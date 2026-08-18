Nemzeti Sportrádió

Julián Álvarez nélkül készül az Atlético a Málaga ellen, Simeone elmondta az okokat

T. Z.T. Z.
2026.08.18. 13:32
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Diego Simeone a sajtótájékoztatón (Fotó: Getty Images)
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FC Barcelona Diego Simeone spanyol foci Fermín López Atlético Madrid Julián Álvarez
Diego Simeone, a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) szereplő Atlético Madrid vezetőedzője elmondta, Julián Álvarez jelenleg még nincs olyan állapotban, hogy pályára lépjen csapata Málaga elleni összecsapásán szerda este, ugyanakkor világossá tette klubja szándékait az FC Barcelona érdeklődésével összefüggésben.

„Továbbra is ugyanazon a vonalon gondolkodom, mint amit a minap Dél-Koreában is elmondtam – kezdte a találkozó előtti sajtótájékoztatóját Diego Simeone, akit többnyire Julián Álvarez esetleges távozásáról faggattak az újságírók. – Én a klubon belül csak a sporttal kapcsolatos részért felelek. Ahogy mindig, most is beszélgettünk, és úgy látom, szakmai szempontból még egy kicsit többre van szüksége ahhoz, hogy vasárnapra már a lehető legjobb állapotban legyen. Például több edzésre van szüksége. Ő a legjobb játékosunk, ezért megpróbálunk olyan csapatot építeni köré, amely figyelembe veszi a képességeit és a klasszisát.”

Az újságírók Miguel Ángel Gil Marín Julián Álvarezzel kapcsolatos kijelentéseiről is kérdezték az argentin szakvezetőt. Az Atlético Madrid tulajdonos-vezérigazgatója ugyanis a napokban nagyon határozottan kijelentette, hogy a klubnak nincs szándékában eladni egyik legfontosabb futballistáját, és határozottan elutasította az FC Barcelona sokadik közeledését.

„Miguel Ángel a klub tulajdonosa. A klub tulajdonosánál határozottabban senki sem fogalmazhat, ez teljesen egyértelmű. Olyan ez, mint amikor a bíró meghozza az elutasító ítéletét. Úgyhogy teljesen világos, amit kifejtett. Szakmai szempontból az a célunk, hogy óvjuk az embert és a játékost is. A mostani mérkőzésen még nem látjuk alkalmasnak arra, hogy szerepeljen. De remélem, hogy négy nap alatt közelebb kerül ahhoz az állapothoz, amelyet mindnyájan szeretnénk” – tette hozzá az Atlético mestere.

Mindeközben Fermín López, az FC Barcelona spanyol játékosa is elmondta a véleményét az argentin világbajnok esetleges barcelonai átigazolásáról: „Kedvelem, nagyszerű labdarúgó, de végső soron az Atlético Madrid játékosa, így nem tudok többet mondani róla. Csak annyit mondhatok, hogy a mi keretünk és a játékunk alapján szerintem nagyon jól illeszkedne hozzánk” – fogalmazott a DAZN-nek. 

Az Atlético Madrid–Málaga meccset holnap (szerdán) 21 órától rendezik a Metropolitano Stadionban a La Liga 1. fordulójában.  

SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
Szerda, 21.00: Atlético Madrid–Málaga (Tv: Spíler2)

 

FC Barcelona Diego Simeone spanyol foci Fermín López Atlético Madrid Julián Álvarez
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