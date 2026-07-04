A futballtörténeti csoda végül elmaradt: Argentína hosszabbításban ejtette ki a Zöld-foki-szigeteket

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

ARGENTÍNA–ZÖLD-FOKI-SZIGETEK 3–2 (1–0, 1–1, 2–2)

Miami, Miami Gardens, 64 478 néző. Vezette: Drew Fischer (kanadai)

ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina (Montiel, 104.), Lisandro Martínez, Romero, Medina (Tagliafico, 86.) – De Paul (Paredes, 84.), A. Mac Allister, E. Fernández, Almada (N. González, 64.) – Messi, Lautaro Martínez (J. Álvarez, 63.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

ZÖLD-FOKI-SZIGETEK: Vozinha – Moreira, P. Lopes, Diney, L. Cabral (Varela, 80.) – K. Pina (Benchimol, 100.) – R. Mendes (W. Semedo, 80.), D. Duarte (Y. Semedo, 100.), L. Duarte (Monteiro, 67.), J. Cabral – N. da Costa (Livramento, 67.). Szövetségi kapitány: Bubista

Gólszerező: Messi (29.), Lisandro Martínez (92.), Diney (111. – öngól), ill. D. Duarte (59.), L. Cabral (103.)

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ÖSSZEFOGLALÓ

A címvédő argentinoknál Lionel Messi természetesen ezúttal is kezdő volt, a 30. vb-meccsén lépett pályára, összesen pedig a 203. válogatottsága volt, amivel az örökranglistán már egyedül áll a második helyen Cristiano Ronaldo (232) mögött. Mint ismert, Argentína három győzelemmel lépett tovább a csoportkörből, mindegyik meccsét legalább két góllal nyerte. Ellenben a vb-újonc Zöld-foki-szigetek nyeretlenül, három döntetlennel lépett tovább: a spanyolok és a szaúdiak elleni gól nélküli döntetlenek között Uruguay ellen 2–2-re végeztek az afrikaiak.

Hiába a Zöld-foki-szigetek csoportkörös álomtörténete, mindenki azt várta, hogy Lionel Scaloni csapata véget vet az afrikai tündérmesének. Így is indult, Thiago Almada passza után Messi lőtt kilenc méterről mellé a 15. percben, majd nem sokkal később a nyolcszoros aranylabdás 26 méterről végzett el szabadrúgást, de a vb-hős Vozinhának ez nem okozott gondot. A 29. percben aztán már ő sem tudta megállítani Messit, aki Lisandro Martíneztől kapott indítást, majd egy bal külsős átvétel után négy méterről a léc alá vágta a labdát (1–0). Ez volt a mostani kiírásban a hetedik, összesítve a 20. világbajnoki gólja.

Lionel Messi ezúttal is gólt szerzett (Fotó: Getty Images)

A folytatásban Steven Moreira lőtt távolról fölé, erre Argentína Enzo Fernández révén válaszolt, de Vozinha kiütötte a labdát. A Zöld-foki-szigeteknek ez volt az egyetlen próbálkozása az első félidőben.

A szünet után aztán öt perc alatt többször próbálkozott a kék mezes afrikai csapat, mint az első játékrészben összesen, igaz, sem Jovane Cabral, sem Ryan Mendes távoli kísérlete nem tartogatott veszélyt. Deroy Duarte is 21 méterről lőtt, de ő már legalább kaput talált. Volt tehát előjele, de mégis hihetetlen, ami az 59. percben történt. A jobb oldalról Mendes passzolt az ötös sarkához Deroy Duartéhez, aki átvette, kivárt egy ütemet, majd éles szögből Lisandro Martínez lábai között, Emiliano Martínez mellett a kapuba talált. 1–1!

Vozinha ziccert és szabadrúgást is védett Messivel szemben (Fotó: Getty Images)

Fotó: Getty Images

Szinte azonnal jött volna a címvédő válasza, Lautaro Martínez szépen tette tovább Messinek a labdát, az Inter Miami sztárja azonban nem tudta ellőni ziccerben Vozinha mellett. Messi aztán kétszer is lehetőséget kapott, hogy szabadrúgásból egyenlítsen. 30 méterről a sorfalba lőtt, 18 méteres lövésénél pedig talán mondani sem kell, de Vozinha újabb bravúrt mutatott be. Amikor meg nem Vozinha, akkor az egyik védő mentett óriásit, a 81. percben Pico Lopes becsúszva tisztázott Enzo Fernández elől. A rendes játékidő utolsó lehetősége is Messi nevéhez fűződött, ezúttal laposan lőtte a szabadrúgást, de a jordániai kapussal ellentétben Vozinhát nem lepte meg az aranylabdás argentin, újabb védése következtében jöhetett a hosszabbítás.

A 92. percben másodszor is vezetést szerzett Argentína. Messi bal oldali szögletét Mac Allister csúsztatta meg, Lisandro Martínez összeszedte a labdát a hosszú oldalon, és ballal a rövid felsőbe vágta, mire Vozinha felemelte a kezét, már a hálóban volt a labda...

És itt el is dőlhetett volna a találkozó, ha nem a Zöld-foki-szigetek az ellenfél. A 103. percben ugyanis a bal oldalon passzolgattak a kék mezesek, a csereként pályára lépett Yannick Semedo Lopes Cabralhoz továbbított, aki kicselezte Mac Allistert, majd a tizenhatos sarkáról meglőtte a torna egyik legszebb gólját a bal felső sarkba (2–2).

Hatalmas góllal másodszor is egyenlített a Zöld-foki-szigetek (Fotó: Getty Images)

Argentína viszont harmadszor is vezetést szerzett – ezúttal is szögletből. Szokás szerint Messi végezte el a sarokrúgást, Romero kapura csúsztatta a labdát, ami Diney Borges karjáról került a kapuba. Előbb az argentin védőnek adták a találatot, végül öngólnak ítélték (3–2). Ezen a ponton már lehetett számítani arra, hogy harmadszor is egyenlít a Zöld-foki-szigetek. És erre minden lehetősége meg is volt. Ahogy négy éve a franciák elleni vb-döntőben, ezúttal is Emiliano Martínez bravúrjaira volt szüksége a sokszor saját kapuja elé beszoruló Argentínának. Lopes Cabral szabadrúgását a léc alól tolta ki Martínez a 116. percben, majd három percre rá Benchimol elől szedte fel a labdát.

Szöglet utáni öngóllal ment tovább a címvédő (Fotó: Getty Images)

Az argentinok végül túlélték a meccset, és készülhetnek az Egyiptom elleni nyolcaddöntőre, a Zöld-foki-szigetek pedig negyedszer is bizonyította, hogy volt helye a világbajnokságon, a címvédővel is felvette a kesztyűt és négy meccset lejátszva – abból hármat világbajnokkal, a rendes játékidőt tekintve – veretlenül búcsúzott.

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AZ ARGENTIN VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Emiliano Martínez (Aston Villa – Anglia), 1 Juan Musso (Atlético Madrid – Spanyolország), 12 Géronimo Rulli (Olympique Marseille – Franciaország)

Védők: 6 Lisandro Martínez (Manchester United – Anglia), 25 Facundo Medina (Olympique Marseille – Franciaország), 26 Nahuel Molina (Atlético Madrid – Spanyolország), 4 Gonzalo Montiel (River Plate), 19 Nicolás Otamendi (Benfica – Portugália), 13 Cristian Romero (Tottenham Hotspur – Anglia), 2 Marcos Senesi (Tottenham Hotspur – Anglia), 3 Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon – Franciaország)

Középpályások: 8 Valentín Barco (Strasbourg – Franciaország), 7 Rodrigo De Paul (Inter Miami – Egyesült Államok), 24 Enzo Fernández (Chelsea FC – Anglia), 11 Giovani Lo Celso (Real Betis – Spanyolország), 20 Alexis Mac Allister (Liverpool FC – Anglia), 14 Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen – Németország), 5 Leandro Paredes (River Plate)

Támadók: 16 Thiago Almada (Atlético Madrid – Spanyolország), 9 Julián Álvarez (Atlético Madrid – Spanyolország), 15 Nicolás González (Atlético Madrid – Spanyolország), 21 José Manuel López (Palmeiras – Brazília), 22 Lautaro Martínez (Internazionale – Olaszország), 10 Lionel Messi (Inter Miami – Egyesült Államok), 18 Nico Paz (Como – Olaszország), 17 Giuliano Simeone (Atlético Madrid – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

A ZÖLD-FOKI-SZIGETEKI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Carlos dos Santos (San Diego – Egyesült Államok), 12 Marcio Rosa (Montana 1921 – Bulgária), 1 Vozinha (Chaves – Portugália)

Védők: 13 Lopes Cabral (Benfica – Portugália), 3 Diney Borges (Al-Bataeh – Arab Emírségek), 5 Logan Costa (Villarreal – Spanyolország), 4 Roberto Lopes (Shamrock Rovers – Írország), 22 Steven Moreira (Columbus Crew – Egyesült Államok), 24 Wagner Pina (Trabzonspor – Törökország), 25 Kelvin Pires (SJK Seinäjoki – Finnország), 2 Stopira (Torrense – Portugália)

Középpályások: 18 Telmo Arcanjo (Vitória Guimaraes – Portugália), 14 Deroy Duarte (Ludogorec – Bulgária), 15 Laros Duarte (Puskás Akadémia – Magyarország), 8 Joao Paulo Fernandes (FCSB – Románia), 10 Jamiro Monteiro (PEC Zwolle – Hollandia), 6 Kevin Pina (FK Krasznodar – Oroszország), 16 Yannick Semedo (Farense – Portugália)

Támadók: 9 Gilson Benchimol (Akron Togliatti – Oroszország), 7 Jovane Cabral (Estrela Amadora – Portugália), 19 Dailon Livramento (Casa Pia – Portugália), 20 Ryan Mendes (Igdir – Törökország), 21 Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir – Törökország), 11 Garry Rodrigues (Apollon Limassol – Ciprus), 17 Willy Semedo (Omonia Nicosia – Ciprus), 26 Hélio Varela (Maccabi Tel-Aviv – Izrael)

Szövetségi kapitány: Bubista