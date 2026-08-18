A Konyaspor bejelentette a győri Tóth Rajmund szerződtetését



Tóth Rajmundot illetően vasárnap számoltunk be arról, hogy a Nemzeti Sport Online információi szerint megszületett az elvi egyezség az ETO FC és a török élvonalbeli Konyaspor között az egyszeres válogatott középpályás átigazolásáról. Ezt követően hétfőn már arról írtunk kora délután, hogy a a labdarúgó a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren tartózkodik, ahonnan Isztambulba, majd onnan Konyába repül. Estére pedig már meg is érkezett a török városba, az érkezésnél videó is készült róla.

A keddi orvosi vizsgálatok után pedig be is jelentette szerződtetését az új klubja. Az ETO-tól távozó, 22 éves, saját nevelésű középpályás 4 évre írt alá a török klubhoz, és a 66-os mezt fogja viselni új csapatában.

A 2017-ben Török Kupa-győztes klub az előző idényben 9. helyen végzett a Süper Ligben, az új bajnoki idényt pedig a múlt héten a Rizespor elleni 1–0-s hazai vereséggel kezdte. Értesüléseink szerint Ilhan Palut vezetőedző kifejezett kérésére szerződtetik a középpályást, aki Győrben nevelkedett, csak az ETO-ban futballozott eddig, 94 tétmeccsen játszott az első csapatban, két gólt szerzett, hét gólpasszt adott, és júniusban góllal mutatkozott be a magyar válogatottban Kazahsztán ellen (3–1).

Mint ismert, a nyáron több ajánlat is érkezett már Tóthért, akinek még 2028-ig élt volna a szerződése Győrben – a Nürnberg és a Bröndby sem tudott megegyezni a győriekkel, a Konyaspor azonban igen. Úgy tudjuk, 1.7–1.8 millió euró körül alakul a játékos vételára, amit a török klub három részletben fizethet ki, ám a megállapodás különböző feltételekhez kötött bónuszokat is tartalmaz, melyekkel együtt ez az összeg kétmillió euró fölé emelkedhet.