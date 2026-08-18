„Egy vagyok közületek!” – José Mourinhót titokban bemutatták a Real Madridnál

A portugál szakember madridi bemutatását ezúttal kizárólag a klub hivatalos csatornája, a Real Madrid Televízió által közvetített képek alapján lehetett követni.

„Hazatértem!” – mondta röviden a második madridi ciklusát kezdő José Mourinho, aki Florentino Pérez klubelnök társaságában írta alá szerződését. A bemutató a Real Madrid valdebebasi sportvárosának különtermében zajlott, ahol először az elnök üdvözölte a visszatérő szakembert.

Mint ismert, Mourinho három évre, 2029. június 30-ig kötelezte el magát a Real Madridhoz. A portugál tréner a szerződés aláírása után egy, a Bernabéu-stadionról mintázott makettet, egy luxuskarórát, valamint a nevével ellátott mezt is átvehetett. Az eseményen a klub tiszteletbeli elnöke, José Martínez Sánchez, azaz Pirri, a klub hatvanas-hetvenes évekbeli legendás játékosa is jelen volt.

„Amikor először kerültem a Real Madridhoz, szakmailag a csúcson voltam, ám most ehhez társul az érzelmi és az emberi oldal is – mondta még a portugál szakvezető a klub televíziójának. – Ezért úgy gondolom, hogy ez az időszak különlegesebb lesz, mint volt az első. Csak az a fontos, hogy a Real Madridért dolgozzunk, és azt szeretném, ha Valdebebasban is mindenki így gondolkodna.”

A szurkolóknak pedig csak azt mondhatom: egy vagyok közületek, mindig is az voltam, amióta elhagytam a klubot.

Mourinho mellett ezen a nyáron hat új játékos (Denzel Dumfries, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Bernardo Silva, Yan Diomandé, Carlos Espí) is érkezett a Real Madridhoz, és a tervek szerint a klub valamennyi bemutatót hasonló forgatókönyv szerint bonyolít majd le, tekintettel az idő szűkösségére: azaz az eseményen nem lesz közönség, ahogy újságírók sem. Az első játékost a Marca szerint szerdán mutatják majd be, ám azt egyelőre nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan kit.

Mourinho egyébként pénteken tartja első hivatalos sajtótájékoztatóját a Real Madrid vezetőedzőjeként, közvetlenül a szombati, Espanyol elleni bajnoki mérkőzés előtt. Előtte, ma éjszaka pedig nagyobb lélegzetvételű interjút ad az egyik legismertebb spanyol sportújságírónak, Josep Pedrerolnak.