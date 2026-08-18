A Konyaspor bejelentette a győri Tóth Rajmund szerződtetését
Tóth Rajmundot illetően vasárnap számoltunk be arról, hogy a Nemzeti Sport Online információi szerint megszületett az elvi egyezség az ETO FC és a török élvonalbeli Konyaspor között az egyszeres válogatott középpályás átigazolásáról. Ezt követően hétfőn már arról írtunk kora délután, hogy a a labdarúgó a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren tartózkodik, ahonnan Isztambulba, majd onnan Konyába repül. Estére pedig már meg is érkezett a török városba, az érkezésnél videó is készült róla.
A keddi orvosi vizsgálatok után pedig be is jelentette szerződtetését az új klubja. Az ETO-tól távozó, 22 éves, saját nevelésű középpályás 4 évre írt alá a török klubhoz, és a 66-os mezt fogja viselni új csapatában.
A 2017-ben Török Kupa-győztes klub az előző idényben 9. helyen végzett a Süper Ligben, az új bajnoki idényt pedig a múlt héten a Rizespor elleni 1–0-s hazai vereséggel kezdte. Értesüléseink szerint Ilhan Palut vezetőedző kifejezett kérésére szerződtetik a középpályást, aki Győrben nevelkedett, csak az ETO-ban futballozott eddig, 94 tétmeccsen játszott az első csapatban, két gólt szerzett, hét gólpasszt adott, és júniusban góllal mutatkozott be a magyar válogatottban Kazahsztán ellen (3–1).
Mint ismert, a nyáron több ajánlat is érkezett már Tóthért, akinek még 2028-ig élt volna a szerződése Győrben – a Nürnberg és a Bröndby sem tudott megegyezni a győriekkel, a Konyaspor azonban igen. Úgy tudjuk, 1.7–1.8 millió euró körül alakul a játékos vételára, amit a török klub három részletben fizethet ki, ám a megállapodás különböző feltételekhez kötött bónuszokat is tartalmaz, melyekkel együtt ez az összeg kétmillió euró fölé emelkedhet.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL
Érkezők: Leon Balogun (nigériai, Arisz Limassol – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Csinger Márk (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Modou Lamin Mass (gambiai, Almasi Football Academy – Nigéria), Modou Lamin Marong (gambiai, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)
Kölcsönbe érkezők: Viktor Djukanovics (montenegrói, Hammarby IF – Svédország)
Kölcsönből visszatérők: Urblík Norbert (magyar-szlovák, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Raki Auani (tunéziai, Riga FC – Lettország), Marc Giger (svájci-kameruni, Union Saint-Gilloise – Belgium), Rodrigo López (Rodrigo López Quinónes, mexikói, Pumas UNAM – Mexikó), Szendrei Norbert (Zalaegerszeg)
Távozók: Nadir Benbuali (algériai, Pyramids FC – Egyiptom), Ledio Beqja (albán, Egnatia – Albánia, legutóbb kölcsönben Dinamo City – Albánia), Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Farkas Balázs (BVSC-Zugló, kölcsön után végleg), Senna Miangué (belga, Aktobe – Kazahsztán, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Kölcsönbe távozók: Csorba Noel (FC Ajka), Jovan Zivkovic (osztrák-szerb, FK Radnicski 1923 – Szerbia)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –