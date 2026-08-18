Roglic felépült a balesete után és indul a Vueltán

A négyszeres győztes Primoz Roglic felépült és bekerült a Red Bull–BORA–hansgrohe nyolcfős keretébe a szombaton rajtoló Vuelta a Espana országúti kerékpáros körversenyre.
A 36 esztendős szlovén bringást július végén edzés közben elütötte egy autó, de zúzódásokkal megúszta a balesetet. Ennek ellenére sokáig kétséges volt, hogy indulni tud-e, ám végül ott van a kedden bejelentett keretben 2019, 2020, 2021 és 2024 bajnoka, akinek 15 szakaszsikere van a spanyol háromhetes viadalról. A Giro d'Italiát is megnyerte egyszer, méghozzá 2023-ban, a Vueltán pedig a négy sikerével társrekorder a spanyol Roberto Herasszal.
A 81. Vuelta legnagyobb esélyese azonban nem ő, hanem honfitársa, az ötszörös Tour de France-győztes Tadej Pogacar, aki 2019-ben harmadik lett a spanyol Grand Tour-viadalon és hét év után tér vissza.
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