Nemzeti Sportrádió

Újabb rangos nemzetközi feladatokat kaptak a magyar labdarúgó-játékvezetők

T. Z.T. Z.
2026.08.18. 14:07
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Berke Balázs (Fotó: Czinege Melinda)
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játékvezetők UEFA MLSZ Berke Balázs
Újabb rangos megbízások érkeztek a magyar játékvezetők számára. A következő időszakban a felnőtt európai kupaporondon, az utánpótlás-válogatottak mérkőzésein, valamint nemzetközi VAR-együttműködés keretében is lesz magyar érdekeltség – számolt be róla kedden a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) hivatalos oldala.

Mindegyik közül kiemelkedik Berke Balázs konferencialigás küldése. Az MLSZ beszámolója szerint a magyar játékvezető augusztus 20-án, 19 órától Dániában, Herningben vezeti az FC Midtjylland–HNK Rijeka Konferencialiga-playoffmérkőzést. Berke mellett a teljes játékvezetői stáb magyar lesz, ugyanis partjelzőként Tóth Vencel és Szert Balázs segíti a munkáját, a negyedik játékvezető Csonka Bence, míg a videóbírói csapatban Bognár Tamás kapott VAR-, Urbán Eszter pedig AVAR-megbízást. A küldés különösen értékes szakmai visszajelzés, hiszen egy európai kupameccs teljes játékvezetői és videóbírói stábját magyar szakemberek alkotják.

Az MLSZ beszámolt arról is, hogy  az Európai Labdarúgó-szövetség Játékvezetői Bizottsága az U19-es Európa-bajnoki selejtező 2027-es sorozatának második fordulójában három magyar játékvezetőt is kijelölt: Káprály Mihály és Rózsa Dávid a franciaországi A1-es csoport minitornáján dolgozik majd, ahol a házigazda Franciaország mellett Görögország, Írország és Norvégia szerepel.

Csonka Bence és Bornemissza Norbert Portugáliában kapott megbízást az A3-as csoportban. A minitorna résztvevői Portugália, Svédország, Németország és Litvánia.

Rúsz Márton és Vígh-Tarsonyi Gergely pedig Walesben vezeti majd a mérkőzéseket az A5-ös csoportban, amelyben Spanyolország, Finnország, Wales és Izland szerepel.

 

játékvezetők UEFA MLSZ Berke Balázs
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