de most a 24.hu-hoz is eljuttatta álláspontját: a FIFA egyik magyar tisztségviselője sem kapott előzetes tájékoztatást Infantinótól az FFE-ről. Csányi Sándor csak július 28-án, a terv nyilvánosságra kerülésével egy időben szerzett róla tudomást. Az előkészítésben nem vett részt, és a FIFA pénzügyi bizottságába delegált tanácsi tagként sem rendelkezett róla előzetes információval. Vági Márton azt közölte: az UEFA egyeztetésén a magyar szövetség is elutasította a tervezetet, és az MLSZ támogatja azt a követelést, hogy az ügyet független külső szereplő vizsgálja ki.

Ahogyan szemléjében a Telex is írja, az MLSZ-ből többen a FIFA-nál is vezető tisztséget töltenek be. Csányi Sándor MLSZ-elnök a FIFA egyik alelnöke is egyben, és tagja a világszövetség legfőbb stratégiai döntéshozó testületének, a FIFA Tanácsnak. Vági Márton MLSZ-főtitkár a Fejlesztési Bizottság tagja, Juhász László MLSZ-alelnök pedig a Kereskedelmi és Marketing Tanácsadó Bizottság tagja a FIFA-nál.