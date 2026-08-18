Női kosárválogatott: Varga Alíz és Dombai Réka is lemarad a vb-ről

ÉLESEDIK A KÜZDELEM a keretbe kerülésért, ugyanakkor még bő két hét múlva kezdődik a női kosárlabda-világbajnokság, így bőven van ideje a szakmai stábnak helyére rakni a kirakós utolsó darabjait. A magyar női válogatott 28 év után lesz ott ismét világbajnokságon, de a mieink nem feltett kézzel érkeznek majd a németországi viadalra, tovább szeretnének jutni a csoportból.

Persze ez még messze van, először a kemény munkáé a főszerep, de az edzések mellett jut idő egyéb elfoglaltságokra, kötelezettségekre is. Hétfőn a székesfehérvári Alba Regia Sportcsarnokba érkeztek a sajtó képviselői, hogy belelessenek a mieink mindennapjaiba. Az edzés előtt, a sajtó képviselői jelenlétében Völgyi Péter szövetségi kapitány összehívta a csapatot, majd bejelentette, hogy Lelik Réka lett az előző idény legjobb női játékosa. A bejelentés követően természetesen gyorsan körbeölelték a társak az „ünnepeltet”.

„Nem szeretem a meglepetéseket, vissza kell rázódnom picit. Nagyon megtisztelő ez az elismerés, de még egy kicsit le kell ülepednie bennem – mondta a Nemzeti Sportnak Lelik Réka, majd rátért a válogatott edzőtáborára. – Lépésről lepésre haladunk, folyamatosan építkezünk, nyilván vannak nehézségek, sérülések, esetleg új érkezők. Ilyenkor picit vissza kell lépni és újra építkezni, de ez maximum kicsit nehezíti a dolgunkat. Mindenki jó mentalitással érkezik az edzőtáborba, közös a célunk, nagyon szeretnénk minimum a csoportból továbbjutni a világbajnokságon.”

A keret még egyelőre folyamatosan változik, vannak frissebb érkezők is, de időközben a szakmai stáb meg is köszönte néhány játékosnak a munkáját. Jelen pillanatban hárman biztosan kihagyják a világbajnokságot sérülés miatt, így az előzetesen terveken sajnos kénytelen volt változtatni a Völgyi Péter vezette stáb.

„Ott tartunk, ahol szeretnénk, van néhány kellemetlen dolgunk, amelyeken túl kell lépnünk, és ezáltal átalakítani a taktikánkat – kezdte a felkészülés eddigi összegzését Völgyi Péter szövetségi kapitány. – Dubei Debóra távolmaradását tudtuk kalkulálni, de Varga Alíz és Dombai Réka kiesését nem, sérülés miatt nem lehetnek ott a világbajnokságon. Változtattunk taktikai elemeken, remélem, a hátralévő idő elég lesz arra, hogy ezeket begyakoroljuk. Nagyobb hangsúlyt kapnak a magasembereink, igyekszünk még erősebbek lenni ilyen téren, az egész csapatnak megfelelően kell reagálni erre, hogy jó eredményt érhessünk el a világbajnokságon.”

A mieink már elkezdték a felkészülési mérkőzések sorát, az Alba Fehérvár fiataljai ellen játszottak egy találkozót, majd a hétvégén Németország felé veszi az irányt a válogatott, ugyanis a világbajnokság házigazdája, a német csapat ellen kétszer is parkettre lépnek Lelik Rékáék.

„A fehérvári fiatalok ellen 16-os keretet rotáltunk, de hasznos volt a találkozó, olyan fizikalitást, sebességet kaptunk, ami Berlinben is vár ránk majd – tette hozzá Völgyi. – Számos hibát megmutatott az összecsapás, amelyekkel kiemelten foglalkozunk a héten. Nagyon várjuk a világbajnokságot, már készülünk az ellenfelekből. A németországi mérkőzéseken legfőképpen az új elemeket szeretnénk gyakorolni, Josepovits Kinga és Juhász Dorka még nem lesz velünk, így ebből az átmeneti helyzetből akarjuk kihozni a legtöbbet. A két németországi találkozót követően a vb előtt még elképzelhető, hogy a fehérvári fiatalokkal leszervezünk egy újabb találkozót.”