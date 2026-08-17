Az idén már nem játszhat Csányi Dia, a vb-selejtezőket is kihagyja

A középpályás augusztus 8-án, az FTC Bajnokok Ligája-találkozóján sérült meg, amikor a KFF Mitrovica elleni mérkőzésen ziccerben kilépve koszovói ellenfele becsúszva eltalálta a támaszkodó bokáját. Csányi Diát hordágyon vitték le a pályáról, és mentő szállította kórházba.

A súlyos bokaszalag-szakadást szenvedő Csányi az MTI-nek elmondta: azóta egész napos lábrögzítőt visel, és több vizsgálaton, konzultáción esett már át. Hozzátette: az orvosok a sérült testrész állapota miatt egyelőre nem döntötték el, hogy műtétre is szükség lesz-e vagy sem. A 28 éves labdarúgó közölte: az orvosok tájékoztatása alapján november végéig biztosan nem játszhat, reményei szerint a sikeres rehabilitációt követően januárban már ismét képes lesz klubtársaival együtt készülni.

A válogatott októberben a világranglistán tizedik Hollandiával játszik először, és ha sikerrel veszi a párharcot, december elején újabb kör vár rá, amelyben Törökország vagy Szlovénia lesz az ellenfele.