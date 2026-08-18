Bizarr családi balhé miatt került kórházba az egyiptomi kapitány

A világ egyik legstresszesebb foglalkozását űző futballedzők élete a pályán, illetve a klubházon kívül sem fenékig tejfel – ezt igazolta az egyiptomi labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Hosszam Hasszan esete. A Record beszámolója szerint a „fáraókat” az idei világbajnokságon a nyolcaddöntőig kormányzó szakembert bizarr okból kellett kórházba szállítani egy, a Földközi-tenger partján található üdülőhelyen.

A portugál lap úgy értesült, hogy az idilli szépségű El-Alamein egyik ismert szállodájának kávézójában két felesége között előbb éles szócsata alakult ki, majd az asszonyok egymásnak estek, és a tettlegességig fajuló balhéba a rendőrségnek is be kellett avatkoznia. A két nő a verekedésben több sérülést szenvedett, csakúgy, mint Hasszan, akit kórházba is szállítottak, mert miközben a megvadult hölgyeket próbálta szétválasztani, idegösszeroppanást kapott, és elájult.

Mohamed Samsz, Hasszan második feleségének, Dina Musztafának az ügyvédje később bejelentette: a 60 éves Hasszan azonnal elvált első feleségétől, Huida el-Garbavitól, akivel hosszú évekig élt házasságban, s aki három gyermeket szült a trénernek.