Julián Álvarez nélkül készül az Atlético a Málaga ellen, Simeone elmondta az okokat

„Továbbra is ugyanazon a vonalon gondolkodom, mint amit a minap Dél-Koreában is elmondtam – kezdte a találkozó előtti sajtótájékoztatóját Diego Simeone, akit többnyire Julián Álvarez esetleges távozásáról faggattak az újságírók. – Én a klubon belül csak a sporttal kapcsolatos részért felelek. Ahogy mindig, most is beszélgettünk, és úgy látom, szakmai szempontból még egy kicsit többre van szüksége ahhoz, hogy vasárnapra már a lehető legjobb állapotban legyen. Például több edzésre van szüksége. Ő a legjobb játékosunk, ezért megpróbálunk olyan csapatot építeni köré, amely figyelembe veszi a képességeit és a klasszisát.”

Az újságírók Miguel Ángel Gil Marín Julián Álvarezzel kapcsolatos kijelentéseiről is kérdezték az argentin szakvezetőt. Az Atlético Madrid tulajdonos-vezérigazgatója ugyanis a napokban nagyon határozottan kijelentette, hogy a klubnak nincs szándékában eladni egyik legfontosabb futballistáját, és határozottan elutasította az FC Barcelona sokadik közeledését.

„Miguel Ángel a klub tulajdonosa. A klub tulajdonosánál határozottabban senki sem fogalmazhat, ez teljesen egyértelmű. Olyan ez, mint amikor a bíró meghozza az elutasító ítéletét. Úgyhogy teljesen világos, amit kifejtett. Szakmai szempontból az a célunk, hogy óvjuk az embert és a játékost is. A mostani mérkőzésen még nem látjuk alkalmasnak arra, hogy szerepeljen. De remélem, hogy négy nap alatt közelebb kerül ahhoz az állapothoz, amelyet mindnyájan szeretnénk” – tette hozzá az Atlético mestere.

Mindeközben Fermín López, az FC Barcelona spanyol játékosa is elmondta a véleményét az argentin világbajnok esetleges barcelonai átigazolásáról: „Kedvelem, nagyszerű labdarúgó, de végső soron az Atlético Madrid játékosa, így nem tudok többet mondani róla. Csak annyit mondhatok, hogy a mi keretünk és a játékunk alapján szerintem nagyon jól illeszkedne hozzánk” – fogalmazott a DAZN-nek.

Az Atlético Madrid–Málaga meccset holnap (szerdán) 21 órától rendezik a Metropolitano Stadionban a La Liga 1. fordulójában.

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ

Szerda, 21.00: Atlético Madrid–Málaga (Tv: Spíler2)